Palpite Ipswich Town x Arsenal - Copa da Liga Inglesa - 15/09/2026

O Arsenal começou a temporada 2026/27 de forma perfeita, vencendo todos os seis jogos que disputou e sofrendo apenas um gol no período.

Dicas de apostas para Ipswich Town x Arsenal:

Ipswich +1 (Handicap 3-way no primeiro tempo): sim, com odds de 1.95 na Betboom ;

; Gol ou assistência: Noni Madueke, com odds de 1.75 na Betboom ;

Arsenal vencer sem sofrer gols: sim, com odds de 2.40 na Betboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Ipswich Town 0x2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Gyökeres, Madueke.

O Ipswich Town recebe o campeão da Premier League em Suffolk nesta terça-feira, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Os donos da casa têm a chance de avançar às oitavas de final.

Os Tractor Boys de Gary O'Neil vêm tendo um início sólido de volta à primeira divisão. Eles ocupam a primeira metade da tabela, com seis pontos em quatro jogos. Contudo, o Arsenal representa um desafio muito mais difícil do que o Crystal Palace, time que o Ipswich derrotou por 3 a 2 em Selhurst Park no último sábado.

O'Neil deve promover mudanças no time para o confronto desta terça-feira de copa. Emersonn (problema no quadríceps) tende a ser poupado, enquanto Zian Flemming busca embalar após marcar seu primeiro gol pelo clube no sábado. Jaden Philogene, Darnell Furlong, Florentino Luis e Kasey McAteer também podem entrar em cena.

Os imperiosos comandados de Mikel Arteta venceram todos os seis jogos disputados na temporada 2026/27. Eles marcaram 12 gols e sofreram apenas um. O início de temporada sugere que o time já opera em um nível bastante elevado.

Porém, o calendário recente tem sido complicado para os Gunners. Uma difícil viagem à Itália para enfrentar o Napoli pela Champions League na quarta-feira foi seguida por um confronto no sábado à noite em Sunderland. Arteta deve mexer no time titular para este terceiro jogo fora de casa em seis dias. Os jovens Max Dowman e Marli Salmon são apontados como opções para começar entre os titulares.

Escalações esperadas para Ipswich Town x Arsenal

Escalação esperada do Ipswich Town: Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming;

Escalação esperada do Arsenal: Kepa, Calafiori, Konsa, Hincapié, Salmon, Zubimendi, Merino, Madueke, Eze, Dowman, Gyökeres.

Gunners levam tempo para encontrar o ritmo

O Arsenal tem demorado para furar a defesa adversária nos últimos jogos. A partida em Nápoles estava sem gols no intervalo até Martin Ødegaard marcar aos 75 minutos. Os dois gols em Sunderland também saíram depois do intervalo.

Arteta deve promover mudanças generalizadas para este confronto. O Ipswich joga em casa e chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace no último sábado.

Embora o foco principal dos Tractor Boys seja a permanência na Premier League, uma boa campanha na copa ajudaria a elevar a confiança do grupo. O Ipswich superou o Leicester na rodada anterior. Esta aposta só precisa que as equipes estejam empatadas no intervalo.

Dica de aposta 1 para Ipswich Town x Arsenal: Ipswich +1 (Handicap 3-way no primeiro tempo): sim, com odds de 1.95 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Ipswich Town x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Madueke com ponto a provar

Noni Madueke iniciou muito poucas partidas pelo Arsenal nesta temporada. A Copa da Liga Inglesa é onde jogadores do elenco costumam ganhar oportunidade sob o comando de Arteta.

Uma boa atuação aqui pode ajudá-lo a buscar mais espaço na equipe titular no campeonato. Viktor Gyökeres e Eberechi Eze também devem entrar em campo. O Ipswich não conseguiu deixar sua meta intacta em nenhuma das cinco partidas que disputou nesta temporada.

A equipe sofreu nove gols nos últimos três jogos. A tendência é de amplo domínio do Arsenal em Portman Road. Apostar no ex-atacante do Chelsea para criar ou marcar um gol, a uma probabilidade implícita de 57,1%, parece justo.

Dica de aposta 2 para Ipswich Town x Arsenal: Gol ou assistência: Noni Madueke, com odds de 1.75 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Grande aposta de valor em outro jogo sem sofrer gols para os visitantes

O Arsenal não sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos disputados. A equipe sofreu apenas um gol em toda a temporada até aqui.

A defesa de pênalti de David Raya em Sunderland preservou mais um jogo sem sofrer gols. Apenas uma das equipes balançou as redes em cada um dos últimos sete confrontos entre Ipswich e Arsenal, também.

O Arsenal venceu o encontro mais recente por 4 a 0 em Portman Road, há duas temporadas. O Ipswich também deve rotacionar o elenco, com uma difícil viagem ao Everton no campeonato programada para o próximo sábado. A principal preocupação é que o Ipswich marcou em quatro dos últimos cinco jogos. A equipe sofreu dois gols naquela vitória sobre o Palace.

Contudo, O'Neil pode poupar seus principais nomes, como Julio Enciso, Emersonn e Exequiel Palacios. Um Ipswich Town desfalcado torna esta aposta possivelmente a melhor oportunidade de valor entre os palpites de Ipswich Town x Arsenal desta terça-feira.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Ipswich Town x Arsenal: Arsenal vencer sem sofrer gols: sim, com odds de 2.40 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.