Palpite México x Portugal - Amistoso - 28/03/2026

Nosso especialista em apostas espera um duelo equilibrado entre as duas seleções, com o time da casa garantindo uma vitória magra – isto é, caso a partida não termine empatada.

Dicas de apostas para México x Portugal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: México 1-1 Portugal;

Palpite de artilheiros: México - Raúl Jiménez; Portugal - Bruno Fernandes.

É uma ocasião de gala para o México, que abre oficialmente o Estádio Banorte — antigo Estádio Azteca — contra Portugal neste fim de semana. Este é também o penúltimo amistoso de preparação para os donos da casa antes de enfrentarem a Bélgica nos Estados Unidos, na próxima semana, como parte dos ajustes finais para a Copa do Mundo.

Javier Aguirre fez várias mudanças em sua convocação devido a lesões de titulares absolutos. Consequentemente, o México apresenta uma mescla de jovens promissores e veteranos de guerra. O "El Tricolor" está agora a menos de três meses de sediar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 contra a África do Sul.

Estes dois jogos são cruciais para Aguirre avaliar seus jogadores antes do torneio mundial. O mesmo vale para Portugal, que não contará com Cristiano Ronaldo nesta Data FIFA. O ex-astro do Real Madrid está lidando com uma contratura na coxa e trabalha duro para se recuperar a tempo do Mundial.

Apesar de contar com jogadores incrivelmente talentosos ao longo dos anos, o melhor resultado de Portugal no torneio foi terceiro lugar em 1966. Com Ronaldo se aproximando da aposentadoria, esta é, provavelmente, a última chance de conquistarem o troféu mais cobiçado por um bom tempo.

Roberto Martínez deve estar confiante de que seus comandados podem dar conta do recado no domingo. No entanto, a equipe demonstrou recentemente algumas brechas defensivas que os anfitriões podem explorar. O ideal é que ambos os times terminem o jogo sem novas baixas por lesão, o que pode resultar em uma partida mais cautelosa, sem que ninguém coloque o pé no fogo.

Escalações esperadas para México x Portugal

Escalação esperada do México: Rangel, Ledezma, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Alvarado, Vargas, Gutiérrez, Fidalgo, Jiménez;

Escalação esperada do Portugal: Costa, Nunes, Veiga, Araújo, Cancelo, Neves, Fernandes, Vitinha, Neto, Leão, Ramos.

Apostamos que o México manterá a boa fase

O México chega com a moral lá no alto após conquistar seu recorde de 10 títulos da Copa Ouro da CONCACAF no ano passado. O desempenho naquele torneio foi impecável, terminando invicto. Após o triunfo, porém, a equipe de Aguirre oscilou, acumulando seis partidas consecutivas sem vencer.

Os donos da casa sofreram duas derrotas e quatro empates nesse período, mas 2026 tem sido um ano muito mais generoso. O "El Tricolor" entra neste amistoso vindo de três vitórias seguidas, sinalizando que o time está pegando no tranco. Com a vitória mais recente vindo justamente contra um adversário europeu, os mexicanos devem botar fé em um bom resultado aqui.

Enquanto isso, Portugal também chega embalado após uma goleada acachapante de 9 a 1 contra a Armênia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Esse resultado foi vital para garantirem o topo do grupo por uma margem de apenas três pontos. No entanto, antes desse massacre, os visitantes haviam tropeçado em dois jogos seguidos.

Uma derrota para a Irlanda levantou dúvidas sobre a capacidade da equipe de passar o trator em seleções teoricamente mais fracas. Como os dois encontros mais recentes entre essas nações terminaram em igualdade, um novo empate neste fim de semana não seria nenhuma zebra. Contudo, com o fator casa a seu favor, o México pode muito bem beliscar uma vitória.

Dica de aposta 1 para México x Portugal: Chance dupla: México ou empate, com odds de 1.78 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Portugal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos a qualidade ofensiva de ambos os lados

Ambas as seleções têm balançado as redes com regularidade nos confrontos recentes. Os anfitriões marcaram quatro vezes contra a Islândia em um amistoso em fevereiro e somam seis gols nas últimas três partidas. Com uma média de dois gols por jogo, eles têm lenha para queimar neste domingo.

Embora os nove gols de Portugal contra a Armênia deem uma inflada nas estatísticas, a realidade é que o ataque de Roberto Martínez é cirúrgico. Portugal marcou 15 gols em suas últimas cinco apresentações, uma média de três gols por partida. Com o talento que possuem, marcar gols não é um problema para os lusitanos.

Três dos últimos cinco jogos de Portugal tiveram gols de ambos os lados, mesmo no dia do 9 a 1. Isso mostra que há um caminho aberto na defesa para os mexicanos explorarem. Além disso, em três dos últimos quatro confrontos diretos entre esses países, o mercado de "Ambas Marcam" foi garantido.

Dica de aposta 2 para México x Portugal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.85 na Betano.

Jiménez representa uma ameaça real no ataque

O poder de fogo em ambos os elencos é inegável. Jogadores de qualquer lado podem desequilibrar, mas nosso foco está no centroavante mexicano Raúl Jiménez. O atacante do Fulham deve estar com a confiança nas nuvens, tendo marcado em seu jogo mais recente pelo clube inglês.

Ele registrou nove gols em 30 partidas na Premier League nesta temporada, mas costuma elevar o nível quando veste a camisa da seleção. Ele marcou três gols em seis jogos na Copa Ouro e balançou as redes duas vezes em seis amistosos em 2025.

Jiménez deve atuar, seja como titular, seja vindo do banco, e será perigoso de qualquer maneira. Por conta disso, estamos apostando que ele deixará pelo menos um gol contra Portugal neste domingo.