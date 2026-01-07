Palpite EUA x Bósnia e Herzegovina - Copa do Mundo 2026 - 01/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê que a primeira participação da Bósnia no mata-mata de uma Copa do Mundo terminará em frustração, com os EUA avançando para as oitavas de final.

Palpites para EUA x Bósnia e Herzegovina:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: EUA 2x1 Bósnia e Herzegovina (prorrogação);

Palpite de artilheiros: EUA – Folarin Balogun, Christian Pulisic; Bósnia – Edin Dzeko.

Os EUA carimbaram o passaporte para o mata-mata com vitórias nas duas primeiras rodadas. Eles venceram com tranquilidade por 4x1 na estreia e, depois, bateram a Austrália por 2x0.

Esse início confortável talvez tenha gerado um certo salto alto no último jogo da fase de grupos contra a já eliminada Turquia, que venceu por 3x2.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino vem enchendo os olhos com um futebol envolvente, de alta intensidade e muita entrega física. Eles disputarão o mata-mata da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Já a Bósnia e Herzegovina conseguiu a vaga nos 16 avos de final no sufoco, em um grupo complicado. Após empatar e perder os dois primeiros compromissos contra Canadá e Suíça, respectivamente, a seleção bósnia precisava desesperadamente da vitória contra o Catar.

Os Dragões garantiram o triunfo por 3x1 na última rodada da fase de grupos, terminando na quinta colocação entre os melhores terceiros colocados. A vitória carimbou a histórica e inédita classificação da equipe para a fase eliminatória de um Mundial.

Deixando de lado o tropeço na última rodada da fase de grupos, os coanfitriões da Copa do Mundo vivem uma fase formidável.

Jogando em Seattle com o apoio de sua torcida, os EUA entram em campo com motivação de sobra para garantir uma vaga nas oitavas de final pelo segundo torneio consecutivo.

Prováveis escalações para EUA x Bósnia e Herzegovina

Escalação esperada dos EUA: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun;

Escalação esperada da Bósnia e Herzegovina: Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic.

Duelo entre os Dragões e os Yankees promete gols

Os EUA vêm balançando as redes com extrema regularidade desde a chegada de Mauricio Pochettino, em setembro de 2024. Sob o comando do treinador, a equipe anotou 58 gols em 29 partidas, mantendo uma excelente média de dois gols por jogo.

Por outro lado, a defesa cedeu 44 gols nesse período. Com isso, os jogos dos americanos costumam ser francos, abertos e muito movimentados. Oito das últimas 10 partidas da equipe terminaram com mais de 2,5 gols no total.

Além disso, dois dos três confrontos da fase de grupos superaram a marca de 4,5 gols totais.

Enquanto isso, a Bósnia costuma protagonizar jogos mais truncados do que o seu adversário, embora suas duas últimas exibições tenham ultrapassado a linha de 3,5 gols.

Contra o Catar, os bósnios balançaram as redes três vezes em um único jogo pela primeira vez em oito partidas.

Se os Dragões conseguirem repetir essa atuação sólida e sob controle, há uma boa chance de conquistarem um resultado positivo. No entanto, é fundamental lembrar que eles enfrentarão os EUA em solo americano.

Diante disso, podemos esperar um duelo bastante disputado e com mais de 2,5 gols no placar.

Palpite 1 para EUA x Bósnia e Herzegovina: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto EUA x Bósnia e Herzegovina nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas são vazadas em Seattle

O ataque dos EUA vive uma fase iluminada, deixando sua marca em cinco jogos seguidos e em cada um dos três compromissos da fase de grupos. O setor ofensivo de Pochettino balançou as redes após anotar oito gols nas últimas três apresentações.

Os co-anfitriões balançaram as redes em 11 de seus últimos 12 jogos – uma sequência que engloba nove amistosos. Empurrados pela torcida local, os Stars and Stripes despontam como francos favoritos para furar o bloqueio de uma Bósnia que não sabe o que é sair de campo sem sofrer gols há quatro jogos seguidos.

Por outro lado, a equipe comandada por Barbarez também marcou em todas as três partidas que disputou nesta Copa do Mundo.

Embora não seja o ataque mais letal do torneio, os bósnios souberam aproveitar as oportunidades para arrancar resultados cruciais.

Como nenhuma das duas equipes vem demonstrando solidez na retaguarda, o mercado de Ambas Marcam (BTTS) surge com um valor espetacular. Tudo indica que teremos um mata-mata aberto e franco em Seattle.

Portanto, apostar para que ambas as equipes marquem é um voto de confiança na qualidade dos ataques em detrimento da solidez defensiva.

Palpite 2 para EUA x Bósnia e Herzegovina: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.98 na Brazino777.

Veremos um jogo truncado no início

A Bósnia tem demonstrado uma tendência de começar suas partidas em ritmo acelerado nesta Copa do Mundo. Eles saíram na frente no placar em dois dos três jogos da fase de grupos, construindo vantagens logo cedo contra o Canadá e o Catar. Além disso, seguraram o empate com a Suíça até o intervalo.

Barbarez montou uma equipe que se caracteriza por uma marcação agressiva, transições em velocidade e um estilo de jogo vertical. O esquema 4-4-2 adotado é bastante flexível e versátil, mas sempre prioriza a estabilidade defensiva.

Do outro lado, os EUA não ficam para trás no quesito competitividade logo nos minutos iniciais. Os americanos abriram três gols de vantagem contra o Paraguai antes do intervalo e foram para o vestiário vencendo a Austrália por 2x0.

No entanto, a Turquia conseguiu surpreendê-los logo no começo do último jogo do grupo, mostrando que os donos da casa também têm seus momentos de desatenção no início.

Se a Bósnia adotar a mesma postura tática dos turcos, terá boas chances de neutralizar o ímpeto dos Yankees no primeiro tempo.

Nossa expectativa é de uma primeira etapa bastante equilibrada, truncada e estudada, terminando em empate antes de o jogo se abrir completamente no segundo tempo.