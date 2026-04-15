Palpite Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores - 15/04/2026

Confira os palpites Cruzeiro x Universidad Católica para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (15), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites para Cruzeiro x Universidad Católica

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam no Mineirão pela segunda rodada da Libertadores, em um duelo que pode encaminhar a situação do grupo. A Raposa chega embalada após vencer fora de casa, enquanto os chilenos entram pressionados após derrota na estreia. O fator casa e o momento favorecem os mineiros.

O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, no Equador, mostrando organização e eficiência no modelo de jogo de Artur Jorge. O resultado fora de casa foi extremamente importante e dá confiança para a sequência, principalmente jogando no Mineirão, onde tende a ser mais dominante.

A Universidad Católica foi derrotada por 2 a 0 pelo Boca Juniors, em casa, e já entra pressionada. A equipe mostrou dificuldades defensivas e pouca criação ofensiva, o que pode se repetir fora de casa diante de um adversário mais organizado.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Kaio Jorge

Universidad Católica: Bernedo, González, Medel, Ampuero e Mena, Zuqui, Valencia, Cuevas, Palavecino e Giani, Zampedri

Cruzeiro pode confirmar bom momento em casa

O Cruzeiro chega com confiança após a vitória fora de casa e tende a assumir o controle do jogo no Mineirão. A equipe mostrou evolução com Artur Jorge, principalmente na organização tática e na capacidade de competir fora do Brasil, o que reforça seu favoritismo agora diante da torcida.

A Universidad Católica entra pressionada e pode ter dificuldades para reagir fora de casa. A equipe já apresentou fragilidades na estreia e deve enfrentar um cenário mais complicado. Com mais consistência e apoio do torcedor, o Cruzeiro tem boas chances de conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Cruzeiro x Universidad Católica: Cruzeiro vence, com odds de 1.53 na KTO

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Jogo pode ter gols dos dois lados

O Cruzeiro deve ter maior presença ofensiva, principalmente jogando em casa, mas também pode ceder espaços ao longo da partida. A equipe ainda está em construção e pode apresentar oscilações defensivas.

A Universidad Católica, pressionada, deve buscar o ataque em alguns momentos, principalmente se sair atrás no placar. Isso pode abrir o jogo e gerar oportunidades para ambos os lados. Em um cenário mais dinâmico, a tendência é de gols para as duas equipes.

Palpite 2 para Cruzeiro x Universidad Católica: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.15 na KTO

Kaio Jorge pode ser o nome do jogo

O Cruzeiro deve criar volume ofensivo durante a partida, principalmente diante de um adversário que já mostrou fragilidades defensivas. A equipe tende a trabalhar bem a bola até encontrar espaços, gerando oportunidades dentro da área.

Kaio Jorge aparece como uma das principais referências ofensivas nesse contexto. Ele tem boa movimentação e costuma participar das jogadas mais perigosas. Com o Cruzeiro pressionando e criando chances, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar ao longo do jogo.