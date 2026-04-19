Palpite Manchester City x Arsenal - Premier League - 19/04/2026

O City perdeu apenas uma vez no Etihad nesta temporada e ostenta uma invencibilidade de nove jogos. Será que eles conseguem diminuir ainda mais a distância para os Gunners neste domingo?

Dicas de apostas para Manchester City x Arsenal:

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Man City 2x0 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Man City - Haaland, Semenyo; Arsenal - N/A.

O destino do título da Premier League 2025/26 depende diretamente do resultado do embate deste domingo entre Manchester City e Arsenal.

Vencer é uma obrigação para o City. Um triunfo dos comandados de Pep Guardiola deixaria o time a apenas três pontos do Arsenal, com um jogo a menos e um saldo de gols comparável. O City entra como claro favorito, ostentando uma média de 2,40 pontos por jogo no Etihad nesta temporada.

Jogando diante de sua torcida, o City marcou, em média, 2,40 gols por partida e sofreu apenas 0,73. A vitória por 3x0 sobre o Chelsea na semana passada jogou toda a pressão para o lado do Arsenal. Os Gunners sentiram o golpe e acabaram derrotados em casa por 2x1 pelo Bournemouth. Mesmo lidando com várias lesões no setor defensivo, o City manteve sua sequência de nove jogos sem perder na liga.

Apesar da aproximação do City, o Arsenal vinha em boa fase até então. Antes do tropeço contra o Bournemouth, os Gunners haviam vencido quatro jogos seguidos na liga, saindo de campo sem sofrer gols em três dessas vitórias.

O grande problema para Mikel Arteta neste fim de semana é a disponibilidade do elenco. Há várias interrogações sobre o time titular. Bukayo Saka, Jurrien Timber e Martin Ødegaard lidam com problemas musculares, enquanto Riccardo Calafiori é uma dúvida após sofrer uma pancada. Os quatro passarão por testes físicos de última hora para saber se têm condições de jogo.

Escalações esperadas para Manchester City x Arsenal

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Dowman, Martinelli, Havertz, Gyokeres.

O City pronto para incendiar a briga pelo título

O retrospecto recente do Arsenal no Etihad pela Premier League não é dos melhores. Eles venceram apenas uma das últimas dez visitas ao City, marcando somente dois gols em suas quatro viagens mais recentes. Somando isso ao domínio absoluto do City em casa nesta temporada, o cenário para apostar em uma vitória dos mandantes ganha muita força.

O Arsenal está em uma posição delicada: jogar pelo regulamento ou partir para cima? Um empate seria mais do que aceitável para os Gunners, mas é tarefa árdua segurar o ímpeto do City em seus domínios.

Também é preciso considerar o desgaste do Arsenal no meio de semana pela Champions League. Os Gunners travaram uma batalha duríssima que terminou em um empate sem gols contra o Sporting, garantindo a vaga nas semifinais da competição. Com pernas cansadas e várias dúvidas físicas, Pep Guardiola deve apostar na pressão total desde o apito inicial.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Arsenal: 1X2: Manchester City, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo com menos de três gols

Cinco dos últimos sete confrontos oficiais entre City e Arsenal terminaram com dois gols ou menos. No entanto, o mercado de apostas indica apenas 53,48% de probabilidade de isso se repetir neste domingo. Este nos parece o palpite de maior valor entre as nossas três dicas para Manchester City x Arsenal.

Há muito em jogo nesta partida. É de se esperar que ambos os times adotem uma postura cautelosa, especialmente nos minutos iniciais. O Arsenal fará de tudo para frustrar o City pelo maior tempo possível, já que o empate continua sendo um resultado excelente para os visitantes.

O único risco real para uma entrada em Menos de 2,5 Gols neste fim de semana seria um gol precoce do City. Caso isso aconteça, um Arsenal cansado e desfalcado poderia desmoronar como um castelo de cartas. No entanto, o empate sem gols contra o Sporting na quarta-feira mostrou que os Gunners têm brio e resiliência, mesmo com a lista de lesionados extensa.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Arsenal: Total de gols: menos de 2,5 gols, com odds de 1.87 na Betano.

Semenyo pronto para deixar sua marca

Existe um valor considerável nos mercados para que Antoine Semenyo brilhe neste fim de semana. O ex-atacante do Bournemouth já acumula seis participações diretas em gols em dez jogos de Premier League desde que chegou ao City.

Isso significa que ele marcou ou deu assistência em 60% de suas atuações sob o comando de Pep Guardiola. Contudo, o mercado de apostas precifica em apenas 51,28% a chance de ele ser decisivo neste domingo. Semenyo fez barba, cabelo e bigode na goleada de 4x0 do City sobre o Liverpool nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Ele também foi peça fundamental no triunfo por 3x0 contra o Chelsea na semana passada. O internacional ganês claramente entra na reta final da temporada em estado de graça. Vale muito a pena apoiar o jogador novamente neste duelo.