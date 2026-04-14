Palpite Grêmio x Deportivo Riestra - Copa Sul-Americana - 14/04/2026

Confira os palpites Grêmio x Deportivo Riestra para o confronto em Porto Alegre, nesta terça (14), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Grêmio x Deportivo Riestra

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Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Deportivo Riestra se enfrentam na Arena do Grêmio pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um duelo que ganha peso para os mandantes após o tropeço na estreia. O Imortal precisa reagir na competição, enquanto o time argentino tenta somar pontos mesmo fora de casa.

Na estreia, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, atuando com uma equipe alternativa. O resultado aumenta a pressão por uma resposta imediata, principalmente jogando em casa. A tendência é de um time mais intenso, buscando controlar a posse e criar volume ofensivo desde os primeiros minutos.

O Deportivo Riestra empatou em 0 a 0 com o Palestino, em casa, mostrando organização defensiva, mas pouca criatividade no ataque. Fora de casa, a equipe deve adotar postura ainda mais cautelosa, tentando fechar espaços e dificultar o jogo do adversário. Esse contexto pode tornar o confronto mais travado em alguns momentos.

Prováveis escalações de Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann, Caio Paulista, Noriega, Arthur, Riquelme, Tetê, Enamorado, Braithwaite

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Pedro Ramírez, Nicolas Sansotre, Juan Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Nicolas Watson, Jonatan Goitia, Antony Alonso e Gabriel Obredor

Grêmio deve impor ritmo e buscar vitória

O Grêmio entra em campo com obrigação clara de vencer após a derrota na estreia. Jogando na Arena, a equipe tende a assumir o controle do jogo, com mais posse e presença ofensiva constante. A necessidade de resultado deve aumentar a intensidade desde o início.

O Riestra mostrou dificuldades ofensivas na primeira rodada e, fora de casa, deve priorizar a defesa. Com maior qualidade técnica e mais volume de jogo, o Grêmio tem boas chances de conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Grêmio x Deportivo Riestra: Grêmio vence, com odds de 1.60 na Betano

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Jogo pode ter mais gols com pressão do mandante

A tendência é de um jogo com domínio do Grêmio, principalmente pela necessidade de vitória. A equipe deve pressionar e criar volume ofensivo, o que aumenta as chances de gols ao longo da partida.

Mesmo com postura defensiva, o Riestra pode sofrer com a intensidade do adversário e ceder espaços. Em um cenário de pressão constante e possibilidade de desgaste, o jogo pode ultrapassar a linha de gols proposta.

Palpite 2 para Grêmio x Deportivo Riestra: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na Betano

Possibilidade de gol dos dois lados

Apesar do favoritismo do Grêmio, o cenário de jogo aberto em determinados momentos pode favorecer o Riestra. Caso o time argentino consiga explorar contra-ataques, pode encontrar oportunidades.

O Grêmio, ao se lançar ao ataque, pode deixar espaços defensivos. Em um jogo com pressão alta de um lado e possíveis transições do outro, existe chance de ambas as equipes marcarem.