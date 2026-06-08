Palpite França x Irlanda do Norte- Amistoso Internacional - 08/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a França, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo deste ano, viaje para os EUA após uma vitória sobre a Irlanda do Norte de Michael O’Neill.

Dicas de apostas para França x Irlanda do Norte:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2x0 Irlanda do Norte;

Palpite de artilheiros: França – Rayan Cherki, Marcus Thuram.

A França está finalizando sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com um último amistoso. Fora a derrota por 2x1 para a Costa do Marfim, os bicampeões mundiais vivem uma fase espetacular. Eles terminaram as Eliminatórias da Copa de forma invicta.

Os Bleus voltaram a campo na Data FIFA de março com duas vitórias consecutivas contra gigantes sul-americanos. Primeiro, superaram o Brasil por 2x1 no Gillette Stadium, para depois dominarem a Colômbia por 3x1, seis dias mais tarde. No entanto, a Costa do Marfim surpreendeu ao conquistar uma vitória convincente por 2x1 em Nantes, na última quinta-feira.

Enquanto isso, a Irlanda do Norte ainda tenta se recuperar da eliminação na repescagem da Copa do Mundo para a Irlanda do Norte. Eles não disputam o principal torneio de seleções do planeta desde a Copa do México, em 1986.

A equipe entra neste confronto após vencer a Guiné por 1x0 em um amistoso. Mais à frente neste ano, terão pela frente a disputa da Nations League, na qual o "Exército Verde e Branco" está na Liga B, ao lado de Hungria, Ucrânia e Geórgia.

As duas seleções já se enfrentaram três vezes na história, sendo duas em Copas do Mundo — em 1958 e 1982. A França venceu todos os confrontos, incluindo o mais recente, em 1999.

Além disso, a França desponta como franca favorita para despachar a Irlanda do Norte sem maiores dificuldades. Contudo, pode não ser uma goleada acachapante, já que Didier Deschamps deve poupar alguns de seus principais jogadores de olho na estreia da Copa do Mundo contra o Senegal, no dia 16/06/2026.

Escalações esperadas para França x Irlanda do Norte

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Cherki, Tchouaméni, Kanté, Olise, Thuram, Mbappé;

Escalação esperada da Irlanda do Norte: Charles, Marshall, McConville, Brown, Smyth, McDonnell, Spencer, Devenny, Morrison, Price, Donley.

A dificuldade ofensiva da Irlanda do Norte

A França teve uma campanha brilhante nas Eliminatórias da Copa, somando cinco vitórias e um empate, com apenas quatro gols sofridos. A seleção líder do ranking mundial conta com o que pode ser considerado o melhor ataque do futebol atual, tendo balançado as redes 16 vezes nas Eliminatórias.

Na sequência, vieram os triunfos nos amistosos contra Brasil e Colômbia. Nesses dois compromissos de março, os franceses marcaram cinco gols e sofreram dois — embora não tenham saído de campo sem tomar gols em nenhum deles. Jogando em casa, a equipe sofreu apenas três gols em sete partidas, incluindo dois contra uma motivada seleção da Costa do Marfim recentemente.

A Irlanda do Norte está claramente um degrau abaixo do Brasil, da Colômbia ou mesmo da Costa do Marfim. O "Norn Iron" passou em branco em dois dos seus últimos cinco jogos, balançando as redes apenas três vezes, o que escancara a sua ineficiência ofensiva.

A França, como uma das grandes favoritas ao título mundial, está em um nível totalmente diferente de qualquer adversário que a Irlanda do Norte tenha enfrentado nos últimos meses. Portanto, nossa expectativa é de uma vitória dos Bleus sem sofrer gols.

Dica de aposta 1 para França x Irlanda do Norte: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.95 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto França x Irlanda do Norte nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols dos Bleus logo cedo

A França vem sendo amplamente dominante, com oito vitórias nas suas últimas 10 partidas. Entrar em campo com intensidade máxima tem sido o grande segredo desses triunfos. Nos amistosos contra Brasil, Colômbia e Costa do Marfim, eles foram para o intervalo em vantagem no placar.

Os comandados de Didier Deschamps ostentam uma média de 2,5 gols por partida ao longo de uma sequência de nove jogos de invencibilidade. Essa marca expressiva é fruto, em grande parte, de uma excelente leitura tática e imposição de jogo desde o apito inicial.

Por outro lado, a Irlanda do Norte tem uma defesa frágil, que bate cabeça até contra adversários menos expressivos. Eles até saíram vencendo no primeiro tempo em três de suas últimas cinco partidas, mas todas contra seleções bem mais fracas. O sistema defensivo francês dificilmente terá problemas por aqui.

Os Bleus devem começar o jogo de forma confortável, mesmo se algumas de suas principais estrelas só entrarem no segundo tempo. A tendência é que construam a vantagem ainda na etapa inicial contra a vulnerável retaguarda do Exército Verde e Branco.

Dica de aposta 2 para França x Irlanda do Norte: 1º tempo: França, com odds de 2.00 na Brazino777.

Thuram comandando o ataque

Marcus Thuram foi poupado nos dois últimos compromissos da temporada da Inter de Milão, após ser peça fundamental na conquista do Scudetto. Em abril, o homem-gol da Nerazzurri estava imparável, balançando las redes seis vezes em cinco jogos contra Roma, Como, Cagliari, Torino e Parma.

Essa sequência avassaladora é um feito que apenas o lendário Christian Vieri havia alcançado na era dos três pontos por vitória. O atacante nascido em Parma encerrou a temporada com 18 gols e nove assistências em 44 exibições oficiais.

Embora ainda jogue sob a sombra de Kylian Mbappé, suas recentes participações diretas em gols com a camisa da França certamente chamaram a atenção de Deschamps. Ele marcou o segundo gol francês contra a Colômbia e ainda deu a assistência para o terceiro.

Em um bom dia, as arrancadas velozes, a imposição física e o excelente jogo aéreo de Thuram o transformam em um jogador diferenciado. A Irlanda do Norte que se cuide com o faro de gol do atacante de 28 anos.