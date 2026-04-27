Palpite Manchester United x Brentford - Premier League - 27/04/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Manchester United consolidará sua terceira colocação com uma vitória confortável na segunda-feira.

Dicas de apostas para Manchester United x Brentford:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2x1 Brentford;

Palpite de artilheiros: Manchester United - Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Brentford - Igor Thiago.

Após a temporada que tiveram no ano passado, os torcedores do Manchester United estariam animados com um terceiro lugar na Premier League. No entanto, parece que os Red Devils estão buscando o bronze nesta temporada. Ainda impressionantes 12 pontos atrás dos dois primeiros colocados, o United está em terceiro lugar pelo saldo de gols, já que está empatado em pontos com o Aston Villa.

Os donos da casa têm apresentado um desempenho muito superior sob a orientação de Michael Carrick, que inspirou confiança, implementou táticas adequadas e colheu os frutos. O clube parece pronto para retornar à Champions League se conseguir manter essa trajetória ascendente.

A vitória por 1x0 em Stamford Bridge no último fim de semana reforçou suas credenciais como uma potência europeia, ao mesmo tempo em que prejudicou as ambições continentais do Chelsea. Com apenas cinco jogos restantes, o United sentirá uma leve pressão do Villa e do Liverpool. No entanto, se conseguirem garantir resultados positivos, é provável que joguem a Champions League na próxima temporada.

O Brentford tinha ambições elevadas até certo ponto da temporada, visando a Europa. No entanto, essas ambições chegaram ao fim, já que estão a apenas dois pontos do ritmo necessário. Porém, com a temporada quase no fim, os comandados de Keith Andrews não podem se dar ao luxo de mais empates.

Os Bees têm empatado regularmente nos últimos dois meses, já que sua última vitória ocorreu em fevereiro. Eles precisam transformar urgentemente esses empates em vitórias se quiserem ter alguma chance de garantir uma vaga europeia na próxima temporada.

Escalações esperadas para Manchester United x Brentford

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbuemo, Fernandes, Cunha, Sesko;

Escalação esperada do Brentford: Kelleher, Kayode, Van Den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Jensen, Ouatarra, Damsgaard, Schade, Thiago.

Melhorias ofensivas contrastam com dificuldades defensivas

A equipe da casa tem sido muito melhor ofensivamente do que na temporada passada. Eles tiveram uma média de 1,16 gols por jogo no ano passado, mas aumentaram esse número para 1,76 nesta campanha. Na verdade, apenas o Manchester City (38) e o Arsenal (36) marcaram mais gols em casa do que os 31 do United.

Os anfitriões marcaram em cada uma das suas 21 partidas anteriores e em 91% de todos os seus jogos da liga. Eles balançaram a rede primeiro em seus últimos 10 jogos da liga em Old Trafford, mas sua defesa é um problema. O United não conseguiu manter a baliza a zero em 12 dos seus 16 jogos em casa.

Apesar de o Brentford ter um desempenho mediano no ataque em suas partidas fora de casa, eles acreditarão em suas chances de marcar. Os Bees têm uma média de 1,25 gols por partida fora de casa nesta temporada, enquanto sofrem 1,56 gols por jogo. O incentivo de que precisam é que a taxa de jogos sem sofrer gols do United, de 18%, está bem abaixo da média da liga, que é de 26%.

Além disso, cada um dos últimos cinco confrontos diretos viu ambas as equipes marcarem.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Brentford: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.54 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os Red Devils devem abrir o placar

A única coisa em que a equipe da casa tem sido boa nesta temporada é marcar o primeiro gol. Os comandados de Michael Carrick marcaram o primeiro gol em 61% dos seus jogos da liga nesta temporada. A média da liga para marcar primeiro está atualmente em 43%, mostrando a intenção do United desde o início.

Essa estatística aumenta quando eles jogam em Old Trafford. Os Red Devils prosperam em casa, tendo aberto o placar em 75% dos seus jogos da liga como mandantes. Para colocar essa porcentagem em perspectiva, eles assumiram a liderança em 12 dos seus 16 jogos em casa.

O Brentford também tem aberto o placar em suas partidas, mas não tanto quanto os anfitriões. O clube londrino marcou primeiro em apenas 55% de todos os seus jogos da liga, enquanto esse número cai para 50% fora de casa.

No entanto, considerando o ataque que a equipe da casa ostenta, é provável que eles balancem a rede primeiro na segunda-feira à noite.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Brentford: Primeiro time a marcar: Manchester United, com odds de 1.61 na Betano.

Old Trafford apresenta um desafio difícil para os visitantes

Quando o Manchester United assume a liderança em um jogo, dificilmente perde. A média de pontos conquistados ao marcar primeiro é de 2,30 por jogo, superior à média da liga de 2,15. A equipe da casa venceu dois dos últimos quatro jogos da liga, então deve estar confiante de que garantirá os três pontos aqui.

O Brentford está invicto nos últimos seis jogos da liga em qualquer estádio e cinco jogos consecutivos fora de casa. No entanto, eles também não venceram nos últimos cinco jogos da liga. Com seus últimos cinco jogos terminando em empate, é improvável que superem o United.

A última vitória dos Bees fora de casa contra o United foi em 1937. Desde então, os anfitriões venceram seis confrontos da elite seguidos em seu estádio. Os últimos cinco confrontos diretos produziram duas vitórias para cada lado, mas é o estádio que é o problema para os visitantes. Como resultado, os comandados de Carrick provavelmente conquistarão os pontos aqui e consolidarão sua posição na tabela.