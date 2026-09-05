Palpite Manchester City x Coventry City - Premier League - 05/09/2026

Enzo Maresca não poderia ter pedido um início melhor à vida como sucessor de Pep Guardiola. O Manchester City tem uma grande chance de conseguir a terceira vitória seguida.

Dicas de apostas para Manchester City x Coventry City:

1X2: Manchester City & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.15 na BetBoom ;

; Handicap asiático: Manchester City (-2) (Handicap de 3 vias), com odds de 2.40 na BetBoom ;

; Finalizações no alvo: Erling Haaland 3+, com odds de 2.37 na BetBoom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3x0 Coventry City;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Haaland x2, Semenyo.

O Manchester City recebe o Coventry City no Etihad neste sábado à tarde. É a terceira rodada, e a distância entre as duas equipes dificilmente poderia ser maior.

Maresca venceu os dois jogos do Campeonato desde que substituiu Pep Guardiola. O City bateu o Bournemouth por 2 a 1, numa virada dramática. Depois, atropelou o Crystal Palace por 4 a 1 em Selhurst Park. Os Citizens lideram atualmente a tabela com seis pontos.

Maresca tem apenas duas preocupações com lesões neste momento, com Matheus Nunes fora e Jérémy Doku tratando um problema muscular na panturrilha. Enzo Fernández chegou ao City vindo do Chelsea no dia do fechamento da janela de transferências e pode estar no grupo para este fim de semana. Rayan Cherki e Erling Haaland tiveram ótimos começos, marcando duas vezes cada um.

A equipe de Frank Lampard está de volta à elite após 25 anos de ausência. O Coventry perdeu os dois jogos sem marcar, caindo por 3 a 0 diante do Arsenal e por 1 a 0 em casa para o Hull. A derrota para os Tigers foi amargamente decepcionante, já que o time não conseguiu incomodar um rival também recém-promovido.

Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden estão todos fora. A ausência de Wright pesa mais depois de seus 17 gols na Championship na última temporada. Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni carregam o peso do ataque no Etihad neste fim de semana.

Escalações esperadas para Manchester City x Coventry City

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Coventry City: Rushworth, van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Grimes, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Tchaouna, Awoniyi.

Sky Blues devem esperar mais pelo primeiro gol

O Coventry não marca desde o retorno à Premier League. O time não balançou as redes diante do Arsenal e novamente em casa contra o Hull. O City venceu os dois jogos do Campeonato e lidera a tabela, tendo sofrido apenas dois gols em duas partidas.

A equipe de Maresca deve dominar a posse de bola por longos períodos. O Coventry provavelmente vai passar boa parte da tarde defendendo a própria área. Haji Wright, artilheiro do time na última temporada com 17 gols, está lesionado.

Isso deixa Taiwo Awoniyi isolado contra Rúben Dias. Uma probabilidade implícita de 46,51% parece justa para um jogo sem sofrer gols e uma vitória tranquila em casa.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Coventry City: 1X2: Manchester City & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.15 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Coventry City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Margem de vitória só aponta em uma direção

O City venceu por três gols de diferença em Selhurst Park na última rodada. O Coventry perdeu pela mesma margem diante do Arsenal na estreia da temporada. O padrão aponta para um lado só.

A equipe de Maresca marcou seis gols em dois jogos. Haaland e Cherki já têm dois gols cada. Cherki foi destaque em Selhurst Park, marcando duas vezes e criando sete chances no sul de Londres.

O Coventry está sem três titulares, incluindo o lateral-direito Kaine Kesler-Hayden. A defesa do time ainda não enfrentou nada parecido com este ataque. Uma margem de vitória de três gols, com probabilidade implícita de 41,67%, parece bastante alcançável.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Coventry City: Handicap asiático: Manchester City (-2) (Handicap de 3 vias), com odds de 2.40 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Haaland deve receber um fluxo constante de chances

Haaland acertou cinco finalizações no alvo em duas partidas. Isso equivale a exatamente 2,5 por jogo. Ele deu dez chutes no total, mostrando como o City quer envolvê-lo constantemente no ataque.

Ele marcou duas vezes em Selhurst Park, incluindo um cabeceio de impacto. O Coventry está entre as defesas com menos experiência na divisão. A equipe disputou apenas duas partidas de Premier League em 25 anos.

O Coventry sofreu três gols no Emirates na primeira rodada. Carl Rushworth deve trabalhar bastante desde o apito inicial. Haaland deve ver bastante espaço por aqui. Quando o City recebeu o Burnley, recém-promovido na última temporada, o norueguês marcou duas vezes e registrou três finalizações no alvo.

O mercado oferece uma probabilidade implícita de 42,19% para que o norueguês registre três ou mais finalizações no alvo neste fim de semana. Esta parece ser a melhor aposta de valor do nosso trio de palpites para Manchester City x Coventry City.

Dica de aposta 3 para Manchester City x Coventry City: Finalizações no alvo: Erling Haaland 3+, com odds de 2.37 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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