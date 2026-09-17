Palpite Manchester City x Norwich City - Copa da Liga Inglesa - 17/09/2026

O Manchester City marcou 19 gols nos últimos 4 jogos em casa contra o Norwich. Embalado pela vitória no clássico sobre o United, o City mira agora a quarta rodada da Copa da Liga Inglesa.

Dicas de apostas para Manchester City x Norwich City:

Manchester City vence sem sofrer gols: sim, com odds de 1.95 na Brazino777 ;

Artilheiro a qualquer momento: Allan Elias, com odds de 2.30 na Brazino777 ;

; Mais/Menos: mais de 1,5 gols (1º tempo), com odds de 1.72 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3x0 Norwich City;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Allan, Anderson, Ndiaye.

O Manchester City entra na Copa da Liga Inglesa na terceira rodada como atual campeão, depois de vencer a final do ano passado contra o Arsenal. Os comandados de Enzo Maresca receberam um confronto tranquilo em casa diante do Norwich, do Championship.

O City venceu cinco jogos seguidos em todas as competições. A vitória mais recente no clássico de Manchester, fora de casa contra o United, foi especialmente impressionante, já que a equipe jogou a última hora com dez homens. Depois de um confronto fisicamente desgastante contra o United, Maresca certamente vai rodar o elenco, utilizando várias de suas promessas.

O Norwich chega para o jogo após uma derrota por 4x3 diante do Middlesbrough. A equipe de Philippe Clement havia vencido as duas partidas anteriores a essa. Os Canaries têm sido extremamente inconsistentes nesta temporada, algo esperado de um elenco relativamente jovem, guiado pelo capitão veterano Kenny McLean.

Jack Stacey, Jacob Wright e Paris Maghoma devem retornar. Jovon Makama pode fazer sua primeira titularidade na temporada no ataque. Os times se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2022, quando o City venceu por 4x0.

Escalações esperadas para Manchester City x Norwich City

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Lewis, Vitor Reis, Khusanov, O'Reilly, Kovacic, Bouaddi, Anderson, Allan Elias, Ndiaye, Monga;

Escalação esperada do Norwich City: Kovačević, Stacey, Córdoba, Chrisene, McConville, Wright, Maghoma, Sarmiento, Slimane, Musaba, Makama.

Difícil ver os Canaries marcando, quanto mais vencendo

O City não sofre gols há cinco vitórias seguidas em todas as competições. A equipe manteve o Manchester United sem marcar em Old Trafford, mesmo jogando uma hora com um homem a menos.

Gianluigi Donnarumma deve manter a posição no gol. Maresca naturalmente vai rodar o time, já que há um jogo pela Premier League apenas três dias depois.

Ainda assim, os substitutos seguem sendo internacionais consagrados. Mateo Kovacic e Ayyoub Bouaddi devem dar controle ao meio-campo.

A defesa de Maresca tem se mostrado sólida apesar da renovação no elenco durante o verão.

O Norwich é uma equipe do Championship e sofreu quatro gols diante do Middlesbrough no sábado. Embora tenha marcado três gols naquele jogo, terá muito menos posse de bola na quinta-feira à noite do que teve no Riverside.

Apostar na vitória dos mandantes sem sofrer gols é a nossa aposta de valor entre o trio de palpites para Manchester City x Norwich City.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Norwich City: Manchester City vence sem sofrer gols: sim, com odds de 1.95 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Norwich City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A oportunidade ideal para Allan

Allan Elias ainda é uma incógnita na Inglaterra. O jogador de 22 anos chegou do Palmeiras por £32 milhões no dia do fechamento da janela. Ele foi a sexta contratação do City no verão, chegando para substituir Savinho.

Ele ainda não foi titular pelo clube, e este parece ser um momento claro para se destacar. No Brasil, construiu reputação por seu drible e sua entrega incansável em campo. Elias registrou 21 participações em gols em 96 jogos pelo Palmeiras.

Essas são exatamente as qualidades necessárias contra o bloco baixo que o Norwich deve armar. Uma probabilidade implícita de 43,5% parece generosa para que ele encontre uma forma de furar a defesa vulnerável do Norwich.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Norwich City: Artilheiro a qualquer momento: Allan Elias, com odds de 2.30 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Uma enxurrada de gols pode acontecer logo no início

O último jogo do Norwich pelo Championship teve quatro gols apenas no primeiro tempo. A viagem anterior fora de casa também rendeu mais três gols antes do intervalo. A equipe de Clement está envolvida em partidas abertas e caóticas neste momento, o que está longe de ser ideal ao enfrentar o City.

Os Canaries também sofreram quatro gols diante do Middlesbrough no sábado. O City vai querer resolver o confronto antes da marca de uma hora de jogo. Maresca tem um compromisso pela Premier League contra o Sunderland três dias depois.

Tomar controle do jogo logo no início tornaria o segundo tempo muito mais fácil de administrar. O City também marcou gols em todos os jogos nesta temporada. Mesmo com jovens no ataque, esperamos ao menos dois gols no primeiro tempo aqui.

Dica de aposta 3 para Manchester City x Norwich City: Mais/Menos: mais de 1,5 gols (1º tempo), com odds de 1.72 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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