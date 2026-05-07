Confira os palpites Independiente Medellín x Flamengo para o confronto em Medellín, nesta quinta-feira (7), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Independiente Medellín x Flamengo

Veja como se cadastrar com o código de indicação Betano.

Confira quais são as melhores casas de apostas legais e confiáveis para fazer apostas esportivas.

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Nossa análise: Momento das equipes

Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto importante para a definição da tabela. O time colombiano tenta se firmar na zona de classificação, enquanto o Rubro-Negro busca manter a liderança.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com o fator casa pesando, mas com leve superioridade técnica do lado brasileiro.

O Independiente Medellín ocupa a 3ª posição, com quatro pontos em três jogos. A equipe vem de vitória em casa e costuma ser mais agressiva atuando em Medellín, onde consegue impor intensidade e pressionar os adversários.

Ainda assim, apresenta certa irregularidade ao longo da temporada, o que pode pesar em um confronto de maior nível.

O Flamengo lidera o grupo com sete pontos e chega mais consistente para o duelo. A equipe tem conseguido bons resultados fora de casa e mostra um modelo de jogo mais consolidado.

Mesmo longe do Maracanã, o time tende a manter organização e explorar melhor os momentos da partida.

Prováveis escalações de Mirassol x LDU

Independiente Medellín: Eder Chaux, Frank Fabra, Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Yony González, Francisco Fydriszewski;

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Evertton Araújo, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro.

Flamengo tem mais qualidade para decidir fora de casa

O Flamengo deve adotar uma postura equilibrada, controlando o ritmo do jogo e explorando sua maior qualidade técnica.

A equipe não precisa se expor desde o início e pode construir o resultado com paciência, aproveitando os espaços ao longo da partida.

O Medellín tende a competir e tentar pressionar em casa, mas pode ter dificuldades para sustentar o nível diante de um adversário mais organizado.

Com mais repertório ofensivo e controle emocional, o Flamengo aparece como favorito para vencer.

Palpite 1 para Independiente Medellín x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 2.12 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Independiente Medellin x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo tende a ser mais travado e estratégico

A tendência é de uma partida com momentos de controle e menor exposição, principalmente pelo peso do confronto na tabela.

O Flamengo deve administrar o ritmo, enquanto o Medellín pode evitar se lançar de forma desorganizada.

Com menos espaços e maior disputa no meio-campo, o número de chances claras tende a ser reduzido.

Esse cenário favorece um placar mais enxuto, decidido em poucos lances.

Palpite 2 para Independiente Medellín x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na Betano

Organização defensiva pode limitar o confronto

O Flamengo tem mostrado evolução defensiva e tende a controlar bem os espaços, principalmente fora de casa.

A equipe consegue reduzir o volume ofensivo dos adversários e dificultar a criação de jogadas perigosas.

O Medellín, mesmo jogando em casa, pode encontrar dificuldades para furar essa organização.

Com um jogo mais travado e poucas oportunidades claras, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar.