Palpite Novorizontino x Corinthians- Campeonato Paulista- 28/02/2026

Confira os palpites Novorizontino x Corinthians para o confronto em São Paulo, neste sábado (28), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Novorizontino x Corinthians

Nossa análise: Momento das equipes

A semifinal do Paulistão coloca frente a frente duas classificações dramáticas. O Novorizontino eliminou o Santos com gol de Rômulo no último minuto, enquanto o Corinthians precisou dos pênaltis após empatar com a Portuguesa também nos acréscimos. O cenário indica um duelo emocionalmente carregado, com equipes que demonstraram poder de reação até o fim.

Jogando em Novo Horizonte, o Novorizontino se apoia na consistência mostrada ao longo do estadual. A equipe terminou a primeira fase na liderança do grupo e soma seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove jogos.

O time costuma competir muito fisicamente, marca alto em casa e tenta acelerar o jogo principalmente pelos lados do campo, o que costuma incomodar adversários grandes.

O Corinthians chega com mais experiência em decisões e embalado pelo título da Supercopa do Brasil. Apesar de oscilar, o elenco tem repertório para jogos eliminatórios e já mostrou capacidade de suportar pressão fora de casa. Em 13 partidas na temporada, são sete vitórias, três empates e três derrotas, indicando um time que cresce em confrontos decisivos.

Prováveis escalações de Novorizontino x Corinthians

Novorizontino: Jordi, Jhilmar Lora, Dantas, Borck e Mayk, Juninho, Matheus Bianchi, Vinícius paiva, Diego Galo e Titi Ortíz, Nicolas Careca

Corinthians: Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho (Gabriel Paulista), João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri, Charles (Raniele), Allan, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro, Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão

Fator casa pode pesar para o Tigre do Vale

O Novorizontino construiu sua campanha no Paulistão muito baseada no desempenho como mandante. A equipe costuma iniciar os jogos em intensidade alta, pressionando a saída adversária e aproveitando o apoio da torcida para manter o ritmo. Em mata-mata, essa postura tende a ser ainda mais evidente.

O Corinthians, mesmo experiente, frequentemente demora a se ajustar quando enfrenta adversários mais agressivos fora de casa. Se o Tigre repetir a competitividade mostrada contra o Santos, pode criar dificuldades reais ao longo da partida.

Palpite 1 para Novorizontino x Corinthians: Novorizontino vence, com odds de 3.25 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Novorizontino x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo propenso a oportunidades

As duas equipes mostraram recentemente que não desistem das partidas e costumam crescer no fim dos jogos. Isso normalmente aumenta o número de espaços, principalmente na segunda etapa, quando o desgaste físico aparece.

Como é semifinal em jogo único, qualquer desvantagem força o time a se lançar ao ataque. Esse contexto favorece um duelo mais aberto do que o habitual em decisões.

Palpite 2 para Novorizontino x Corinthians: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.10 na Betano

Tendência de partida intensa nas laterais

O estilo das equipes também sugere volume ofensivo pelas pontas. O Novorizontino utiliza bastante cruzamentos e bolas alçadas, enquanto o Corinthians trabalha jogadas de velocidade pelos lados e costuma finalizar bastante quando está atrás do placar.

Com esse perfil, a bola deve frequentar bastante a área, aumentando a probabilidade de cortes defensivos e finalizações desviadas, cenário típico para crescimento no número de escanteios.