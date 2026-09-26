Palpite Inglaterra x Espanha - Liga das Nações - 26/09/2026

As duas equipes balançaram as redes em 4 dos últimos 5 confrontos diretos. Ainda assim, a Espanha chega ao noroeste de Londres embalada por uma sequência de 18 jogos de invencibilidade.

Dicas de apostas para Inglaterra x Espanha:

Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.20 na Betboom ;

; Empate anula aposta: Espanha, com odds de 1.70 na Betboom ;

; Artilheiro a qualquer momento: Mikel Oyarzabal, com odds de 2.50 naBetboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 1x2 Espanha;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Kane; Espanha – Oyarzabal, Yamal.

Inglaterra e Espanha abrem o Grupo A3 da Liga das Nações 2026/27 num confronto muito aguardado em Wembley, no sábado à noite. Este será o primeiro reencontro desde a final da Eurocopa de 2024 em Berlim, vencida pela Espanha por 2 a 1 naquela noite.

A Inglaterra terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, uma conquista sólida considerando o caminho difícil percorrido até as fases finais. Apesar da decepção com as decisões de Thomas Tuchel na derrota para a Argentina, o técnico alemão venceu quatro de seus últimos cinco jogos no comando.

O elenco de Tuchel sofreu desfalques importantes nos dias que antecederam este jogo contra a Espanha. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford e Kobbie Mainoo desistiram da convocação na segunda-feira. James Garner, do Everton, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, foram chamados em seus lugares.

A Espanha de Luis de la Fuente chega como campeã mundial. Ferran Torres decidiu a tensa final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina na prorrogação, em julho. De la Fuente manteve o núcleo daquele elenco para a Liga das Nações.

Lamine Yamal, Rodri e Pedri estão todos na lista de convocados deste fim de semana. Dean Huijsen retorna, e Fermín López também foi chamado de volta ao grupo. Os espanhóis não perdem em nenhuma competição desde junho de 2025.

Escalações esperadas para Inglaterra x Espanha

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane;

Escalação esperada da Espanha: Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams.

Confronto costuma render gols dos dois lados

Este confronto costuma produzir gols. 4 dos últimos 5 encontros tiveram gols de ambos os lados. Nesses mesmos 4 jogos, todas as partidas terminaram com 3 ou mais gols também. Com um índice de acerto de 80% para esse cenário nos últimos anos, surpreende poder apostar nele com uma probabilidade implícita de 45% neste sábado.

A única exceção aconteceu em 2015, quando os espanhóis venceram um amistoso por 2 a 0. As duas seleções carregam ameaças ofensivas de peso. Yamal e Williams são perigosos pelos flancos para os visitantes, enquanto Harry Kane e Bukayo Saka são artilheiros comprovados pela Inglaterra.

As duas equipes pressionam alto e lançam os laterais ao ataque sempre que possível. É difícil imaginar qualquer um dos lados se fechando atrás nesta partida. Há mais oportunidades de vencer jogos da Liga das Nações nos próximos dias caso percam este confronto.

Dica de aposta 1 para Inglaterra x Espanha: Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.20 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cobertura extra ao apoiar os campeões mundiais

A campeã mundial Espanha está invicta há 18 jogos. Ela passou pelo teste mais duro de suas credenciais diante de Lionel Messi e da Argentina em julho. O fato de de la Fuente ter mantido a confiança na maior parte do elenco campeão do mundo diz muito.

Ao optar pelo ângulo do empate anula aposta, cobrimos nossa stake caso a Inglaterra apresente resistência e consiga dividir o placar. No entanto, as ausências de Rice, Palmer, Rashford, Mainoo e Tino Livramento terão efeito.

A ausência de Rice é a mais prejudicial. A Inglaterra não tem um volante de proteção alternativo capaz de blindar a zaga da mesma forma natural que o jogador do Arsenal faz. Ao remover o empate da equação, o mercado dá à Espanha uma chance de 58,80% de vitória. Ainda assim, o elenco desfalcado da Inglaterra sugere que essa porcentagem deveria ser maior. Esta é, com folga, a aposta de valor entre os palpites para Inglaterra x Espanha deste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Inglaterra x Espanha: Empate anula aposta: Espanha, com odds de 1.70 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Oyarzabal guarda seu melhor para as grandes ocasiões

Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, é o homem para as grandes ocasiões. Oyarzabal marcou o gol da vitória aos 86 minutos na final da Eurocopa de 2024 contra a Inglaterra. Ele encara os ingleses novamente neste sábado, em Wembley.

Oyarzabal marcou 30 gols em 61 jogos pela Espanha. Trata-se de um aproveitamento notável de quase 50% para um atacante que não é conhecido por ser um finalizador nato.

Yamal e Williams também desempenham papel importante na criação de chances, com a pressão agressiva de ambos ajudando a gerar boas oportunidades de finalização para Oyarzabal. Ele não começou a temporada nacional em grande forma, sem marcar em 7 jogos pela La Liga. No entanto, com o mercado indicando uma probabilidade de apenas 40%, seu retrospecto pela seleção pode estar sendo subestimado.

Dica de aposta 3 para Inglaterra x Espanha: Artilheiro a qualquer momento: Mikel Oyarzabal, com odds de 2.50 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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