Palpite Inter de Milão x Real Betis - Amistoso de Clubes - 15/08/2026

A Inter de Milão segue invicta nesta pré-temporada de verão. A equipe italiana busca vencer o Betis, que terminou na quinta colocação da La Liga na última temporada.

Dicas de apostas para Inter de Milão x Real Betis:

1X2: Inter de Milão & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 21/10 na bet365

Artilheiro a qualquer momento: Nelson Deossa, com odds de 11/2 na bet365

Mais/Menos: mais de 3,0 gols, com odds de 17/20 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inter de Milão 2x1 Real Betis

Palpite de artilheiros: Inter de Milão – Martínez, Thuram; Betis – Deossa

A Inter encerra sua agenda de pré-temporada contra o Real Betis no Estádio San Nicola, em Bari, neste sábado. O duelo em pleno Ferragosto coloca os atuais campeões da Serie A e da Copa da Itália frente a frente com um Betis que está de volta à Champions League após duas décadas de ausência.

O time comandado por Cristian Chivu chega invicto após quatro amistosos, tendo vencido Karlsruher e Juventus, além de empatar com Milan e Manchester City — superando os ingleses nos pênaltis em Hong Kong. No entanto, o ataque balançou as redes apenas seis vezes nesses quatro jogos.

Lautaro Martínez e Marcus Thuram, desfalques na turnê asiática por conta do descanso pós-Copa do Mundo, voltaram a treinar com o grupo e devem começar jogando juntos. Os reforços da janela de verão, Ivan Provedel e John Stones, brigam por minutos em campo, enquanto Davide Frattesi se aproxima de um empréstimo para a Lazio.

Do outro lado, o Betis sofreu apenas uma derrota em sete jogos, com direito a uma goleada por 4x0 sobre o Lyon e uma vitória por 3x1 contra o Arsenal, antes de empatar em 2x2 com o Bournemouth. Nelson Deossa vem sendo o grande destaque da pré-temporada. O colombiano anotou um golaço de fora da área na vitória sobre os Gunners na semana passada.

Antony está liberado para atuar, mesmo tendo sido expulso em um amistoso recente. As dores no joelho de Álvaro Fidalgo e a fadiga muscular de Junior Firpo já foram superadas. Enquanto isso, o ponta das categorias de base José Antonio Morante, de apenas 19 anos, deve ser mantido entre os titulares.

Escalações esperadas para Inter de Milão x Real Betis

Escalação esperada da Inter de Milão: Provedel, Bastoni, Pavard, Stones, Luis Henrique, Barella, Stankovic, Dimarco, Zielinski, Lautaro Martínez, Thuram

Escalação esperada do Real Betis: Manu González, Gómez, Llorente, Ortiz, Firpo, Roca, Bernal, Antony, Morante, Fidalgo, Deossa

Vitória da Inter de Milão, mas com gols do Betis

A Inter não conseguiu terminar nenhuma partida sem sofrer gols neste verão. Karlsruher, Manchester City, Milan e Juventus vazaram a meta italiana exatamente uma vez cada. Isso significa que o sistema defensivo de Chivu foi vazado em todos os quatro amistosos disputados.

O Betis tem tudo para dar sequência a essa escrita, já que marcou 14 gols ao longo de sete jogos na pré-temporada. Apesar disso, os campeões italianos seguem como favoritos por terem um elenco superior. Além disso, os Nerazzurri contam com o reforço de peso da dupla Lautaro Martínez e Marcus Thuram de volta ao comando de ataque.

Podemos apostar no triunfo do time italiano combinado com ambos marcam, uma seleção com probabilidade estimada de 32,26%. Essa opção surge como a principal aposta de valor entre os nossos palpites para Inter de Milão x Real Betis.

Dica de aposta 1 para Inter de Milão x Real Betis: 1X2: Inter de Milão & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 21/10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Real Betis nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Deossa, a grande sensação da pré-temporada do Betis

Deossa tem sido o grande nome do Betis neste meio de ano. Com a saída de Cédric Bakambu e a folga prolongada de Cucho Hernández, Pellegrini escalou o colombiano como um falso nove no seu esquema 4-2-3-1.

A aposta deu muito certo: ele balançou as redes em uma cobrança de pênalti contra o Sportfreunde Lotte, repetiu a dose contra o Lyon e acertou uma bomba de longe contra o Arsenal. Este último gol, um chute do meio da rua sem chances para o goleiro Kepa, aconteceu sob os olhares atentos de olheiros de Ipswich, Leeds, West Ham e Wolves.

Com observadores da Premier League de olho em seu futebol, o colombiano estará motivado a impressionar antes do fechamento da janela de transferências. Suas atuações recentes deixaram a diretoria do Betis mais irredutível quanto a uma negociação, mas os clubes ingleses ainda podem apresentar uma proposta irrecusável.

Dica de aposta 2 para Inter de Milão x Real Betis: Artilheiro a qualquer momento: Nelson Deossa, com odds de 11/2 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Quatro ou mais gols com proteção caso saiam apenas três

Há um equilíbrio razoável entre as equipes quando o assunto é volume de gols. Dois dos quatro amistosos da Inter tiveram três gols marcados, enquanto os outros dois terminaram com exatamente dois.

Por sua vez, os testes de maior exigência do Betis foram bem mais abertos. Os duelos contra Lyon e Arsenal tiveram quatro gols cada, mesmo placar do empate em 2 x 2 diante do Bournemouth.

A linha de Mais de 3.0 Gols é um caminho bem mais seguro do que a de 3.5. Caso a partida termine com exatamente três gols, a aposta é devolvida e o valor investido retorna para a conta. Um quarto gol garante um retorno de 85% sobre a aposta. Além disso, as substituições ilimitadas típicas de um amistoso final tendem a deixar o jogo ainda mais aberto na etapa complementar.

Dica de aposta 3 para Inter de Milão x Real Betis: Mais/Menos: mais de 3,0 gols, com odds de 17/20 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.