Palpite Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 20/09/26

Veja os palpites para a partida entre Flamengo x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 18h30.

Melhores palpites para Flamengo x Bragantino

Menos de 1.5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.57 na Betboom

Giorgian De Arrascaeta marcar a qualquer momento, com odds de 2.20 na Betboom

(Faixa de gols) 1-3, com odds de 1.57 naBetboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Líder parte em busca da quinta vitória consecutiva no Brasileirão.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle, resultado que o colocou na semifinal da Libertadores. O placar final não conta a história completa de um jogo mais dramático do que muitos esperavam, com o Fla buscando o gol do alívio apenas nos instantes finais em uma falha clamorosa do goleiro do Del Valle.

A expulsão de Jorginho na etapa complementar contribuiu para um clima tenso, com o Fla passando boa parte do segundo tempo recuado e a um gol de um resultado catastrófico que levaria o jogo aos pênaltis.

Assim como o seu adversário neste final de semana, o Bragantino teve a sua última atuação comprometida por conta de uma expulsão - ficando no empate em 1 a 1 contra o Botafogo em um jogo no qual esteve o segundo tempo inteiro sem Walace Yan, expulso ainda na etapa inicial. Esse empate ampliou a sequência do Bragantino sem vencer para três jogos em todas as competições.

Prováveis escalações de Flamengo e Bragantino

Flamengo: Rossi, Emerson, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Saúl, de la Cruz, Plata, Arrascaeta, Carrascal e B. Henrique

Bragantino: T. Volpi, Sant’Anna, Marques, Rodríguez, Cauê, Fabinho, E. Ramires, Fernando, Barbosa, Herrera e Pitta

Mengão que vem crescendo durante os jogos

Focando exclusivamente no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, por mais dominante que venha sendo nas últimas rodadas, não tem encontrado aquele primeiro gol com a tranquilidade que se esperaria dentro da sua superioridade. Enfrentando adversários extremamente cautelosos, o Fla tem precisado de paciência para encontrar os melhores espaços a caminho de vitórias.

Considerando agora todas as competições, a equipe comandada por Leonardo Jardim foi para o intervalo sem marcar em todos os jogos desde que bateu o Mirassol por 2 a 0 no início do mês. Projetando a partida diante do Bragantino, é natural que o Fla tenha um período de ajustes na etapa inicial maior do que o normal em meio aos múltiplos desfalques no meio-campo, sem poder contar com os suspensos Pulgar, Jorginho e Paquetá.

Palpite 1 Flamengo x Bragantino: Menos de 1.5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.57 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Camisa 10 do Fla foi importante em circunstâncias adversas

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Flamengo x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Quando Leonardo Jardim chamou Giorgian de Arrascaeta para entrar na etapa complementar de uma partida em casa contra o Independiente del Valle, na qual a sua equipe perdia por 1 a 0, a capacidade do camisa 10 em velocidade não era um dos pontos pertinentes nesta decisão — até porque isso não é um ponto de destaque no jogo do meia uruguaio.

Brilhando de uma maneira inesperada, De Arrascaeta aproveitou o erro do goleiro do Del Valle, enganado pelo quique da bola, e chegou a tempo de escorar de cabeça, voltando a marcar pela primeira vez em um mês.

Mesmo longe de replicar os números excepcionais do ano passado, De Arrascaeta segue perfeitamente capaz de aparecer em momentos decisivos, diretamente responsável pela classificação anterior na Libertadores diante do Cruzeiro, também marcando naquele mata-mata.

Palpite 2 Flamengo x Bragantino: Giorgian De Arrascaeta marcar a qualquer momento, com odds de 2.20 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Não mais do que o necessário

Uma série de fatores contribui para que os jogos atuais do Flamengo não possuam os placares mais elásticos. No final das contas, igualmente importante a marcar com consistência é manter a defesa estável para que a equipe não precise de muito na busca dos três pontos, tentando segurar o perseguidor Palmeiras.

Cedendo mínimas chances a adversários como o Remo e o Corinthians, o Flamengo chegou a quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, todas em partidas que terminaram entre um e três gols marcados. Por sua vez, o Bragantino vem realizando jogos fora de casa na Série A com essa faixa de gols, o mais recente, um empate por 1 a 1 com o São Paulo.

Palpite 3 Flamengo x Bragantino: (Faixa de gols) 1-3, com odds de 1.57 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.