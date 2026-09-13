Palpite Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 13/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Flamengo x Corinthians, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), às 17h30.

Melhores palpites para Flamengo x Corinthians

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Brazino777

Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.67 na Brazino777

Vitória do Flamengo, com odds de 1.40 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Líder, Flamengo desponta como favorito para vencer o Corinthians.

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Nossa análise: Momento das equipes

Leonardo Jardim reorganizou a casa e o Flamengo voltou a jogar bem, além de ter ultrapassado o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, como a vantagem de um ponto é justíssima, o rubro-negro precisa derrotar o Corinthians no Maracanã.

O Flamengo decolou na temporada e conseguiu enfileirar três vitórias consecutivas no Brasileirão. O Mengão derrotou o Botafogo, passou pelo Mirassol e bateu o Remo no aguaceiro de Belém.

Por outro lado, a equipe corintiana deixou o gramado da Neo Química Arena sob vaias na rodada passada depois de perder para a Chapecoense de virada. O resultado negativo contra o lanterna marcou a quarta derrota consecutiva do Corinthians na Série A.

Diante desse cenário, o time de Memphis Depay e Fernando Diniz viaja ao Rio de Janeiro com a missão de somar os três pontos, evitando uma aproximação da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações de Flamengo x Corinthians

Flamengo: Rossi, Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta, Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro

Corinthians: Hugo, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri), Allan, Matheus Pereira (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaio César e Memphis Depay

Flamengo ofensivo

O ataque do Flamengo marcou seis gols nos últimos três jogos (3 x 0 contra o Botafogo, 2 x 0 no Mirassol e 1 x 0 diante do Remo), se consolidando como o mais produtivo de todo o Campeonato Brasileiro, com 51 gols ao todo. Conforme números do SofaScore, o rubro-negro apresenta média de dois tentos por partida.

Um dos principais nomes do time na atualidade é Samuel Lino, com dois gols no clássico com o Botafogo e autor do gol de biquinho que assegurou a vitória importante de 1 x 0 do Mengão sobre o Remo na rodada passada do Brasileirão.

A fase atual do ataque corintiano vai no caminho oposto. Com Yuri Alberto lesionado e Memphis Depay longe de sua melhor forma física, o Timão não fez mais de um gol nas últimas três partidas, além de ter passado em branco na derrota diante do Santos, há duas rodadas.

Portanto, a tendência para mais de 2.5 gols no clássico nacional entre Flamengo x Corinthians se vale pelo elevado poder de fogo do ataque flamenguista, que vem sendo avassalador na Série A.

Palpite 1 Flamengo x Corinthians: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Desempenho sofrível corintiano

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A média de 1.1 gols por jogo do Corinthians reflete perfeitamente o momento da equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro. Nas últimas três partidas, o ataque marcou um gol em duas delas, mas não balançou as redes contra o Santos.

As dificuldades do Corinthians de fazer gols aumentam quando o clássico nacional com o Flamengo é disputado no Maracanã. Nas últimas quatro partidas na casa rubro-negra, o ataque corintiano terminou os 90 minutos sem ir às redes do adversário.

A escassez de gols passa pelas dificuldades de Fernando Diniz para formar um ataque efetivo. Yuri Alberto segue lesionado e Memphis Depay está devendo desde que renovou o contrato. O camisa 10 holandês ainda não fez gols depois da retomada do futebol brasileiro pós-Copa do Mundo.

Palpite 2 Flamengo x Corinthians: Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.67 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Flamengo favorito

O retrospecto do Flamengo contra o Corinthians pode ser considerado positivo. São duas vitórias rubro-negras, dois empates e um triunfo alvinegro nos cinco jogos mais recentes entre as grandes torcidas do Brasil.

A campanha do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro também joga a favor do time de Leonardo Jardim, que perdeu apenas uma vez atuando no Maracanã na competição. Oito vitórias e três empates nos 12 jogos como mandante para o Mengão.

Já o Corinthians é um visitante apenas razoável. Das 12 partidas, apenas três vitórias fora de casa, sendo que o time paulista perdeu por 2 x 1 para o Coritiba no jogo mais recente longe de Itaquera.

Palpite 3 Flamengo x Corinthians: Vitória do Flamengo, com odds de 1.40 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.