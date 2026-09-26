Palpite Inglaterra x Espanha - Liga das Nações - 26/09/2026

As duas equipes balançaram as redes em 4 dos últimos 5 confrontos diretos. Ainda assim, a Espanha chega ao noroeste de Londres embalada por uma sequência de 18 jogos de invencibilidade.
Dicas de apostas para Inglaterra x Espanha:
- Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.20 naBetboom;
- Empate anula aposta: Espanha, com odds de 1.70 naBetboom;
- Artilheiro a qualquer momento: Mikel Oyarzabal, com odds de 2.50 naBetboom.
*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: forma de ambas as equipes
- Palpite de placar: Inglaterra 1x2 Espanha;
- Palpite de artilheiros: Inglaterra – Kane; Espanha – Oyarzabal, Yamal.
Inglaterra e Espanha abrem o Grupo A3 da Liga das Nações 2026/27 num confronto muito aguardado em Wembley, no sábado à noite. Este será o primeiro reencontro desde a final da Eurocopa de 2024 em Berlim, vencida pela Espanha por 2 a 1 naquela noite.
A Inglaterra terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, uma conquista sólida considerando o caminho difícil percorrido até as fases finais. Apesar da decepção com as decisões de Thomas Tuchel na derrota para a Argentina, o técnico alemão venceu quatro de seus últimos cinco jogos no comando.
O elenco de Tuchel sofreu desfalques importantes nos dias que antecederam este jogo contra a Espanha. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford e Kobbie Mainoo desistiram da convocação na segunda-feira. James Garner, do Everton, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, foram chamados em seus lugares.
A Espanha de Luis de la Fuente chega como campeã mundial. Ferran Torres decidiu a tensa final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina na prorrogação, em julho. De la Fuente manteve o núcleo daquele elenco para a Liga das Nações.
Lamine Yamal, Rodri e Pedri estão todos na lista de convocados deste fim de semana. Dean Huijsen retorna, e Fermín López também foi chamado de volta ao grupo. Os espanhóis não perdem em nenhuma competição desde junho de 2025.
Escalações esperadas para Inglaterra x Espanha
Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane;
Escalação esperada da Espanha: Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams.
Confronto costuma render gols dos dois lados
Este confronto costuma produzir gols. 4 dos últimos 5 encontros tiveram gols de ambos os lados. Nesses mesmos 4 jogos, todas as partidas terminaram com 3 ou mais gols também. Com um índice de acerto de 80% para esse cenário nos últimos anos, surpreende poder apostar nele com uma probabilidade implícita de 45% neste sábado.
A única exceção aconteceu em 2015, quando os espanhóis venceram um amistoso por 2 a 0. As duas seleções carregam ameaças ofensivas de peso. Yamal e Williams são perigosos pelos flancos para os visitantes, enquanto Harry Kane e Bukayo Saka são artilheiros comprovados pela Inglaterra.
As duas equipes pressionam alto e lançam os laterais ao ataque sempre que possível. É difícil imaginar qualquer um dos lados se fechando atrás nesta partida. Há mais oportunidades de vencer jogos da Liga das Nações nos próximos dias caso percam este confronto.
- Dica de aposta 1 para Inglaterra x Espanha: Ambas as equipes marcam & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.20 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja as odds para resultado da partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Cobertura extra ao apoiar os campeões mundiais
A campeã mundial Espanha está invicta há 18 jogos. Ela passou pelo teste mais duro de suas credenciais diante de Lionel Messi e da Argentina em julho. O fato de de la Fuente ter mantido a confiança na maior parte do elenco campeão do mundo diz muito.
Ao optar pelo ângulo do empate anula aposta, cobrimos nossa stake caso a Inglaterra apresente resistência e consiga dividir o placar. No entanto, as ausências de Rice, Palmer, Rashford, Mainoo e Tino Livramento terão efeito.
A ausência de Rice é a mais prejudicial. A Inglaterra não tem um volante de proteção alternativo capaz de blindar a zaga da mesma forma natural que o jogador do Arsenal faz. Ao remover o empate da equação, o mercado dá à Espanha uma chance de 58,80% de vitória. Ainda assim, o elenco desfalcado da Inglaterra sugere que essa porcentagem deveria ser maior. Esta é, com folga, a aposta de valor entre os palpites para Inglaterra x Espanha deste fim de semana.
- Dica de aposta 2 para Inglaterra x Espanha: Empate anula aposta: Espanha, com odds de 1.70 na Betboom.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Oyarzabal guarda seu melhor para as grandes ocasiões
Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, é o homem para as grandes ocasiões. Oyarzabal marcou o gol da vitória aos 86 minutos na final da Eurocopa de 2024 contra a Inglaterra. Ele encara os ingleses novamente neste sábado, em Wembley.
Oyarzabal marcou 30 gols em 61 jogos pela Espanha. Trata-se de um aproveitamento notável de quase 50% para um atacante que não é conhecido por ser um finalizador nato.
Yamal e Williams também desempenham papel importante na criação de chances, com a pressão agressiva de ambos ajudando a gerar boas oportunidades de finalização para Oyarzabal. Ele não começou a temporada nacional em grande forma, sem marcar em 7 jogos pela La Liga. No entanto, com o mercado indicando uma probabilidade de apenas 40%, seu retrospecto pela seleção pode estar sendo subestimado.
- Dica de aposta 3 para Inglaterra x Espanha: Artilheiro a qualquer momento: Mikel Oyarzabal, com odds de 2.50 na Betboom.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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