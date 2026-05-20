Palpite Palmeiras x Cerro Porteño - Copa Libertadores - 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x Cerro Porteño, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (20), às 21h30.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Palmeiras pode estar sendo uma vítima do seu próprio sucesso neste início de temporada a ponto de alguns tropeços pontuais gerarem uma turbulência maior do que o esperado para o líder do Brasileirão e de sua chave na Libertadores. Mais recentemente, o Verdão correu atrás do prejuízo para conseguir um empate em casa por 1-1 contra o Cruzeiro.

Tropeços recentes no Campeonato Paraguaio custaram ao Cerro Porteño a segunda colocação no Apertura em disputa direta com o Nacional. A equipe comandada por Ariel Holan é a única em toda a competição sem nenhuma vitória nas últimas cinco rodadas, mas isso não tem afetado a campanha na Libertadores, vice-líder da chave com sete pontos.

Prováveis escalações de Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Gómez, Murilo, Arthur, M. Freitas, A. Pereira, Allan, Maurício, Arias e Flaco

Cerro Porteño: Arias, Domínguez, Velázquez, Pérez, Chaparro, Piris da Motta, Bobadilla, Morel, Sonora, Torres e Vegetti

Palmeiras se garante em casa nesta competição

Focando exclusivamente no desempenho, até mesmo nos dois empates fora de casa nesta Libertadores que tornam a campanha do Verdão não tão imponente quanto em anos anteriores, em ambos, o time brasileiro foi bem melhor e pagou o preço alto por conta de um deslize na etapa complementar.

Quando teve a oportunidade de atuar diante do seu torcedor, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal em um jogo de amplo domínio, mesmo que o placar de 2-1 não necessariamente reflita isso.

Palpite 1 Palmeiras x Cerro Porteño: Vitória do Palmeiras, com odds de 1.30 na BetBoom

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Cerro Porteño deverá adotar postura conservadora

Por mais que o Cerro possa perder a segunda colocação da chave até em caso de empate na casa do Verdão, pegando o que apresentou em casa, não há como projetar algo diferente do que a equipe paraguaia dando a bola ao Palmeiras e apostando em contra-ataques pontuais.

Em um jogo com roteiro de amplo domínio territorial e em criações de chances contra o Sporting Cristal há algumas rodadas, o Palmeiras foi responsável por oito dos 11 escanteios daquela partida.

Palpite 2 Palmeiras x Cerro Porteño: Palmeiras primeira equipe a ter cinco escanteios, com odds de 1.31 na BetBoom

Paulinho é uma grande arma saindo do banco de reservas

Em um mundo ideal, o Palmeiras já teria a sua vaga na próxima fase garantida e talvez pudesse rodar mais o time diante do Cerro, visando a partida contra o Flamengo no final de semana. Esse não é o caso e o Abel basicamente deve escalar o que tem de melhor ou algo muito próximo disso.

Além da qualidade de Flaco López e Jhon Arias — Arias, que marcou o gol do Verdão no 1-1 entre essas equipes no Paraguai —, o Palmeiras tem à disposição Paulinho, que vem entrando muito bem nos jogos, gradualmente retomando a sua melhor forma física.