Confira os palpites Deportivo Riestra x Grêmio para o confronto em Buenos Aires, nesta terça-feira (5), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Deportivo Riestra x Grêmio

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Nossa análise: Momento das equipes

Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um duelo chave na briga por vaga na próxima fase. As duas equipes somam quatro pontos e entram pressionadas por um resultado positivo.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com margem para decisão nos detalhes.

O Riestra ocupa a 2ª posição do grupo e tem campanha marcada por muitos empates ao longo da temporada. Em 19 jogos no ano, soma apenas três vitórias, além de oito empates e oito derrotas.

A equipe costuma fazer jogos truncados, com pouca fluidez ofensiva, mas consegue competir bem dentro de casa.

O Grêmio aparece logo atrás, também com quatro pontos. Em 28 jogos na temporada, soma 11 vitórias, nove empates e oito derrotas, mas ainda não venceu fora do Rio Grande do Sul.

A equipe tem qualidade, mas sofre para impor seu jogo como visitante.

Prováveis escalações de Deportivo Riestra x Grêmio

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Ángel Stringa, Rodrigo Gallo, Juan Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gonzalo Flores, Mauro Smarra, Gabriel Obredor;

Grêmio: Weverton, Cristian Pavón, Viery, Gustavo Martins, Caio Paulista, Dodi, Leonel Pérez, Tetê, Gabriel Mec, Willian, Carlos Vinícius.

Grêmio encontra valor mesmo com dificuldades fora

Mesmo com o histórico recente fora de casa, o Grêmio tem elenco mais qualificado e maior capacidade de decisão em jogos desse nível.

A equipe sabe que precisa pontuar e deve adotar postura mais agressiva em momentos-chave da partida.

O Riestra, apesar de competitivo, tem dificuldades para transformar seus jogos em vitórias.

Em um cenário equilibrado, onde a qualidade individual pode fazer diferença, o Grêmio aparece como uma aposta de valor pelas odds elevadas.

Palpite 1 para Deportivo Riestra x Grêmio: Grêmio vence, com odds de 2.75 na KTO

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Carlos Vinícius pode decidir em jogo de poucas chances

A tendência é de um jogo mais travado, com poucas oportunidades claras. Nesse tipo de cenário, jogadores de referência ofensiva ganham ainda mais importância na definição das jogadas.

Carlos Vinícius surge como principal nome do ataque gremista e pode ser decisivo, principalmente em bolas paradas ou em jogadas dentro da área.

Diante de uma defesa que costuma conceder poucas chances, ele aparece como opção interessante para marcar.

Palpite 2 para Deportivo Riestra x Grêmio: Carlos Vinícius marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na KTO

Confronto travado reduz chances de gols dos dois lados

O perfil das duas equipes aponta para um jogo de muita disputa no meio-campo e poucas chances claras.

O Riestra costuma atuar de forma mais fechada, enquanto o Grêmio tende a priorizar a organização fora de casa.

Com esse tipo de dinâmica, o número de oportunidades deve ser limitado, favorecendo um placar mais controlado.

A tendência é de apenas um lado conseguindo marcar, ou até mesmo um empate com poucos gols.