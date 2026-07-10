Palpite Espanha x Bélgica - Copa do Mundo 2026 - 10/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê um clássico de Copa do Mundo entre duas potências europeias, com grande probabilidade de a Espanha manter seu excelente retrospecto contra a Bélgica.

Palpites para Espanha x Bélgica:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x1 Bélgica;

Palpite de artilheiros: Espanha – Mikel Oyarzabal, Alex Baena; Bélgica – Charles De Ketelaere.

À medida que a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final, confrontos de tirar o fôlego começam a se desenhar. Dois pesos-pesados do futebol europeu precisarão medir forças no SoFi Stadium, na Califórnia, nesta sexta-feira.

Quem avançar enfrentará França ou Marrocos na semifinal do torneio na próxima semana.

A Espanha teve um início claudicante em sua campanha com um empate sem gols diante de Cabo Verde, mas, desde então, vem mostrando uma eficiência cirúrgica.

Nas oitavas de final, a equipe teve um desafio indigesto contra a talentosa seleção de Portugal, num duelo que parecia caminhar a passos largos para a prorrogação.

No entanto, após passar apenas seis minutos em campo, Mikel Merino balançou as redes nos acréscimos para garantir a classificação da La Roja.

Agora, os comandados de Luis de la Fuente continuam na caça pela sua segunda estrela. Com a imensa qualidade técnica de seu elenco, os espanhóis representam uma ameaça real a qualquer país que cruzar seu caminho.

Os atuais campeões europeus estão prontos para encarar um velho conhecido do Velho Continente: a Bélgica.

Os Diabos Vermelhos também não começaram bem esta Copa do Mundo, acumulando dois empates consecutivos em suas duas primeiras exibições. Contudo, a equipe se recuperou a tempo de carimbar a vaga direta para a fase de 16 avos de final, onde buscou uma virada espetacular após estar perdendo por dois gols de diferença para o Senegal.

Essa injeção de ânimo era exatamente o que precisavam para o embate das oitavas de final contra os coanfitriões, os Estados Unidos.

Apesar de toda a controvérsia envolvendo a suspensão por cartão vermelho de Folarin Balogun, os comandados de Roberto Martínez entraram em campo com força total.

A goleada por 4x1 na última partida calou os críticos e despachou os donos da casa de volta para o vestiário mais cedo. Agora, a Bélgica precisa dar um passo além e conquistar algo concreto para o seu país, a começar por uma vitória sobre a Espanha.

Prováveis escalações para Espanha x Bélgica

Escalação esperada da Espanha: Simon, Porro, Cubari, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal;

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere.

Bélgica promete furar o bloqueio apesar da sólida defesa espanhola

A defesa da Espanha tem se mostrado uma verdadeira fortaleza nesta Copa do Mundo, sem sofrer nenhum gol até aqui. Já são cinco jogos consecutivos sem ter as redes balançadas, contendo inclusive o poderoso arsenal ofensivo de Portugal.

No entanto, sustentar essa marca intacta diante da Bélgica será uma missão ingrata.

Os Diabos Vermelhos não costumam perdoar seus adversários nos momentos decisivos. A Bélgica balançou as redes 13 vezes em suas últimas cinco partidas, ostentando uma excelente média de 2,6 gols por jogo.

Martínez tem à disposição uma linha de frente de elite para tentar furar o bloqueio defensivo espanhol.

Nos dois amistosos preparatórios que a La Roja disputou antes do Mundial, contra Iraque e Peru, a equipe acabou sofrendo um gol em cada compromisso.

Somado a isso, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em quatro das últimas cinco partidas da Bélgica, todas válidas por esta competição. Como resultado, a expectativa é de gols dos dois lados na Califórnia, ignorando a recente invencibilidade do setor defensivo da Espanha.

Palpite 1 para Espanha x Bélgica: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.82 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Bélgica nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Será difícil quebrar a impressionante sequência espanhola

Embora ambas as seleções tenham oscilado levemente durante o torneio mais importante do planeta, o peso da camisa e a qualidade técnica acabaram sobressaindo.

A Espanha agora ostenta uma sequência de quatro vitórias consecutivas, estendendo uma invencibilidade de 35 jogos nos 90 minutos regulamentares.

A última vez que a La Roja foi derrotada no tempo normal foi em um amistoso contra a Colômbia, ainda em 2024.

Enquanto isso, a Bélgica também vem fazendo bonito, mas sem o mesmo brilho avassalador dos espanhóis. Os Diabos Vermelhos estão invictos há 18 partidas, contudo, terminaram empatados no tempo regulamentar em três dos seus últimos cinco confrontos.

Antes do início dessa excelente sequência, a equipe amargou um jejum de seis jogos sem vencer, acumulando quatro derrotas consecutivas.

Todos esses tropeços ocorreram diante de adversários europeus, mas o alento dos belgas é que isso ficou para trás em 2025.

O grande problema é que, historicamente, a Espanha exerce uma enorme soberania sobre a Bélgica, com cinco vitórias consecutivas e uma invencibilidade que já dura oito confrontos.

Consequentemente, os comandados de De la Fuente surgem como amplos favoritos para carimbar o passaporte rumo às semifinais da competição.

As últimas três apresentações da Bélgica tiveram mais de dois gols no placar. Por sua vez, metade das últimas quatro partidas da Espanha também terminou com a contagem de gols superior a dois.

Desse modo, uma dinâmica parecida é esperada para a noite desta sexta-feira.

Palpite 2 para Espanha x Bélgica: 1X2: Espanha & Mais/Menos (Espanha): mais de 2,5 gols, com odds de 2.41 na Brazino777.

Vale a pena confiar em quem está com a moral lá no alto

Opções de artilheiros não faltam de lado a lado deste confronto. Sabendo disso, Martínez voltou a depositar suas fichas em Charles De Ketelaere no duelo das oitavas de final, e a aposta se pagou com juros.

O atacante anotou dois gols e saiu de campo coroado como o melhor jogador da partida.

O avante da Atalanta amargava um jejum de três partidas sem balançar as redes antes disso, além de sequer ter saído do banco no empate sem gols da Bélgica contra o Irã.

Apesar disso, ele parece ter recuperado o prestígio com o comandante, justificando plenamente a escolha de começar entre os titulares. Vivendo grande fase, a tendência é que Martínez mantenha a escalação, deixando Romelu Lukaku como opção no banco de reservas.

De Ketelaere tem tudo para incomodar a retaguarda espanhola, e o seu xG (gols esperados) de 1,22 na última partida comprova esse perigo. O atacante finalizou três vezes e deu cinco toques na bola dentro da área adversária, o que mostra sua presença constante na zona de finalização.

Vale muito a pena explorar essa alternativa pelo valor que ela entrega, sendo uma opção de investimento mais interessante do que apostar em Mikel Oyarzabal ou Alex Baena pelo lado espanhol.