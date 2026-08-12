Palpite Deportivo La Coruña x Real Madrid - Amistoso de clubes - 12/08/2026

O Real Madrid conquistou sua primeira vitória na pré-temporada ao superar o Ferencváros no sábado. O adversário desta quarta-feira está de volta à La Liga após oito anos de ausência.

Dicas de apostas para Deportivo La Coruña x Real Madrid:

Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.83 na Novibet

1X2: Real Madrid & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.40 na Novibet

Intervalo / Final de jogo: Real Madrid / Real Madrid, com odds de 1.75 na Novibet

* Novibet: autorizada pela portaria SPA/MF nº 249/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Deportivo 1x2 Real Madrid

Palpite de artilheiros: Deportivo – Aubameyang; Real – Vinícius Júnior, Endrick

O Deportivo recebe o Real Madrid no Abanca-Riazor nesta quarta-feira à tarde pela 81ª edição do Troféu Teresa Herrera. Esta será a primeira participação do Real no torneio desde 2013 — uma forma perfeita de celebrar o retorno do Dépor à elite do futebol espanhol após oito anos de ausência.

A equipe comandada por Antonio Hidalgo chega invicta há seis partidas, acumulando vitórias sobre Compostela, Lugo e Genoa, além de empates contra Oviedo, St. Pauli e Fiorentina. O gol no fim de Kevin Sánchez, no Luigi Ferraris, garantiu a conquista do Troféu Spagnolo.

O Dépor investiu quase € 30 milhões nesta janela de transferências, com destaque para as chegadas do goleiro Leo Román e do experiente atacante Pierre-Emerick Aubameyang. No entanto, a turnê pela Itália expôs falhas na defesa de bolas cruzadas na área. Além disso, Yeremay Hernández segue sob os cuidados do departamento médico tratando uma lesão.

O Real Madrid vem de sua primeira vitória na pré-temporada sob o comando de José Mourinho: um triunfo por 2x1 sobre o Ferencváros. Antes desse confronto na Hungria, o Real havia cedido um empate após abrir dois gols de vantagem contra a Fiorentina.

Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se reapresentaram aos treinos apenas na segunda-feira, enquanto Bellingham ainda é aguardado. Militão, Rodrygo, Mendy e Asencio seguem no departamento médico.

Escalações esperadas para Deportivo La Coruña x Real Madrid

Escalação esperada do Deportivo: Leo Román, Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Angeliño, Amatucci, Gijselhart, Mario Soriano, Luismi Cruz, Aubameyang, Nsongo Bil

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Joan Martínez, Carreras, Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, Endrick

Valor no mercado de três gols ou menos no Riazor

Quatro dos seis amistosos de pré-temporada do Dépor terminaram com três gols ou menos. O time de Antonio Hidalgo começou a preparação sem sofrer gols em três partidas seguidas: venceu o Compostela por 4x0, empatou em 0x0 com o Oviedo e bateu o Lugo por 1x0.

Na sequência, conquistaram um bom empate por 1x1 contra a Fiorentina. Depois, os comandados de Hidalgo venceram o Genoa por 1x0 com um gol decisivo de Kevin Sánchez nos minutos finais.

Ao todo, a defesa sofreu apenas três gols em toda a pré-temporada. Com Yeremay ainda recuperando seu ritmo de jogo e o Real Madrid em fase de ajustes físicos e táticos, a tendência é de mais um confronto com placar magro.

Dica de aposta 1 para Deportivo x Real Madrid: Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.83 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Vitória do Real, mas com gol do Dépor

O Dépor balançou as redes em cinco dos seus seis amistosos, passando em branco apenas naquele empate sem gols contra o Oviedo.

Por outro lado, o Real Madrid sofreu gols em todos os seus três jogos abertos da pré-temporada. Piccoli e Kean buscaram o empate após o Real abrir 2x0 contra a Fiorentina, e o Ferencváros descontou em Budapeste. Isso torna esta seleção a opção de maior valor entre os nossos três palpites para Deportivo x Real Madrid.

Mourinho segue sem Militão e vem improvisando o setor defensivo com jovens da base. Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté voltaram aos treinos apenas na segunda-feira, após folga estendida pós-Copa do Mundo, e no máximo devem começar no banco de reservas. O Real continua com muita qualidade no campo de ataque com Endrick, Vinícius Júnior e Arda Güler, mas passar o jogo sem levar gol parece pouco provável.

Dica de aposta 2 para Deportivo x Real Madrid: 1X2: Real Madrid & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.40 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Início forte do Real, liderando desde o 1º tempo até a vitória

A equipe de Mourinho foi para o intervalo em vantagem nos seus dois últimos amistosos. Contra a Fiorentina, vencia por 2x0 logo aos 24 minutos, com gols de Endrick e Alexis Ciria, e fechou o primeiro tempo em 2x1.

Já em Budapeste, Mario Rivas marcou aos 41 minutos da primeira etapa antes de Carlos Espí ampliar na vitória por 2x1.

Como Mbappé, Tchouaméni, Cucurella e Konaté só voltaram na segunda-feira, a tendência é que os jogadores mais bem recondicionados pressionem desde o início. No segundo tempo, as grandes estrelas galácticas devem vir do banco de reservas para dar ainda mais gás e manter o nível.

Dica de aposta 3 para Deportivo x Real Madrid: Intervalo / Final de jogo: Real Madrid / Real Madrid, com odds de 1.75 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.