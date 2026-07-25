Palpite Liverpool x Sunderland - Amistoso de clubes - 25/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que ambos os times estejam longe de suas melhores formas, em um confronto de poucos gols. O Liverpool pode levar a melhor por uma vantagem mínima.

Dicas de apostas para Liverpool x Sunderland:

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2 x 1 Sunderland;

Palpite de marcadores: Liverpool - Dominik Szoboszlai, Will Wright; Sunderland - Enzo Le Fee.

A temporada 2025/26 é uma que os torcedores do Liverpool farão questão de esquecer. Embora estivessem defendendo o título da Premier League, em nenhum momento demonstraram real capacidade de mantê-lo. A campanha decepcionante acabou colocando um ponto final na era Arne Slot.

Ex-técnico do Bournemouth, Andoni Iraola assumiu o comando com expectativas nas alturas. Seu estilo de jogo de alta intensidade e postura ofensiva rendeu comparações com a lenda dos Reds, Jürgen Klopp, dando muitos motivos de otimismo para a torcida. O treinador espanhol levou os Cherries à sexta colocação na temporada passada, apenas três pontos atrás do próprio Liverpool.

No entanto, a espera para ver o time com força máxima continua, já que diversos titulares do Liverpool ainda não se reapresentaram ao elenco. O mesmo vale para o Sunderland, que teve um número considerável de jogadores indo longe na Copa do Mundo ou precisando de descanso adicional. Os Black Cats vêm de uma temporada incrível, considerando que o último ciclo foi o primeiro de volta à Premier League após oito anos.

Régis Le Bris fez um trabalho impecável à frente da equipe, garantindo uma vaga em competições europeias. O Sunderland terminou o campeonato em sétimo lugar, três pontos atrás do Bournemouth de Iraola. Esta será apenas a segunda vez na história do clube que eles disputarão um torneio europeu.

Eles já iniciaram sua pré-temporada com um amistoso contra o York. Agora, seguem para a Premier League Summer Series, onde o Liverpool surge como o adversário de maior peso. Consequentemente, podemos esperar uma partida muito dura para ambos os lados.

Escalações esperadas para Liverpool x Sunderland

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili, Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez, Nyoni, Jones, Szoboszlai, Elliott, Ngumoha, Wright

Escalação esperada do Sunderland: Ellborg, Mukiele, O'Nien, Hume, Reinildo, Browne, Rigg, Scott, Le Fee, Tutierov, Ogunsuyi

Reds podem precisar de tempo para pegar o ritmo

Com vários titulares ainda indisponíveis, é provável que faltem o entrosamento e a intensidade habituais para ambos os lados. Este é o jogo de estreia da pré-temporada do Liverpool antes da nova jornada, o que significa que só podemos analisar os dados do último ciclo. Os Reds balançaram as redes pelo menos uma vez em cada uma das suas últimas 17 partidas na liga.

Eles se saíram muito bem longe de seus domínios, marcando dois gols em cada um dos seus últimos três jogos fora de casa. No entanto, o Liverpool costumava demorar para engrenar na temporada passada. Eles anotaram 39 dos seus 63 gols na liga no segundo tempo.

Isso equivale a 62% do total de gols marcados na etapa complementar. A equipe teve uma média de 1,03 gol por jogo na segunda etapa, em comparação com 0,63 gol por jogo nos primeiros 45 minutos. Com um time jovem e inexperiente em campo pela primeira vez, esperamos que os Reds mostrem serviço de fato apenas no segundo tempo.

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Início lento esperado em Nashville

Sob o calor escaldante de Nashville, no Tennessee, ambas as equipes devem ter dificuldades para encontrar o ritmo ideal. O Geodis Park se prepara para receber dois clubes da Premier League na esperança de um duelo elétrico, mas a realidade é que a pré-temporada de ambos está apenas no começo.

Como resultado, esperamos um primeiro tempo mais cauteloso, com os jogadores recuperando o ritmo de jogo. Sem os titulares absolutos, os garotos mais jovens podem precisar de tempo para se acostumar com a exigência. Por isso, não projetamos grandes movimentações no placar antes do intervalo.

Vale destacar que o Liverpool não foi para o intervalo vencendo em 66% dos seus jogos na Premier League na temporada passada. O retrospecto do Sunderland mostra que 79% das suas partidas terminaram empatadas na etapa inicial — a terceira maior marca do campeonato. Além disso, nenhum outro time da elite inglesa registrou mais empates sem gols no primeiro tempo do que o Sunderland: 16 vezes (42%) em 38 jogos.

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Expectativa de emoções reservadas para o segundo tempo

Como consequência de um início morno na primeira etapa, a tendência é que o jogo ganhe intensidade no segundo tempo. A tendência do Liverpool em balançar as redes após o intervalo é um bom indicador. Os números do Sunderland apontam na mesma direção, com o time tendo marcado 29 dos seus 42 gols (69%) no segundo tempo.

Os Reds chegam para este confronto vindo de um jejum de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates. Por outro lado, os Black Cats estão invictos há cinco partidas, acumulando três vitórias consecutivas. Contudo, sem suas principais estrelas, o Sunderland tende a sofrer mais, sobretudo considerando que não vence o Liverpool há 12 confrontos diretos.

Ainda assim, a equipe deve ter qualidade suficiente para aprontar no jogo. Com 68% dos jogos do Liverpool no campeonato terminando com gols de ambos os lados (Ambas Marcam), há motivos de sobra para os comandados de Le Bris acreditarem. Para completar, ambas as equipes balançaram as redes no segundo tempo em 50% das partidas do Liverpool na liga — a maior marca de toda a competição. Sendo assim, esperamos o mesmo cenário no Geodis Park neste final de semana.

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