Palpite Flamengo x São Paulo

Veja os palpites para a partida entre Flamengo x São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 18h30.

Palpites para Flamengo x São Paulo

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024

Nossa análise: Momentos das equipes

O Flamengo se impôs com toda a naturalidade esperada diante da Chapecoense, vencendo fora de casa por 4-0 e garantindo que o Palmeiras não consiga ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança.

Recuperado de uma lesão que o deixou indisponível na Copa, Giorgian De Arrascaeta ganhou alguns minutos saindo do banco na goleada rubro-negra.

O São Paulo sofreu um golpe duríssimo na última rodada do Brasileirão, derrotado de virada pelo Athletico-PR em um jogo realizado em Bragança Paulista.

O gol de Artur ainda na etapa inicial não foi o suficiente e, embora o São Paulo tenha limitado bem as ações de Kevin Viveros, Leozinho apareceu de maneira decisiva para marcar os dois gols do Furacão.

Prováveis escalações de Flamengo e São Paulo

Flamengo: Rossi, Royal, Vitão, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Pulgar, Plata, S. Lino, B. Henrique e Pedro;

São Paulo: Rafael, L. Ramon, Arboleda, R. Toloi, Wendell, P. Maia, M. Antônio, Bobadilla, Artur, Luciano e Calleri.

Longe do MorumBis, São Paulo sofre dificuldades

Jogar distante de seus domínios tem sido algo pouco confortável para o São Paulo nesta temporada, independentemente de qual seja o seu adversário. Enfrentar um mandante da qualidade do Flamengo faz com que esse desafio aumente consideravelmente.

Tendo realizado 10 jogos como visitante na competição, o São Paulo tem uma média inferior a um ponto por jogo, tendo sido superado pelo Fluminense na última vez que visitou o Maracanã há pouco mais de dois meses. De maneira geral, o Tricolor Paulista tem a maior sequência sem vencer entre quaisquer times na primeira metade da tabela.

Palpite 1: Flamengo x São Paulo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.47 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Resistência do São Paulo deixa a desejar

A derrota para o Athletico-PR foi apenas o mais recente exemplo de um jogo no qual o São Paulo não conseguiu capitalizar em uma vantagem inicial, deixando pontos escaparem na etapa complementar. Todos os gols que o São Paulo sofreu nas últimas três rodadas foram marcados no segundo tempo dos jogos.

Quatro dos sete gols marcados pelo Flamengo em vitórias nos últimos jogos contra Coritiba e Chapecoense saíram na etapa complementar. Por melhor que seja a temporada do Coxa, o Fla deve encontrar uma resistência maior diante do São Paulo do que teve nesses outros jogos, potencialmente demorando até a etapa complementar para definitivamente exercer a sua superioridade.

Palpite 2: Flamengo x São Paulo: (Tempo com mais gols) Segundo tempo, com odds de 2.15 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Longe de abdicar completamente do jogo

Ajustar adequadamente o seu plano de jogo diante de um adversário do nível do Flamengo é algo natural para o São Paulo. Ainda assim, a equipe paulista não deve abrir mão de atacar, pressionada por resultados positivos após mais um tropeço neste meio de semana.

Mesmo sem ser uma das equipes mais prolíficas ofensivamente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se acostumou a gerar um número alto de escanteios por jogo, a sua média de escanteios, de 6,6, só perde para o Internacional. Enquanto isso, o último adversário do Flamengo, a Chapecoense, teve cinco escanteios a seu favor na derrota por 4-0 para o Mengão.

Palpite 3: Flamengo x São Paulo: São Paulo ter mais de 3.5 escanteios, com odds de 2.02 na BetBoom

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