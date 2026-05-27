Palpite Fluminense x Deportivo La Guaira: Copa Libertadores - 27/05/26

Veja os palpites para a partida entre Fluminense x Deportivo La Guaira, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (27), às 21h30.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Tricolor das Laranjeiras desperdiçou uma excelente oportunidade de encostar no rival Flamengo na disputa pela vice-liderança ao ser derrotado pelo Mirassol fora de casa por 1 a 0. Essa derrota colocou fim a uma sequência de cinco jogos de invencibilidade do Tricolor das Laranjeiras, que agora precisa de somar mais pontos do que o Bolívar na última rodada para seguir vivo na competição.

O Deportivo La Guaira ainda não venceu na Libertadores, tendo um empate e uma derrota em dois compromissos fora de casa. Dentro do seu campeonato nacional, o Deportivo La Guaira possui um desempenho bem superior, líder da competição e invicto após 13 jogos, o mais recente deles uma vitória fora de casa por 2-0 contra a Portuguesa-VEN.

Prováveis escalações de Fluminense e Deportivo La Guaira

Fluminense: Fábio, S. Xavier, Ignácio, Freytes, Arana, Nonato, Hércules, Cannobio, Savarino, Soteldo e J. Kennedy

Deportivo La Guaira: Varela, Hernández, Silva, Gianoli, Ascanio, González, Ibarra, Cáceres, Subarán, Vargas e Uribe

Fluminense tem marcado cedo em casa

Antes de ver a ruína de sua sequência positiva na visita à casa do Mirassol, o Fluminense vinha se impondo com relativa rapidez nos jogos em casa, tendo marcado cinco dos últimos seis gols em todas as competições na etapa inicial de suas partidas.

O Deportivo La Guaira entrou em campo pela última vez na Copa Libertadores recebendo o Independiente Rivadavia, líder da chave — naquela partida, a equipe venezuelana foi derrotada por 4-2, sofrendo dois gols já na etapa inicial.

Palpite 1 Fluminense x Deportivo La Guaira: (Intervalo/Final do jogo) Fluminense/Fluminense, com odds de 1.47 na BetBoom

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Amplo favoritismo para os donos da casa

Existe uma chance considerável de que o Deportivo La Guaira volte para casa sem conseguir penetrar a defesa do Fluminense — afinal de contas, quando essas equipes se enfrentaram pela primeira vez nesta chave, a partida terminou com o placar de 0-0, resultado que não deixa de contribuir negativamente para o quadro do Flu na chave.

Lembrando bem como se complicou na competição ao sofrer um gol do Bolívar na vitória da semana passada, que não foi o suficiente para assumir a segunda colocação, o Tricolor das Laranjeiras deve ser mais sólido defensivamente diante do lanterna do grupo.

Palpite 2 Fluminense x Deportivo La Guaira: Deportivo La Guaira não marcar no segundo tempo, com odds de 1.34 na BetBoom

Quase um jogo de um ataque só

O Deportivo La Guaira tem lembranças tenebrosas de seu último jogo fora de casa na Copa Libertadores, dominado pelo Independiente Rivadavia de uma forma irrefutável, tendo cinco finalizações contra 13 do seu adversário e tendo apenas dois dos seis escanteios do jogo.

A equipe do Fluminense, por sua vez, teve cinco dos seis escanteios da partida, quando recebeu o Bolívar em uma vitória por 2-1 na última rodada dessa fase de grupos. O Flu teve mais escanteios do que seu adversário em quatro dos últimos cinco jogos por todas as competições.