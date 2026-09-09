Palpite Napoli x Arsenal - Liga dos Campeões - 09/09/2026

O Arsenal chega a Nápoles depois de vencer todos os quatro jogos que disputou nesta temporada. O Napoli entra em campo após duas derrotas seguidas.

Dicas de apostas para Napoli x Arsenal:

1X2: Arsenal, com odds de 1.75 na Brazino777 ;

; Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.87 na Brazino777 ;

; Total de desarmes: Napoli 15+, com odds de 2.00 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja como se cadastrar usando o código promocional Brazino777.

Conheça o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Descubra as melhores bets para apostar no Brasil

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Napoli 0x2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Havertz, Saka.

O Napoli recebe o Arsenal no Stadio Diego Armando Maradona nesta quarta-feira. As duas equipes querem começar bem a fase de liga da Champions League 2026/27.

No âmbito doméstico, a temporada não tem sido nada tranquila para o Napoli de Massimiliano Allegri. Depois de vencer na rodada de abertura, o time perdeu partidas consecutivas na Série A contra Como e Inter. Diante do atual campeão do Scudetto, o Napoli desperdiçou uma vantagem antes de sofrer a derrota.

O Napoli está longe de sua força máxima neste momento. A equipe está sem o meio-campista de destaque Scott McTominay, que só deve voltar no mês que vem, na melhor das hipóteses. Além dele, Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi também estão fora. Kevin De Bruyne, por outro lado, deve retornar para reforçar o meio-campo.

Já o Arsenal não poderia estar em melhor forma para iniciar sua campanha na Champions League. Os Gunners venceram todos os três jogos que disputaram na Premier League, contra Coventry, Aston Villa e Chelsea.

A vitória mais recente, por 2 a 1 sobre o Chelsea no Emirates, foi um impulso importante para as pretensões do Arsenal ao título da Premier League em 2026/27. Vale destacar que os Gunners não perdem na primeira rodada da Champions League há nove edições consecutivas do torneio.

Escalações esperadas para Napoli x Arsenal

Escalação esperada do Napoli: Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Guimarães, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz.

Forma e condição física apontam para um só lado

O Arsenal venceu todos os quatro jogos nesta temporada e bateu o Chelsea por 2 a 1 no domingo. O Napoli somou apenas três pontos em três jogos da Série A. As derrotas seguidas para Como e Inter deixaram Allegri sob pressão precoce.

A derrota para a Inter foi especialmente dolorosa, já que o Napoli desperdiçou uma vantagem diante do atual campeão da Série A. O Arsenal também costuma ter bom desempenho fora de casa nesta competição. Os Gunners estão invictos há nove rodadas de abertura consecutivas na fase europeia, com sete vitórias nesse período.

O Napoli ficará sem Scott McTominay, um dos jogadores mais eficazes na condução de bola e importante fonte de gols saindo do meio-campo. Com probabilidade implícita de 57,1%, a aposta de valor no Arsenal parece justa diante da superior forma e condição física dos Gunners.

Palpite Napoli x Arsenal Dica 1: 1X2: Arsenal, com odds de 1.75 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Napoli x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gunners devem controlar a partida

Os quatro confrontos anteriores entre estas equipes na Champions League tiveram, no máximo, dois gols cada. O Arsenal sofreu apenas 0,9 xG (expectativa de gols) em suas três primeiras partidas na Premier League.

O xG criado pelo time é de apenas 5,00 no mesmo período, o que sugere atuações controladas em vez de jogos de ida e volta. Na temporada passada, o Arsenal manteve a incrível marca de nove jogos sem sofrer gols em 15 partidas da Champions League, sofrendo apenas sete gols.

É provável que Allegri organize sua equipe para se fechar em vez de atacar em casa. O Napoli ainda não marcou mais de dois gols em uma partida nesta temporada. Podemos apostar na linha de menos de 2,5 gols, com probabilidade implícita de 53,5%. Esta parece ser a aposta de maior valor entre o trio de palpites para Napoli x Arsenal desta semana.

Palpite Napoli x Arsenal Dica 2: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.87 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Partenopei devem passar a noite se defendendo

Atualmente, o Napoli tem uma média de 16 desarmes certos por jogo na Série A. Há grandes chances de a equipe superar essa marca na quarta-feira à noite. O Arsenal deve dominar a posse de bola e manter os comandados de Allegri pressionados em seu próprio campo.

As equipes de Allegri costumam se sentir confortáveis com essa abordagem. Elas são estruturadas para recuar, atrapalhar o jogo adversário e sair em transição rápida quando recuperam a posse. Por isso, o Napoli vai tentar incomodar os Gunners fisicamente para ter alguma chance de resultado nesta partida.

Jogadores como Frank Anguissa e Stan Lobotka são grandes recuperadores de bola em áreas centrais. O risco é que o Arsenal opte por circular a posse pelas pontas, sem se expor ao contato físico. Ainda assim, apostar neste resultado com probabilidade implícita de 50% parece uma aposta de baixo valor diante da média da temporada dos Partenopei até aqui.

Palpite Napoli x Arsenal Dica 3: Total de desarmes: Napoli 15+, com odds de 2.00 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.