Palpite Inglaterra x Nova Zelândia - Amistoso Internacional - 06/06/2026

A goleada vergonhosa sofrida pela Nova Zelândia por 4-0 em um amistoso contra o Haiti deixa a equipe pouquíssimo preparada para a Copa do Mundo. Será que a Inglaterra também vai passar o carro?
Dicas de apostas para Inglaterra x Nova Zelândia:
- Veja como abrir sua conta com o código promocional Betboom;
- Entenda por que a Betboom é confiável para palpites;
- Conheça os melhores sites de apostas de apostas para a Copa.
Nossa análise: forma de ambas as equipes
Palpite de placar exato: Inglaterra 3-0 Nova Zelândia;
Palpite de artilheiros: Inglaterra - Kane, Rogers, Bellingham; Nova Zelândia - N/A
A Inglaterra enfrenta os All Whites da Nova Zelândia no Raymond James Stadium, em Tampa, com os comandados de Thomas Tuchel ajustando o passo para a Copa do Mundo de 2026.
Os Three Lions oscilaram em seus resultados nos amistosos de março. A Inglaterra só conseguiu arrancar um empate tardio contra o Uruguai antes de sofrer uma derrota inédita para o Japão em Wembley. Algumas escolhas de Tuchel para a lista de convocados do Mundial deste verão também levantaram questionamentos, de modo que o técnico alemão tem muito trabalho pela frente para reconquistar a confiança da torcida.
O quarteto do Arsenal na Inglaterra, composto por Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze, ganhou um período estendido de descanso. O contingente dos Gunners teve que lidar com a frustração da derrota na final da Champions League antes de embarcar para a Flórida. Dean Henderson vive uma situação parecida após sua campanha na Conference League com o Crystal Palace. Isso significa que nenhum desses jogadores deve entrar em campo contra a Nova Zelândia.
A Nova Zelândia também carimbou seu passaporte para a fase final da Copa do Mundo deste verão. No entanto, a confiança do grupo sofreu um duro baque após a goleada por 4-0 sofrida diante do Haiti na última terça-feira. Os All Whites foram para o intervalo perdendo por apenas um gol, mas desmoronaram na segunda etapa após uma enxurrada de substituições.
A Inglaterra não enfrenta a Nova Zelândia desde 1991, ou seja, há pouquíssimo histórico de confronto direto para se basear. Os All Whites devem iniciar a partida com Chris Wood entre os titulares. O centroavante é amplamente conhecido por sua passagem pelo Nottingham Forest, equipe da Premier League. A Inglaterra será a última adversária dos neozelandeses antes do início de sua campanha pelo Grupo G da Copa do Mundo. A seleção da Oceania não vence há oito jogos, sendo seu último triunfo contra a Costa do Marfim, em junho do ano passado.
Escalações esperadas para Inglaterra x Nova Zelândia
Escalação esperada da Inglaterra: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Rashford, Bellingham, Rogers, Kane
Escalação esperada da Nova Zelândia: Paulsen; Surman, Bindon, Payne, Cacace, Stamenic, Rufer, Singh, Just, Randall, Wood
Three Lions para vencer por pelo menos três gols de diferença
Considerando que a Nova Zelândia engoliu quatro gols contra o Haiti, chega a ser surpreendente encontrar essa cotação para a Inglaterra vencer por uma margem de três gols. O mercado de apostas indica que há apenas 46,51% de probabilidade de isso se concretizar.
É justo pontuar que a Inglaterra não estará com força máxima. O bloco de jogadores do Arsenal dificilmente participará deste teste inicial. Eles estão mais cotados para ganhar minutos no último amistoso contra a Costa Rica. Essa brecha permitirá que Thomas Tuchel faça algumas experiências, dando espaço para nomes como Kobbie Mainoo e Morgan Rogers mostrarem serviço.
Mesmo assim, o elenco dos All Whites carece drasticamente de experiência no primeiro escalão do futebol mundial. Chris Wood é o único atleta do grupo que joga regularmente na Premier League. Tuchel vai exigir que seus comandados comecem com o pé no acelerador logo após o desembarque na América do Norte.
- Dica de aposta 1 para Inglaterra x Nova Zelândia: Inglaterra -2 (Handicap europeu) com odds de 2.15 na BetBoom
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x Nova Zelândia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
All Whites não devem tirar o sono da defesa inglesa
A grande referência da Nova Zelândia é Chris Wood, o homem de referência do Nottingham Forest. Wood conhece muito bem os defensores ingleses, tendo duelado contra eles ao longo de vários anos no futebol britânico. Fora ele, há pouquíssimo poder de improviso ou "fator X" ao redor deste plantel dos All Whites.
A Nova Zelândia marcou apenas cinco gols nos seus últimos nove amistosos internacionais. Esse recorte engloba confrontos contra seleções do calibre de Haiti, Polônia e Austrália.
A Inglaterra passou em branco sem sofrer um único gol sequer em toda a sua campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Eles foram vazados uma vez em cada amistoso de março contra Uruguai e Japão. Contudo, o nível técnico dos ingleses está patamares acima do dos All Whites, que hoje amargam a 98ª posição no ranking da FIFA. Cravar que a Inglaterra vai balançar as redes três ou mais vezes e garantir o clean sheet, com uma probabilidade implícita de apenas 37,04%, carrega um valor gigantesco.
- Dica de aposta 2 para Inglaterra x Nova Zelândia: Ambos marcam: Não e Mais de 2.5 gols com odds de 2.70 na BetBoom
Dois ou mais gols no primeiro tempo para os comandados de Tuchel
Tuchel pode mandar a campo um onze inicial consideravelmente forte para os primeiros 45 minutos contra a Nova Zelândia. Até mesmo o capitão Harry Kane pode ganhar uma rodagem na etapa inicial. Além do mais, peças como Rashford e Rogers entram em campo com a faca entre os dentes para mostrar serviço diante da meta adversária.
É por isso que nos causa surpresa ver os bookmakers indicando apenas 40% de chance de a Inglaterra anotar dois gols antes do intervalo.
Contra nações de expressão semelhante à da Nova Zelândia, como a Letônia, a Inglaterra costuma liquidar a fatura logo cedo. Eles balançaram as redes três vezes no primeiro tempo na goleada por 5-0 construída na Letônia em outubro passado. Após o papelão dos All Whites contra os haitianos, este mercado específico surge como um verdadeiro presente.
- Dica de aposta 3 para Inglaterra x Nova Zelândia: Inglaterra com Mais de 1.5 gols no primeiro tempo com odds de 2.50 na BetBoom