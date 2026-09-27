Palpite Noruega x Portugal - Liga das Nações - 27/09/2026

Entretenimento é praticamente garantido nesta partida. Três ou mais gols foram marcados nos últimos 7 jogos da Noruega, e Erling Haaland está em forma e pronto para balançar as redes.

Dicas de apostas para Noruega x Portugal:

Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na bet365 ;

; Empate anula aposta: Noruega, com odds de 1.85 na bet365 ;

; Mais/Menos: Noruega mais de 1,5 gols, com odds de 2.00 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Noruega 2x1 Portugal;

Noruega 2x1 Portugal; Palpite de artilheiros: Noruega – Haaland, Bobb; Portugal – Ramos.

A Noruega recebe Portugal no Ullevaal Stadion no domingo à noite. Os donos da casa buscam confirmar o bom momento após vencerem a Dinamarca por 3x2 no Grupo A4 da Liga das Nações.

Os noruegueses protagonizaram uma partida eletrizante de cinco gols diante dos rivais escandinavos em Oslo. Gols de Oscar Bobb e Erling Haaland nos primeiros 20 minutos deram à Noruega uma vantagem de dois gols. No entanto, a Dinamarca buscou o empate antes de Haaland decidir o confronto com uma finalização precisa após um escanteio.

David Møller Wolfe recebeu cartão vermelho por dois cartões amarelos no fim do jogo e cumprirá suspensão diante de Portugal. O centroavante norueguês Alexander Sørloth também segue fora, lesionado.

Portugal venceu sua primeira partida da Liga das Nações 2026/27 em casa diante do País de Gales. Foi o primeiro jogo de Jorge Jesus no comando dos lusitanos. João Félix marcou o gol decisivo na metade do primeiro tempo.

Jesus deve ter ficado incomodado ao ver sua equipe não ampliar a vantagem. Portugal teve diversas chances, com 22 finalizações contra apenas 5 do País de Gales. Cristiano Ronaldo ainda viu um gol ser anulado pelo VAR.

Escalações esperadas para Noruega x Portugal

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Bjørkan, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Bobb, Haaland, Nusa;

Escalação esperada de Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos.

Jogos com a Noruega raramente ficam em silêncio

Os noruegueses são uma das seleções mais divertidas do futebol europeu no momento. Ambas as equipes marcaram em cada uma das últimas 9 partidas em todas as competições. 9 dos últimos 11 jogos também tiveram 3 ou mais gols.

A Noruega prefere jogar no ataque e raramente se fecha atrás. Os noruegueses não conseguiram deixar o campo sem sofrer gols em seus últimos oito jogos. O duelo eletrizante de quinta-feira contra a Dinamarca é mais uma prova disso.

Portugal também trará muito poder de fogo para o confronto. Os lusitanos registraram 22 finalizações contra o País de Gales, apesar de não conseguirem um segundo gol decisivo. Erling Haaland, sozinho, já representa uma ameaça de gol genuína para a Noruega.

Com uma probabilidade implícita de 55,60%, esta parece ser a aposta de valor mais evidente do nosso palpite Noruega x Portugal. O único risco é Portugal conseguir controlar o ritmo do jogo e sufocar a Noruega na posse de bola.

Dica de aposta 1 para Noruega x Portugal: Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Noruega x Portugal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Forma de Haaland torna a Noruega uma aposta viva em casa

A Noruega lidera o Grupo A4 da Liga das Nações 2026/27 após a primeira rodada de jogos. Haaland vive um momento assustador em frente ao gol. Ele marcou duas vezes em 5 finalizações e balançou as redes em 10 de suas últimas 13 partidas competitivas.

Apesar da vitória, Portugal esteve longe de sua melhor versão em Lisboa. Na prática, os lusitanos precisaram de um gol desviado para superar o País de Gales de Craig Bellamy. Cristiano Ronaldo teve 7 finalizações, mas não converteu nenhuma delas.

Portugal terá apenas 3 dias para viajar de Lisboa até a Noruega. Os noruegueses também contarão com o apoio de uma torcida hostil em Oslo. Apostar nos donos da casa no mercado Empate anula aposta nos dá segurança caso o jogo fique equilibrado. Ainda assim, o Ullevaal é um teste genuíno para as credenciais de qualquer equipe na Liga das Nações.

Dica de aposta 2 para Noruega x Portugal: Empate anula aposta: Noruega, com odds de 1.85 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A Noruega deve marcar dois ou mais gols

A Noruega marcou pelo menos 2 gols em 5 de seus últimos 7 jogos. Mais uma prova de uma equipe construída para atacar, e não para se fechar diante dos adversários. Erling Haaland, sozinho, marcou 7 gols em 5 partidas da Copa do Mundo neste verão.

Haaland e companhia também contam com uma linha de abastecimento sólida. Martin Ødegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa têm criatividade natural, tanto vindo de trás quanto em posições mais avançadas. Bobb também marca gols, como provou com seu tento no meio de semana contra a Dinamarca.

Portugal fez um bom trabalho ao não sofrer gols diante do País de Gales, embora os comandados de Bellamy tenham tido chances em transições rápidas. Keiffer Moore não conseguiu um contato correto em um cruzamento que poderia ter dado a Dan James um gol fácil perto do fim da partida. Apostar na Noruega para marcar duas vezes, com uma probabilidade implícita de 50%, sugere uma chance de cara ou coroa. Ainda assim, os donos da casa costumam superar essa marca com frequência.

Dica de aposta 3 para Noruega x Portugal: Mais/Menos: Noruega mais de 1,5 gols, com odds de 2.00 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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