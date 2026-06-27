Palpite Jordânia x Argentina - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Favorita mais uma vez, a Argentina busca fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Partida acontece neste sábado, às 23h.

Palpites para Jordânia x Argentina:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Chegamos à terceira rodada da fase de grupos da Copa Internacional, na qual a Argentina enfrenta a Jordânia, uma seleção que tem muito a ganhar e pouco a perder em sua primeira oportunidade de disputar um torneio desse patamar.

A equipe albiceleste se consolidou como uma das grandes favoritas a repetir o título conquistado há quatro anos, impulsionada por um início avassalador com cinco gols marcados pelo astro Lionel Messi.

Do outro lado, o país asiático tentará segurar o ímpeto dos sul-americanos para arrancar pontos em território norte-americano.

Tudo indica que os comandados de Lionel Scaloni devem seguir firmes na caminhada para defender a sua coroa.

Escalações esperadas para Jordânia x Argentina

Escalação esperada da Jordânia: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Dahab, Haddad, Rashdan, Al-Rawabdeth, Taha, Olwan, Mardi, Tamari;

Escalação esperada do Argentina: Martínez, Medina, Martínez, Romero, Molina, Almada, Fernández, Mac Allister, De Paul, Martínez, Messi.

Argentina é favorita

As projeções antecipam uma vitória maiúscula da Albiceleste, que surge com amplo favoritismo para somar mais três pontos e seguir firme na defesa do título mundial conquistado no Catar. A expectativa é de que a Jordânia monte uma retranca pesada, jogando em bloco baixo para tentar fechar os espaços e conter a pressão.

No entanto, o abismo técnico e a disparidade das individualidades pesam muito a favor do elenco de Lionel Scaloni.

As casas de apostas apontam para um triunfo tranquilo da Argentina, abrindo uma excelente brecha para o mercado de mais de 2,5 gols, dada a fase iluminada de Lionel Messi e o faro de gol de Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, decisivo nos grandes momentos.

Portanto, a vitória da Argentina contra a Jordânia no Dallas Stadium, em Arlington, no Texas, é um palpite muito sólido.

Palpite 1 para Jordânia x Argentina: 1X2: Argentina, com odds de 1.16 na Betboom

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Jordânia x Argentina nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cenário de vitória elástica

Este confronto tem tudo para superar a linha de 2,5 gols no total. A enorme superioridade técnica da Argentina contra a fragilidade defensiva da Jordânia desenha um cenário de vitória elástica.

Afinal, a seleção sul-americana vem demonstrando um poder de fogo avassalador, balançando as redes mais de cinco vezes em apenas duas partidas.

Por outro lado, a seleção da Jordânia vem sofrendo uma média de 3 gols por jogo em suas apresentações mais recentes na competição.

Trata-se de uma equipe que se desorganiza facilmente na defesa quando tenta se lançar ao ataque — um prato cheio para a Argentina liquidar a fatura.

Com base nos dados recentes, a tendência é que o placar final em Arlington, no Texas, termine com mais de 2,5 gols.

Palpite 2 para Jordânia x Argentina: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.61 na Betboom

Argentina dominando o placar

O mercado de "Ambas as equipes marcam: não" tem altas chances de bater. Especialistas apontam para essa tendência devido à solidez defensiva da Argentina e às evidentes limitações da Jordânia quando enfrenta potências de primeiro escalão, vindo de duas derrotas consecutivas para elencos muito mais qualificados.

A equipe de Lionel Scaloni vem se destacando por passar sem sofrer gols nesta fase de grupos, mostrando total domínio no meio-campo e uma zaga que não dá brechas até o momento.

Embora os asiáticos tentem equilibrar as ações com disciplina tática e saídas rápidas em contra-ataque, o pecado na hora da finalização pesa bastante contra adversários do mais alto nível.

Sendo assim, o cenário mais provável é de um placar dominado inteiramente pela Argentina em solo americano, carimbando sua vaga rumo às próximas fases do torneio de seleções.