Palpite Manchester United x Nottingham Forest - Premier League - 17/05/2026

Michael Carrick tem feito um excelente trabalho em Old Trafford e a nossa expectativa é de mais uma vitória no último jogo dos Red Devils em casa nesta temporada.

Dicas de apostas para Manchester United x Nottingham Forest:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 4x1 Manchester United;

Palpite de artilheiros: Liverpool – Mo Salah (2x), Cody Gakpo, Alexander Isak; Manchester United – Bruno Fernandes.

O Manchester United parece pronto para carimbar o terceiro lugar na Premier League, sob o comando de Michael Carrick, que vem desempenhando um papel excelente como treinador. Eles empataram com o Sunderland na última rodada, mas venceram quatro dos últimos sete jogos. Indo para a despedida de Old Trafford na temporada, os Red Devils estarão sedentos para dar um show diante de sua torcida.

Quanto ao Nottingham Forest, só restou o orgulho para disputar nestas duas rodadas finais. Eles cumpriram o objetivo de permanecer na elite inglesa, o que significa que podem jogar sem pressão. Não esperamos que entrem em campo com a faca entre os dentes ou com intensidade máxima.

Escalações esperadas para Manchester United x Nottingham Forest

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Dorgu, Cunha, Mbeumo;

Escalação esperada do Nottingham Forest: Sels, Morato, Cunha, Milenkovic, Williams, Dominguez, Anderson, Netz, Bakwa, Igor Jesus, Wood.

Carrick com força para ser efetivado no comando

Relatos indicam que Michael Carrick está sendo cotado para assumir o Manchester United de forma definitiva. Isso não chega a ser uma surpresa, visto o trabalho de alto nível que ele tem feito em Old Trafford desde que assumiu as rédeas. Com 10 vitórias em 15 partidas, ele apresentou o melhor argumento possível para ser o escolhido.

Casemiro deve retornar para sua última aparição pelos Red Devils após desfalcar o time contra o Sunderland, enquanto Manuel Ugarte também voltou aos treinos. Pelo lado do Nottingham Forest, Vitor Pereira tem algumas preocupações com lesões, mas nada de novo. Chris Wood pode começar como a principal referência no ataque enquanto segue sua recuperação rumo à forma física ideal.

Como os Tricky Trees já escaparam do rebaixamento, não devem jogar a vida para garantir um resultado positivo. Com isso em mente, e com Carrick querendo mostrar serviço para garantir o cargo, esperamos uma vitória protocolar dos donos da casa em Manchester.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Nottingham Forest: 1X2: Manchester United, com odds de 1.61 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Nottingham Forest nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Muita ação em Old Trafford

Nenhum time na Premier League nesta temporada esteve envolvido em mais jogos com "Ambas Marcam" do que o Manchester United. Esse desfecho ocorreu em 72% de suas partidas no geral, com 67% dos confrontos em casa terminando exatamente assim. Não seria espanto ver um roteiro similar neste fim de semana.

O Forest engatou uma sequência brilhante para garantir a permanência e não tem tido dificuldades para balançar as redes ultimamente. Os comandados de Pereira marcaram 17 gols nos últimos seis jogos, incluindo três gols fora de casa contra o Chelsea no início do mês. Eles certamente acreditam que podem complicar a vida dos anfitriões.

Ambos os lados têm visto muitos gols em seus jogos em 2025/26. O United registra 61% de partidas com "Mais de 2.5 gols", enquanto o Forest mantém os mesmos 61% jogando fora de casa. Há motivos de sobra para esperar uma chuva de gols neste penúltimo duelo da temporada.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Nottingham Forest: Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.95 na bet365.

Fernandes em busca de um recorde na Premier League

Bruno Fernandes tem recebido muitos elogios por seus esforços no United nesta temporada, e o reconhecimento é meritório. O meia português tem sido o motor dos Red Devils e certamente estará na briga por prêmios individuais. Esperamos que ele participe ativamente do placar mais uma vez.

Seja balançando as redes ou servindo os companheiros, Fernandes tem sido onipresente em 2025/26. Ele soma atualmente 27 participações diretas em gols (G/A) na Premier League e estará ansioso para chegar à marca de 30 antes do apito final do campeonato.

O capitão português também persegue o recorde de 20 assistências que pertence a Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Ele precisa de uma para igualar e duas para superá-los. Dito isto, acreditamos que ele alcançará essa marca histórica. O Forest sabe muito bem do perigo que ele representa no terço final do campo.