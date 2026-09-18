Palpite Manchester City x Sunderland - Premier League - 20/09/2026

Nosso especialista traz o palpite Manchester City x Sunderland. Uma vitória convincente deve permitir que o time da casa continue seu ótimo início de temporada.

Dicas de apostas para Manchester City x Sunderland:

1X2 & Ambas as equipes marcam: Manchester City & não, com odds de 1.99 na bet365 ;

; Assistências do jogador 1+ - Rayan Cherki para dar ao menos 1 assistência, com odds de 2.33 na bet365 ;

; Primeiro artilheiro - Erling Haaland, com odds de 3.35 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3x0 Sunderland;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Erling Haaland x2, Rayan Cherki.

As preocupações sobre o desempenho do Manchester City após a saída de Pep Guardiola parecem estar diminuindo. Os Cityzens fizeram um início de temporada extraordinário sob Enzo Maresca, tendo vencido todos os jogos em que estiveram envolvidos.

O City estará animado com a vitória no derby de Manchester, ainda que ela tenha sido um tanto sortuda e certamente controversa. Isso veio depois de um início convincente na campanha da Champions League, quando venceram o FC Porto por 2x0 fora de casa. Voltando para casa nesta partida, eles se colocam como grandes favoritos para manter o topo da tabela.

O Sunderland teve seu primeiro gostinho da Europa League na quarta-feira à noite. Os Black Cats não desapontaram seus torcedores, vencendo o AZ Alkmaar por 1x0. No entanto, a preocupação de Regis Le Bris é a forma de sua equipe no campeonato contra adversários de ponta.

No último fim de semana, o Arsenal visitou o Stadium of Light e venceu por 2x0, depois de um empate por 2x2 neste confronto na temporada passada. Agora, eles enfrentam o vice-campeão da última temporada, mas desta vez no Etihad. Apesar do empate sem gols no jogo de ida na temporada passada, o desempenho do Sunderland fora de casa deixou muito a desejar.

Escalações esperadas para Manchester City x Sunderland

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Alderete, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.

Defesa aprimorada do City

O Manchester City não dá sinais de parar. O time venceu cinco jogos consecutivos em todas as competições desde a derrota na Community Shield para o Arsenal. Os donos da casa perderam apenas dois de seus 19 jogos em casa, no Etihad Stadium, na temporada passada.

Isso indica que o Sunderland pode esperar uma tarde de domingo extremamente difícil. Os Black Cats não estiveram em seu melhor fora de casa, perdendo oito de seus 19 jogos como visitantes e vencendo apenas cinco vezes. Depois de dois jogos fora de casa no campeonato nesta temporada, os visitantes ainda não venceram, com um empate e uma derrota.

O que é encorajador para o City, no entanto, é sua defesa sólida. Eles mantiveram três jogos sem sofrer gols consecutivos em todas as competições, enquanto quatro dos últimos cinco jogos do Sunderland viram apenas uma equipe marcar. Nenhum dos últimos três confrontos diretos teve ambas as equipes marcando, motivo pelo qual vale a pena apostar que os donos da casa vão deixar o Sunderland sem marcar.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Sunderland: 1X2 & Ambas as equipes marcam: Manchester City & não, com odds de 1.99 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Sunderland nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cherki criativo é a chave para desarmar um bloco baixo

Se o duelo do Sunderland em casa contra o Arsenal serve de referência, Le Bris deve empregar um bloco baixo no Etihad. Jogar no contra-ataque e levar a bola até Brian Brobbey incomodou os campeões e dificultou que o Arsenal os desarmasse. No fim, foi preciso um chute soberbo de Bruno Guimarães para quebrar a resistência do Sunderland.

No entanto, o City pode agir de forma diferente, especialmente em casa. A criatividade e os pés rápidos de Rayan Cherki dentro e ao redor da área são difíceis de defender. Ele tem talento para deslizar entre os defensores e usa seu centro de gravidade baixo com bom efeito. Cherki já é o maior garçom do City no campeonato.

Ele soma dois gols e duas assistências em quatro jogos na Premier League e busca se recuperar depois do derby de Manchester. O francês jogou apenas 45 minutos e não influenciou o jogo como gostaria. Depois de registrar 12 assistências no campeonato na temporada passada, Cherki tem tudo para chegar novamente aos dois dígitos nesta temporada. Ele está preparado para fazer a diferença contra o Sunderland.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Sunderland: Assistências do jogador 1+ - Rayan Cherki para dar ao menos 1 assistência, com odds de 2.33 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Haaland acrescenta o Sunderland à sua lista

Erling Haaland enfrentou 25 adversários diferentes na Premier League desde que se juntou ao Manchester City. Ele marcou contra 24 deles, sendo o Sunderland a única equipe que conseguiu deixar o norueguês sem balançar as redes. O atacante terá isso em mente ao entrar em campo no Etihad neste fim de semana.

Marcar encerraria finalmente essa estatística e significaria que Haaland já teria marcado contra todos os times da Premier League que enfrentou. Ele foi o melhor jogador do City no derby da semana passada, com um xG (expectativa de gols) de 0,87.

Mais importante ainda, Haaland está em uma sequência de seis gols em seus últimos quatro jogos em todas as competições. Ele já lidera a corrida pela artilharia, com quatro gols em igual número de partidas no campeonato nesta temporada. Todo gol que ele marcou em seus últimos quatro jogos foi o gol de abertura da partida, e esse é um resultado provável neste fim de semana.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Manchester City x Sunderland: Primeiro artilheiro - Erling Haaland, com odds de 3.35 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.