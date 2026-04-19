Palpite Flamengo x Bahia- Campeonato Brasileiro - 19/04/2026

Confira os palpites Flamengo x Bahia para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (19), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Flamengo x Bahia

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Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã em um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão, reunindo duas equipes que vivem ótimo momento na competição. Ambos têm 20 pontos, mas o Rubro-Negro leva vantagem por ter um jogo a menos e aparece na vice-liderança.

O Flamengo chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, confirmando a recuperação após um início irregular. A equipe soma seis vitórias, dois empates e duas derrotas em 10 jogos e tem mostrado evolução clara, principalmente na consistência ofensiva e no controle das partidas dentro de casa.

O Bahia também vive grande fase. A equipe venceu o Mirassol por 2 a 1 fora de casa e chega com a mesma pontuação do adversário. Com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, o time mostra organização e competitividade, sendo uma das surpresas positivas da competição.

Prováveis escalações de Flamengo x Bahia

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Evertton Araújo, Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro

Bahia: Léo Vieira, Nicolás Acevedo, Santiago Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Cristian Olivera, Everaldo, Erick Pulga

Flamengo acelera no Maracanã e mantém perseguição ao líder

O Flamengo atravessa um momento de crescimento dentro da competição e tem conseguido impor seu estilo de jogo com mais regularidade. No Maracanã, a equipe aumenta o ritmo, pressiona o adversário e costuma controlar as ações durante boa parte do jogo.

O Bahia vive fase positiva, mas fora de casa tende a encontrar mais dificuldades quando enfrenta equipes com maior capacidade de imposição. Com mais qualidade individual e força como mandante, o Flamengo reúne boas condições para conquistar mais três pontos e seguir na briga pela liderança.

Palpite 1 para Flamengo x Bahia: Flamengo vence, com odds de 1.52 na KTO

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Pulgar entra forte no jogo físico e vira alvo de cartão

O confronto promete ser intenso, principalmente no meio-campo, onde as duas equipes costumam disputar cada bola com muita intensidade. Esse tipo de jogo favorece jogadores com perfil mais combativo, que acabam se expondo mais ao risco disciplinar.

Erick Pulgar é peça fundamental na proteção defensiva do Flamengo e costuma participar ativamente das disputas físicas. Em um jogo de alta intensidade e transições rápidas, a tendência é que ele cometa faltas táticas e entre no radar da arbitragem.

Palpite 2 para Flamengo x Bahia: Erick Pulgar para receber um cartão, com odds de 2.18 na KTO

Ritmo controlado reduz número de escanteios

Apesar da qualidade ofensiva das equipes, o jogo tende a ter momentos de controle e posse mais longa, principalmente por parte do Flamengo. Esse tipo de cenário reduz a quantidade de jogadas aceleradas até a linha de fundo.

O Bahia, mesmo competitivo, não costuma forçar tanto o jogo pelos lados quando atua fora de casa. Com menos cruzamentos e menor volume de pressão constante, o número de escanteios tende a ficar abaixo da linha proposta.