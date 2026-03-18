Palpite Palmeiras x Botafogo- Campeonato-Brasileiro - 18/03/2026

Confira os palpites Palmeiras x Botafogo para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (18), às 19h00, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque em um duelo que coloca frente a frente equipes vivendo momentos bastante diferentes neste início de Campeonato Brasileiro. O Verdão aparece entre os primeiros colocados e tenta manter a boa sequência na competição, enquanto o Glorioso chega pressionado após resultados negativos nas últimas semanas.

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda posição na tabela e tem apresentado um desempenho consistente na temporada. Em seis jogos no Brasileirão, a equipe soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada, o time de Abel Ferreira venceu o Mirassol por 1 a 0 no Allianz Parque, resultado que manteve o clube próximo da liderança.

O Botafogo vive um momento mais delicado. Após a eliminação na Libertadores, o time ainda sofreu uma derrota pesada no clássico contra o Flamengo por 3 a 0 no Nilton Santos. No Campeonato Brasileiro, a situação também preocupa. A equipe aparece na 17ª colocação, com uma vitória e três derrotas em quatro partidas disputadas.

Prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Mauricio, Arias, Flaco López e Sosa

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles, Allan, Danilo e Cristian Medina, Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral

Verdão pode confirmar favoritismo em casa

O Palmeiras chega ao confronto em melhor momento técnico e emocional. Jogando no Allianz Parque, a equipe costuma assumir o controle das partidas e pressionar os adversários desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola e intensidade ofensiva.

O Botafogo atravessa um período de instabilidade após a eliminação continental e a derrota recente no clássico. Mesmo possuindo jogadores capazes de decidir, o time carioca deve encontrar dificuldades diante de um adversário mais organizado. Assim, o Palmeiras aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Palmeiras x Botafogo: Palmeiras vence, com odds de 1.57 na bet365

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Jogo pode ter poucas advertências

Apesar de envolver duas equipes tradicionais, o confronto não apresenta um cenário que sugira um jogo excessivamente duro. O Palmeiras costuma priorizar organização tática e controle de posse, o que reduz a necessidade de disputas mais ríspidas ao longo da partida.

O Botafogo também tende a tentar manter o jogo equilibrado e evitar cometer muitas faltas em zonas perigosas. Em um duelo que pode ser mais técnico do que físico, existe uma boa possibilidade de o número de cartões distribuídos pela arbitragem ficar abaixo da média.

Palpite 2 para Palmeiras x Botafogo: Menos de 4.5 cartões no jogo, com odds de 2.20 na bet365

Ataques podem encontrar oportunidades

Mesmo com o favoritismo do Palmeiras, o Botafogo possui jogadores ofensivos capazes de criar perigo quando encontram espaços. Caso o time carioca consiga encaixar algumas transições rápidas, pode levar risco à defesa adversária.

O Palmeiras, por sua vez, tende a produzir volume ofensivo jogando em casa e criar diversas oportunidades ao longo do confronto. Com dois ataques que possuem qualidade técnica, existe a possibilidade de ambos os lados conseguirem balançar as redes durante a partida.