Palpite Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores - 16/04/2026

Confira os palpites Flamengo x Independiente Medellín para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Flamengo x Independiente Medellín

Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Independiente Medellín se enfrentam no Maracanã pela segunda rodada da Libertadores, em um duelo que pode encaminhar a liderança do grupo. O Rubro-Negro chega embalado após vitória fora de casa, enquanto os colombianos ainda buscam seu primeiro triunfo. O cenário aponta para amplo domínio dos mandantes.

O Flamengo venceu o Cusco por 2 a 0, na altitude, mostrando força e maturidade para jogar fora de casa. O resultado dá confiança e coloca a equipe em posição favorável. No Maracanã, a tendência é de um time ainda mais dominante, com maior intensidade e controle.

O Medellín empatou por 1 a 1 com o Estudiantes, em casa, e deixou escapar a vitória. A equipe mostrou competitividade, mas também dificuldades defensivas. Fora de casa, deve adotar postura mais cautelosa.

Prováveis escalações de Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas), Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Bruno Henrique (Lino)

Independiente Medellín: Eder Chaux, Hayen Palacios, Frank Fabra, José Ortiz, Daniel Londoño, Daniel Cataño, Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza, Esneyder Mena, Alexis Serna, Francisco Fydriszewski

Flamengo deve dominar do início ao fim

O Flamengo chega com favoritismo claro, principalmente pelo desempenho recente e pelo fator casa. A equipe tende a assumir o controle desde o início, com posse de bola, pressão alta e volume ofensivo constante. O resultado na estreia reforça a confiança do elenco.

O Medellín deve enfrentar dificuldades para suportar esse ritmo. Fora de casa, a tendência é de uma equipe mais recuada, tentando se defender e explorar contra-ataques. Em um cenário de domínio amplo, o Flamengo tem boas chances de vencer ambos os tempos.

Palpite 1 para Flamengo x Independiente Medellín: Flamengo vence ambos os tempos, com odds de 2.52 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Defesa pode limitar ações do adversário

O Flamengo mostrou solidez na estreia, principalmente pela forma como controlou o jogo e limitou as ações do adversário. Jogando em casa, a equipe tende a repetir esse comportamento, ficando mais tempo com a bola e pressionando no campo ofensivo.

O Medellín pode ter dificuldades para criar, principalmente diante de um adversário mais organizado. Com menos oportunidades e um jogo controlado pelo mandante, a tendência é de apenas um lado conseguir marcar.

Palpite 2 para Flamengo x Independiente Medellín: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.52 na bet365

Pedro vive grande fase

O Flamengo deve criar muitas oportunidades ao longo da partida, principalmente pela intensidade e volume ofensivo jogando no Maracanã. A equipe tende a pressionar e gerar chances constantes dentro da área.

Pedro aparece como principal referência ofensiva e costuma aproveitar bem esse tipo de cenário. Ele participa das jogadas e é peça-chave nas finalizações. Com o Flamengo dominando e criando volume, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar.