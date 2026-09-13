Palpite Levante x Barcelona - La Liga - 13/09/2026

O Levante não conseguiu manter o zero contra o Barça nos últimos 20 confrontos entre as equipes. Essa marca deve se estender para 21 jogos no domingo.

Dicas de apostas para Levante x Barcelona:

Mais de 4,5 gols, com odds de 2.40 na Betboom ;

; 1X2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.25 na Betboom ;

; Artilheiro a qualquer momento: Anthony Gordon, com odds de 2.75 naBetboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Levante 1x4 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Levante – Romero; Barcelona – Raphinha, Yamal x2, López.

O Levante recebe o Barcelona no Estádio Ciudad de Valencia no domingo. A partida começa às 16h, pela 5ª rodada da temporada 2026/27 da La Liga. Os visitantes chegam a este confronto após uma vitória tranquila sobre o Feyenoord na fase de liga da Champions League, no meio de semana.

O Levante de Luis Castro soma cinco pontos em quatro jogos. A equipe goleou o Real Betis por 5 a 2 em casa. Depois, garantiu um 0 a 0 fora de casa contra o Málaga, recém-promovido, no último fim de semana. Isso deixa o time na respeitável 11ª posição, após apenas um décimo da temporada.

Álex Primo e Etta Eyong estão indisponíveis por lesão. Outro golpe para os donos da casa é o histórico contra os gigantes catalães na La Liga. O Levante venceu apenas três de seus 28 confrontos com o Barcelona no torneio.

O Barcelona está novamente no topo da tabela, com aproveitamento perfeito. Quatro vitórias em quatro jogos resultaram em 17 gols, incluindo vitórias consecutivas por 5 a 0 fora de casa, contra Elche e Valencia. Raphinha lidera a artilharia com seis gols na competição. Isso torna sua ausência na lista da Bola de Ouro deste ano ainda mais surpreendente.

O brasileiro marcou duas vezes novamente na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord na quarta-feira, enquanto Gavi retornou como substituto. Eric García, Frenkie de Jong, Roony Bardghji e Jesse Bisiwu continuam de fora.

Escalações esperadas para Levante x Barcelona

Escalação esperada do Levante: Ryan, Nacho Pérez, De La Fuente, Mandi, Manuel Sánchez, Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti, Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández;

Escalação esperada do Barcelona: Joan García, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha.

Confronto com muitos gols é esperado

Seis dos últimos oito confrontos em Valencia produziram cinco gols ou mais. O Barcelona também tem média de cinco gols por jogo em suas duas viagens como visitante nesta temporada. A equipe venceu por 5 a 0 no Elche e repetiu o placar contra o Valencia no último domingo.

A vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord na quarta-feira marcou a terceira vez em cinco jogos com cinco gols ou mais. O Levante também não deve se fechar atrás.

A equipe também balançou as redes cinco vezes contra o Real Betis neste mesmo estádio no mês passado. A principal preocupação é o 0 a 0 conquistado contra o Málaga. No entanto, um empate sem gols ocorreu em 75% dos últimos oito confrontos entre as equipes. Podemos apostar nisso com uma probabilidade implícita de apenas 41,7%. Isso faz dessa a principal aposta de valor entre os palpites Levante x Barcelona deste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Levante x Barcelona: Mais de 4,5 gols, com odds de 2.40 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Levante x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Levante costuma marcar contra o Barça em casa

O Levante marcou contra o Barcelona em seis dos últimos nove confrontos da La Liga em casa. A equipe balançou as redes cinco vezes contra o Real Betis neste estádio no mês passado.

O Barcelona sofreu gols em dois de seus cinco jogos nesta temporada. O Feyenoord marcou no Camp Nou na quarta-feira, enquanto o Rayo Vallecano marcou duas vezes contra a equipe em agosto. Flick também alterna a defesa com frequência, então a linha de fundo muda quase toda semana.

O Barcelona continua sendo o claro favorito para vencer. No entanto, este mercado oferece uma aposta de valor melhor, com uma probabilidade implícita de apenas 44,4%.

Dica de aposta 2 para Levante x Barcelona: 1X2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.25 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Produção criativa de Gordon já é de elite

Anthony Gordon soma quatro assistências em quatro partidas desde que chegou do Newcastle. Ele tem média de uma assistência por jogo em um ataque estabilizado.

Ele foi titular contra o Valencia e saiu do banco contra o Feyenoord na quarta-feira. Isso deve deixá-lo em condições de começar como titular no domingo.

Gordon tem muitos jogadores de qualidade para servir pelo lado esquerdo. Raphinha, Lamine Yamal e Fermín López são todos finalizadores clínicos na frente do gol.

O Barcelona já marcou 17 gols na competição. Os laterais do Levante podem sofrer com a largura do ataque catalão. Gordon tem taxa de 100% de assistências em 2026/27 até aqui. Isso torna sua odd de assistência atraente, com uma probabilidade implícita de apenas 36,4%.

Dica de aposta 3 para Levante x Barcelona: Artilheiro a qualquer momento: Anthony Gordon, com odds de 2.75 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.