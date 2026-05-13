Palpite Manchester City x Crystal Palace - Premier League - 13/05/2026

Apostamos em uma vitória do City, que busca manter a pressão sobre o líder, o Arsenal.

Dicas de apostas para Manchester City x Crystal Palace:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3x0 Crystal Palace;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Erling Haaland (2x), Jeremy Doku.

O Manchester City deixou escapar uma oportunidade de ouro na semana passada ao empatar com o Everton, mas deu a volta por cima derrotando o Brentford. A vitória crucial do Arsenal no domingo deixou os Cityzens cinco pontos atrás, e o time de Pep Guardiola precisa vencer para seguir vivo na briga pelo título. Invicto há oito partidas, o City entra como franco favorito para o seu penúltimo jogo em casa na temporada.

Por outro lado, o Crystal Palace já parece estar em "ritmo de férias" na Premier League. Estacionados no meio da tabela, os comandados de Oliver Glasner devem focar todas as suas atenções na próxima final da Conference League. Os Eagles empataram em 2x2 com o Everton no domingo e é muito improvável que o jejum de quatro jogos sem vencer no campeonato nacional termine na noite desta quarta-feira.

Escalações esperadas para Manchester City x Crystal Palace

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, O’Reilly, Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Canvot, Riad, Lacroix, Munoz, Lerma, Kamada, Devenny, Johnson, Pino, Larsen.

O City precisa da vitória muito mais do que o rival

O time de Pep Guardiola ainda tenta ultrapassar o Arsenal no topo da tabela e o tempo está correndo. Já os Eagles não conseguiram vaga para as competições europeias via liga e não têm mais grandes pretensões no campeonato.

Em termos de desfalques, há uma preocupação com Rodri após sua lesão recente, enquanto Ruben Dias pode retornar ao onze inicial. No Palace, não há novos problemas médicos, embora Eddie Nketiah, Borna Sosa, Evann Guessand e Cheick Doucoure continuem de fora. Ambos os times possuem profundidade de elenco, mas o City é, sem dúvida, muito mais forte tecnicamente.

No que diz respeito ao poder ofensivo, os Cityzens não encontraram dificuldades nesta temporada. Marcaram seis gols nos últimos dois jogos e balançaram as redes 20 vezes nas últimas oito partidas em todas as competições. Com os três pontos sendo uma necessidade absoluta e o Crystal Palace priorizando sua final europeia, esperamos uma vitória tranquila dos donos da casa.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Crystal Palace: 1X2: Manchester City & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.60 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Crystal Palace nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Teremos mais um "clean sheet" para os donos da casa

Defensivamente, o City tem oscilado nas últimas semanas. O time não sofreu gols na vitória por 3x0 sobre o Brentford recentemente, mas esse foi apenas um dos cinco jogos sem ser vazado em 15 partidas oficiais. No entanto, com tanto em jogo e embalados pelo triunfo contra os Bees, esperamos que a defesa passe em branco novamente.

Os homens de Guardiola mantiveram 15 jogos sem sofrer gols em casa em todas as competições nesta temporada. Além disso, venceram o confronto do primeiro turno contra este mesmo adversário por 3x0, mostrando que sabem como furar a retranca do Palace e anular seu ataque.

Os londrinos raramente passaram em branco em 2025/2026, mas acreditamos que isso mudará neste jogo. O time não conseguiu marcar contra Bournemouth e West Ham recentemente, então o City deve se sentir confiante em segurar o ataque rival. Esperamos uma vitória caseira sem sofrer gols no Etihad.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Crystal Palace: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.77 na bet365.

Apostamos em alguém além de Haaland

Dada a sua fome de gols, não é surpresa que as odds para um gol de Erling Haaland não ofereçam tanto valor. O norueguês é o favorito das casas de apostas para balançar as redes, mas estamos de olho em outras opções em Manchester. Há um jogador em particular que está terminando a temporada voando baixo.

Jeremy Doku marcou apenas oito gols na atual campanha, mas cinco deles saíram nos últimos seis jogos. O ponta belga tem sido peça fundamental enquanto o City tenta caçar os Gunners na liderança.

O City tem muitos artilheiros em potencial, incluindo Haaland, Rayan Cherki e Omar Marmoush. Esta semana, porém, vamos no atacante que está com a pontaria mais afiada. Glasner precisará que sua defesa vigie Doku de perto, independentemente de ele começar como titular ou entrar no decorrer da partida.