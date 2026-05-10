Palpite Grêmio x Flamengo- Campeonato Brasileiro - 10/05/2026

Confira os palpites Grêmio x Flamengo para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (10), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Grêmio x Flamengo

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Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Flamengo fazem um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão em um duelo que mistura pressão, reação e objetivos importantes dentro da competição. O Imortal tenta se aproximar do G6, enquanto o Rubro-Negro busca manter a perseguição ao líder Palmeiras. O cenário aponta para um jogo intenso, com momentos de pressão dos dois lados e muita disputa física.

O Grêmio ocupa a 10ª colocação e ainda busca maior regularidade na competição. A equipe vem de empate sem gols contra o Athletico-PR e tem encontrado dificuldades para transformar posse e volume ofensivo em resultados mais consistentes. Jogando na Arena, porém, o time costuma elevar a intensidade e competir em um nível mais alto.

O Flamengo chega pressionado emocionalmente após sofrer o empate contra o Vasco no último lance da última rodada. Apesar da frustração, o time segue fazendo campanha forte e mantém um dos ataques mais perigosos do campeonato. Fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim tende a jogar de forma mais vertical, aproveitando velocidade e qualidade individual.

Prováveis escalações de Grêmio x Flamengo

Grêmio: Weverton, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery, Cristian Pavón, Willian, Leonel Pérez, Pedro Gabriel, Gabriel Mec, Carlos Vinícius, Francis Amuzu;

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Evertton Araújo, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro

Flamengo tem mais repertório para decidir o confronto

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo chega com mais estabilidade coletiva e maior capacidade de decidir jogos grandes. A equipe consegue alternar momentos de pressão alta com controle de posse, algo importante em partidas equilibradas como essa.

O Grêmio deve competir bastante dentro da Arena e tentar controlar emocionalmente o jogo, mas ainda apresenta oscilações ofensivas importantes. Em um confronto de detalhes e muita intensidade, o Flamengo aparece com mais recursos para encontrar os espaços e conquistar a vitória.

Palpite 1 para Grêmio x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 1.95 na KTO

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Intensidade ofensiva favorece número alto de escanteios

A tendência é de um jogo muito movimentado ofensivamente, principalmente porque as duas equipes utilizam bastante as jogadas pelos lados do campo. O Grêmio deve pressionar em casa, enquanto o Flamengo costuma acelerar muito em transições e ataques rápidos.

Esse tipo de dinâmica gera cruzamentos, finalizações desviadas e pressão constante em determinados momentos da partida. Com alternância de domínio e ataques frequentes, a linha de escanteios ganha bastante valor.

Palpite 2 para Grêmio x Flamengo: Mais de 10.5 escanteios , com odds de 2.45 na KTO

Pedro pode ser decisivo em jogo aberto

Pedro segue sendo uma das principais referências ofensivas do Flamengo e tende a ser bastante acionado em um confronto com espaço para os atacantes. Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro costuma criar volume ofensivo suficiente para gerar boas oportunidades dentro da área.

Além disso, o Grêmio pode deixar espaços defensivos ao tentar pressionar diante da torcida. Em um cenário de jogo aberto e com chances criadas pelo Flamengo, Pedro aparece como forte candidato para marcar ao longo da partida.