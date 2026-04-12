Palpite Cruzeiro x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro - 12/04/2026

Confira os palpites Cruzeiro x RB Bragantino para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (12), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e RB Bragantino se enfrentam no Mineirão em um duelo importante, principalmente para a equipe mineira, que vive momento delicado no Brasileirão.

A Raposa tenta reagir e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Massa Bruta busca estabilidade na parte intermediária da tabela.

O Cruzeiro ocupa a 19ª posição e ainda não conseguiu se encontrar na competição. Em 10 jogos, soma apenas uma vitória, além de quatro empates e cinco derrotas.

Na última rodada, sofreu uma derrota pesada por 4 a 1 para o São Paulo, fora de casa, o que aumentou a pressão sobre o elenco e o trabalho de Artur Jorge.

Jogando no Mineirão, porém, a equipe tende a adotar postura mais agressiva.

O RB Bragantino vem de vitória importante por 1 a 0 sobre o Mirassol, fora de casa, e ocupa posição intermediária na tabela. Em 10 jogos, são quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

A equipe oscila, mas mostra organização e consegue competir bem, principalmente quando encontra espaços para jogar.

Prováveis escalações de Cruzeiro x RB Bragantino

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Kaio Jorge;

RB Bragantino: Tiago Volpi, Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa, José Herrera, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Cruzeiro pode reagir jogando em casa

O Cruzeiro entra pressionado, mas o fator casa pode fazer diferença. A equipe tende a ser mais intensa no Mineirão, buscando pressionar desde o início e dar uma resposta após a derrota pesada na última rodada.

O Bragantino é organizado, mas oscila ao longo das partidas e pode sofrer quando pressionado. Em um cenário de necessidade e maior agressividade do mandante, o Cruzeiro pode encontrar caminhos para reagir e conquistar a vitória.

Palpite 1 para Cruzeiro x RB Bragantino: Cruzeiro vence, com odds de 1.90 na KTO

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Jogo pode ter gols para os dois lados

O Cruzeiro deve se lançar mais ao ataque, o que pode aumentar o volume ofensivo, mas também abrir espaços defensivos. A equipe ainda apresenta dificuldades na recomposição e pode sofrer com transições.

O Bragantino tem qualidade para aproveitar esse tipo de cenário, principalmente em jogadas rápidas. Com dois times que podem criar e também ceder espaços, o confronto tende a ter oportunidades para ambos os lados.

Palpite 2 para Cruzeiro x RB Bragantino: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.85 na KTO

Jogo pode ter número moderado de escanteios

A tendência é de um jogo com momentos de pressão, mas sem domínio constante durante os 90 minutos. O Cruzeiro deve atacar mais, mas sem grande volume contínuo de jogadas pelos lados.

O Bragantino também não costuma gerar muitos escanteios quando joga fora de casa. Com um jogo mais equilibrado e alternância de posse, o número de escanteios pode ficar abaixo da linha proposta.