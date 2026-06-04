Palpite França x Costa do Marfim - Amistoso Internacional - 04/06/2026

Nosso especialista em apostas projeta um domínio da França, especialmente com a vantagem de jogar em casa, enquanto os donos da casa se preparam para o embarque rumo à América do Norte na próxima semana.

Dicas de apostas para França x Costa do Marfim

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2-1 Costa do Marfim

Palpite de artilheiros: França - Kylian Mbappé, Michael Olise; Costa do Marfim - Bazoumana Touré.

Grandes favoritas ao título da Copa do Mundo deste ano, a França faz os últimos ajustes para o torneio mundial enfrentando a Costa do Marfim nesta quinta-feira. Os Bleus ficaram com o vice-campeonato no Catar, apesar da atuação histórica de Kylian Mbappé. Infelizmente para eles, o hat-trick do craque na final não foi suficiente para impedir a Argentina de Lionel Messi de erguer a taça.

Didier Deschamps já anunciou que deixará o cargo após o torneio na América do Norte. Sem dúvida, ele quer encerrar o seu ciclo conquistando a maior glória do futebol internacional. E como parte da preparação para a campanha, a França testará suas credenciais contra a Costa do Marfim no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

A seleção africana não vai se deixar intimidar pelos franceses, mesmo com a França ocupando o posto de número um do ranking mundial. Os compromissos recentes mostraram que os comandados de Emerse Faé têm armas de sobra para machucar adversários teoricamente superiores. O treinador começou a rejuvenescer o elenco, integrando jovens promessas a um grupo experiente, e já colhe os frutos dessa transição.

Os Elefantes defenderam com muita dignidade o título da Copa Africana de Nações no início deste ano, apresentando um ótimo futebol na competição. Acabaram eliminados nas quartas de final, mas Faé ficou satisfeito com a postura da equipe. Agora, também em ritmo de preparação para o Mundial, eles têm a chance de se testar contra o que há de melhor no planeta.

Escalações esperadas para França x Costa do Marfim

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Kanté, Olise, Cherki, Barcola, Mbappé

Escalação esperada da Costa do Marfim: Fofana, Doué, Agbadou, Diomandé, Akpa, Guiagon, Sangaré, S. Fofana, Adingra, Amad, Touré

Qualidade indiscutível do lado francês

A França vem embalada por uma sequência incrível de resultados. Os comandados de Deschamps estão invictos há nove partidas, com o último tropeço acontecendo contra a Espanha há quase um ano. Nesse período de nove jogos, os atuais vice-campeões mundiais conquistaram oito vitórias, um aproveitamento avassalador de 89%.

Os visitantes certamente sabem o tamanho do desafio que terão pela frente nesta quinta-feira. Ainda assim, Faé pode lembrar aos seus jogadores que eles perderam apenas dois dos seus últimos 10 confrontos. Um retrospecto com sete vitórias nesse intervalo de tempo não pode ser desconsiderado.

No entanto, encarar os favoritos ao título da Copa do Mundo deste ano é outro patamar. Para piorar a situação dos visitantes, os Bleus nunca perderam para a Costa do Marfim na história, acumulando duas vitórias nos três encontros anteriores. Por isso, a tendência natural é que a França dê motivos para a torcida local comemorar neste amistoso internacional.

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Ataques de elite prontos para o show

Este elenco francês está mais do que acostumado a balançar as redes com frequência. Só de olhar as opções ofensivas à disposição, qualquer defesa adversária fica em choque. O trio do PSG composto por Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola já representa um perigo enorme por si só.

Para completar, contando com nomes como Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Jean-Philippe Mateta, fica fácil entender por que este é um dos ataques mais temidos do futebol mundial. A França marcou 12 gols nas suas últimas quatro partidas, registrando uma média impressionante de três gols por jogo.

Os visitantes também não deixam a desejar no quesito pontaria, mesmo nos tropeços. Os Elefantes balançaram as redes 10 vezes nos seus últimos quatro compromissos, uma média bem parecida com a dos mandantes.

Vale a pena destacar que cada uma das últimas sete partidas da França terminou com mais de dois gols no placar. Do lado da Costa do Marfim, quatro dos últimos cinco jogos também superaram a marca dos dois gols.

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Elefantes têm condições de ferir os Bleus

Apesar de todo o arsenal ofensivo da França, o setor defensivo costuma dar alguns sustos de vez em quando. Além disso, William Saliba desfalca a equipe após ter disputado a final da Champions League no último fim de semana. Deschamps será obrigado a mexer na linha de defesa, o que deve abrir espaços e dar esperanças de gol aos Elefantes.

Os donos da casa foram vazados pelo menos uma vez em cada um dos seus últimos três jogos. O ponto positivo para eles é que sofreram apenas um gol em cada uma dessas exibições, mas a Costa do Marfim chega motivada. Os visitantes não passam um jogo em branco desde o amistoso contra a Arábia Saudita, em novembro do ano passado.

A equipe de Faé tem totais condições de deixar sua marca nesta quinta-feira. Três dos confrontos recentes da França terminaram com gols de ambos os lados, o mesmo histórico verificado em três das últimas seis partidas da Costa do Marfim. Para completar, o último duelo direto entre as duas seleções terminou com vitória francesa por 2 a 1, um placar bastante provável para este teste pré-Copa do Mundo.