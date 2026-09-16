Palpite Milan x Benfica - Liga Europa - 16/09/2026

O Milan está invicto há 4 jogos na Série A, enquanto o Benfica de Marco Silva visita o San Siro invicto há 6 jogos na Primeira Liga. Duas equipes em boa fase se enfrentam.

Dicas de apostas para Milan x Benfica:

Dupla chance: empate ou Benfica, com odds de 1.80 na bet365 ;

Ambas as equipes marcam & mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Vangelis Pavlidis, com odds de 2.50 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Milan 2x2 Benfica;

Palpite de artilheiros: Milan – Ramos, Pulisic; Benfica – Pavlidis, Prestianni.

O Milan recebe o Benfica no San Siro nesta quarta-feira. É a primeira rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27. Os dois clubes tiveram que se contentar com a segunda competição continental mais importante, depois de ficarem de fora da Liga dos Campeões.

A equipe de Rubén Amorim está invicta há quatro jogos na Série A. Vitórias sobre Torino e Venezia foram seguidas de empates com Juventus e Lazio. O Milan terminou em quinto lugar na Série A na temporada passada, então os rossoneri seguem em processo de reconstrução.

Diego Moreira saiu do banco no Stadio Olimpico para marcar duas vezes e resgatar um ponto no empate por 2 a 2 contra a Lazio. Amorim tem o elenco totalmente à disposição, com o retorno de Matteo Gabbia. Ele terá uma decisão a tomar sobre se o meio-campista de 41 anos Luka Modric tem condições de jogar duas partidas em uma semana.

O Benfica venceu sete jogos seguidos em todas as competições. A equipe de Marco Silva soma cinco vitórias e um empate em seis jogos pela liga. Os encarnados terminaram em terceiro lugar em Portugal na temporada passada, mas parecem candidatos genuínos ao título neste ano.

Vangelis Pavlidis marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Gil Vicente no domingo. O lateral-direito Alexander Bah é o único desfalque confirmado, com Fredrik Aursnes ou Daniel Banjaqui como substitutos prováveis.

Escalações esperadas para Milan x Benfica

Escalação esperada do Milan: Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos;

Escalação esperada do Benfica: Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.

Time de Silva chega embalado

O Benfica chega embalado por uma sequência de sete vitórias seguidas em todas as competições. São cinco vitórias e um empate em seis jogos pela Primeira Liga. O Milan, por sua vez, ficou preso em empates frustrantes nos últimos dois jogos pela Série A.

A Juventus empatou nos acréscimos, antes de o Lazio chegar a liderar por 2 a 0 em Roma. A equipe de Amorim precisou de reviravoltas tardias e careceu de controle nas partidas recentes.

O Benfica viaja com confiança genuína sob o comando de Marco Silva. O contra-argumento óbvio é o retrospecto, já que o Milan está invicto contra os portugueses em seis confrontos competitivos. Mesmo assim, acreditamos que há menos de 45% de chance de vitória do Milan, percentual que o mercado de dupla chance sugere atualmente.

Dica de aposta 1 para Milan x Benfica: Dupla chance: empate ou Benfica, com com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Milan x Benfica nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Nenhum dos dois times parece jogar por um ponto

Os visitantes chegam a Milão depois de marcar 21 gols em seis jogos pela Primeira Liga. Isso representa uma média de 3,5 gols por partida. Enquanto isso, os rossoneri marcaram duas vezes em três dos quatro jogos que disputaram na Série A nesta temporada.

Ambas as equipes marcaram em 80% dos últimos dez jogos competitivos do Milan. O recente empate por 2 a 2 com a Lazio deixou claro o quanto o time de Ruben Amorim pode ser vulnerável.

A estrutura da fase de liga torna os três pontos muito mais valiosos do que um empate, especialmente na primeira rodada. Apostar em ambas as equipes marcam e mais de 3 gols, com uma probabilidade implícita de 50%, é a aposta de valor dos nossos palpites para Milan x Benfica.

Dica de aposta 2 para Milan x Benfica: Ambas as equipes marcam & mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Pavlidis deve carregar o Benfica no ataque

Vangelis Pavlidis, do Benfica, é o ponto focal da equipe de Silva. Com oito gols na Primeira Liga em seis jogos, o grego vive um momento brilhante. Ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Gil Vicente no domingo.

Pavlidis atua como o único centroavante em um 4-2-3-1, com Rafa Silva, Andreas Schjelderup e Gianluca Prestianni dando suporte atrás dele. Sua boa fase tem mantido o atacante colombiano Jhon Duran no banco por enquanto.

Com o Milan sofrendo gols em três de seus últimos quatro jogos competitivos, Pavlidis tem boa chance de marcar, seja de cabeça ou com os pés. Seu retrospecto artilheiro nas últimas duas campanhas de Liga dos Campeões tem sido sólido, com dois gols em 10 jogos na temporada passada e sete em 12 em 2024/25. Podemos apostar nele para marcar, com uma probabilidade implícita modesta de 40%.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Milan x Benfica: Artilheiro a qualquer momento: Vangelis Pavlidis, com odds de 2.50 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.