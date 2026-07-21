Palpite Fenerbahce x Gornik Zabrze - Champions League - 21/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que os gigantes turcos imponham seu domínio nesta partida e garantam o resultado, levando a vantagem para a Polônia.

Dicas de apostas para Fenerbahce x Gornik Zabrze:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Fenerbahce 3 x 0 Gornik Zabrze;

Palpite de artilheiros: Fenerbahce - Marco Asensio, Talisca (2x).

O Fenerbahce passa atualmente por uma reconstrução de elenco após terminar como vice-campeão do Galatasaray na Super Lig turca na temporada passada. Em um passado recente, o Fener acabou eliminado nestas mesmas fases preliminares da Champions League sob o comando de José Mourinho. Por uma ironia cruel do destino, o técnico português se transferiu para o Benfica, equipe que acabou eliminando o clube de Istambul da competição.

Depois, Domenico Tedesco assumiu o cargo, mas também não conseguiu levá-los longe na Europa League, caindo diante do Nottingham Forest. Agora, Ismail Kartal retornou para sua quarta passagem pelo clube, e este novo ciclo começou com a contratação de muitos reforços. Nomes como Vedat Muriqi, Nathan Aké e Mason Greenwood chegaram para encorpar o elenco e ajudar a dar fim ao jejum de títulos do campeonato nacional, que dura desde 2014.

No entanto, eles têm a chance de dar um passo rumo à próxima fase eliminatória da Champions League com uma vitória neste jogo de ida contra os poloneses. O Fener vem fazendo uma pré-temporada digna até aqui, tendo vencido o LASK Linz em seu último compromisso. Já o Gornik Zabrze chega para este confronto após perder a Supercopa da Polônia para o Lech Poznan na última quinta-feira.

Os Miners encerraram um jejum de 38 anos sem taças ao conquistarem seu primeiro grande título na temporada passada, com o veterano Lukas Podolski erguendo o troféu. Contudo, ele agora faz parte da diretoria, e Michal Gasparik está ansioso para guiar a equipe à próxima fase preliminar. Se qualquer um dos lados falhar nesta etapa, cairá para as eliminatórias da Europa League, um cenário que nenhum dos dois deseja.

Escalações esperadas para Fenerbahce x Gornik Zabrze

Escalação esperada do Fenerbahce: Günok, Müldür, Škriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoğlu, Talisca.

Escalação esperada do Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Saček, Josema, Janža, Donio, Sadílek, Urbański, Ismaheel, Prekop, Khlan.

Caldeirão turco deve intimidar os visitantes

A qualidade técnica do Fenerbahce deve sobressair, especialmente pelo fato de jogarem diante de um estádio lotado em Istambul. Os três amistosos de pré-temporada mostraram a eficiência da equipe no último terço do campo. O Fener balançou as redes 12 vezes em três jogos, registrando uma média impressionante de quatro gols por partida.

Embora a equipe polonesa tenha passado em branco em apenas uma das suas últimas cinco partidas, encarar um gigante turco desse calibre será um desafio e tanto. Jogar fora de casa em Istambul é uma missão que até as maiores potências da Europa preferem evitar. Consequentemente, o time visitante deve encontrar sérias dificuldades para ditar o ritmo do jogo.

Os donos da casa foram os únicos a marcar em dois dos seus últimos três amistosos interclubes. Além disso, em três dos últimos cinco jogos, apenas o Fenerbahce balançou as redes. Jogando sob seus domínios, nossa sugestão é apoiar que apenas eles marquem gols.

Dica de aposta 1 para Fenerbahce x Gornik Zabrze: Qual time marca - Apenas Fenerbahce com odds de 1.80 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Fener deve ser letal em busca da vitória

Os mandantes chegam para este confronto em excelente fase. São três vitórias consecutivas, fazendo parte de uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Suas únicas duas derrotas nos últimos 10 compromissos foram contra o campeão turco Galatasaray e contra o Konyaspor, nas quartas de final da Copa da Turquia. Kartal vai querer liquidar a fatura logo no jogo de ida, garantindo maior flexibilidade para rodar o elenco e testar seus novos reforços na partida de volta.

Pelo lado dos visitantes, os resultados recentes nas últimas cinco apresentações têm sido oscilantes. Foram duas derrotas nos últimos quatro jogos, com apenas um triunfo nesse período. Os comandados de Gasparik perderam para o RB Salzburg no início de julho, o que não traz muita confiança de que possam aprontar uma surpresa em Istambul.

O Fenerbahce ocupa atualmente uma posição 145 colocações acima do Gornik no ranking europeu, o que deixa claro o tamanho do seu favoritismo neste confronto. O time turco deve fazer valer sua superioridade técnica e vencer o duelo sem maiores sustos contra os visitantes.

Dica de aposta 2 para Fenerbahce x Gornik Zabrze: Fenerbahce vence sem sofrer gols - Sim com odds de 1.80 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Reforços de peso devem embalar os donos da casa

Há uma forte tendência de gols para este confronto, sobretudo pelas novas contratações feitas pelo lado turco. Trata-se de um ataque bastante perigoso, e o recente festival de gols nos amistosos indica que eles não vão tirar o pé do acelerador. O Fenerbahce marcou pelo menos três gols em cinco das suas últimas seis partidas.

Metade desses jogos terminou com apenas o Fener balançando as redes, o que torna esse palpite bem plausível para o jogo de ida das eliminatórias da Champions League. Três das últimas cinco partidas do Gornik tiveram mais de dois gols. Por outro lado, dois dos últimos três jogos dos visitantes contaram com apenas um time marcando (ou nenhum).

Com isso, a expectativa é de que os mandantes joguem soltos no ataque, mantendo-se sólidos defensivamente contra os poloneses. Dois dos últimos três amistosos do Fener terminaram em vitória sem sofrer gols. Por este motivo, vale a pena apostar que apenas o time turco vai balançar as redes nesta noite de terça-feira.

Dica de aposta 3 para Fenerbahce x Gornik Zabrze: Total de Gols & Ambas Marcam - Mais de 2,5 gols & Não com odds de 3.00 na Betboom

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