Palpite Costa do Marfim x Noruega - Copa do Mundo 2026 - 30/06/2026

Apostamos em uma vitória dos escandinavos comandada por Erling Haaland em Arlington. A expectativa é de um confronto de mata-mata eletrizante e muito equilibrado.

Palpites para Costa do Marfim x Noruega:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Costa do Marfim 1x2 Noruega;

Palpite de artilheiros: Costa do Marfim – Yan Diomande; Noruega – Erling Haaland, Oscar Bobb.

A Costa do Marfim chega para o seu primeiro desafio no mata-mata embalada por duas vitórias em três jogos na fase de grupos, tendo perdido apenas por um triz para a Alemanha.

Emerse Fae estará ansioso para manter esse ritmo em Arlington, mas não terá vida fácil. Os marfinenses venceram a França no início deste mês, provando que têm totais condições de bater de frente com os gigantes europeus.

A Noruega, por sua vez, abriu mão dos 100% de aproveitamento para poupar uma constelação de estrelas na terceira rodada contra os Bleus.

No entanto, os escandinavos aplicaram sonoras goleadas ao balançar as redes sete vezes contra o Iraque e o Senegal, o que deixa a confiança do elenco nas nuvens. Com Erling Haaland no comando do ataque, a seleção nórdica entra em campo convicta de que buscará o resultado.

Prováveis escalações para Costa do Marfim x Noruega

Escalação esperada da Costa do Marfim: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangare, Kessie, S. Fofana, Diallo, Haller, Y. Diomande;

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, P. Berg, Odegaard, Bobb, Haaland, Nusa.

Os Vikings estão prontos para a batalha

A Costa do Marfim vem fazendo uma campanha formidável nesta Copa do Mundo até aqui, e provavelmente merecia uma sorte melhor no duelo contra a Alemanha.

Já a Noruega não deve ser avaliada pela sua última apresentação, afinal, dizer que Ståle Solbakken poupou o time titular seria um eufemismo.

A expectativa é de duas seleções de alto nível batendo de frente em um jogo truncado e tenso no Texas.

Os marfinenses podem ficar novamente sem Wilfried Singo, mas Ousmane Diomande e Odilon Kossounou devem iniciar entre os titulares. Pelo lado norueguês, o lateral Julian Ryerson é dúvida, embora a equipe não tenha novos problemas por lesão. Erling Haaland, Martin Odegaard e companhia estão confirmados de volta ao onze inicial.

Deve ser um confronto parelho no AT&T Stadium, mas estamos apostando que os noruegueses vão levar a melhor.

Dica de aposta 1 para Costa do Marfim x Noruega: 1X2: Noruega, com odds de 1.95 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Costa do Marfim x Noruega nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O confronto será eletrizante e cheio de ação

Juntas, as duas seleções já balançaram as redes 12 vezes no torneio, provando que pontaria não é problema para nenhum dos lados. Todos os jogos da Noruega até aqui superaram a marca de 2,5 gols, cenário que também se repetiu no embate da Costa do Marfim contra os alemães.

Com tanto talento ofensivo desfilando no gramado, a rede deve balançar com frequência por aqui.

Diferentemente do "Landslaget", a Costa do Marfim conseguiu passar intacta sem sofrer gols em duas partidas nesta competição, mas foram contra Equador e Curaçao.

Os escandinavos representam uma ameaça muito maior e Emerse Fae sabe muito bem disso. Tudo indica que teremos as duas equipes movimentando o placar neste duelo.

Os "Elefantes" contam com uma infinidade de jogadores com faro de gol e entram em campo confiantes de que podem complicar a vida dos europeus.

Este é aquele tipo de jogo com potencial de sobra para garantir o entretenimento dos torcedores neutros.

Dica de aposta 2 para Costa do Marfim x Noruega: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.77 na Betboom.

O herói da Noruega dará as caras

Como já era de se esperar, o mercado para Haaland marcar a qualquer momento não oferece tanto valor decorrente do favoritismo.

Após balançar as redes 38 vezes em 52 partidas pelo Manchester City na temporada 2025/26, o cometa iniciou o Mundial com quatro gols em dois jogos. No entanto, existem caminhos alternativos para apostar no artilheiro com odds bem mais atraentes.

O craque de 25 anos abriu o placar para a Noruega logo na estreia e tem tudo para repetir a dose por aqui. Não há dúvidas de que ele é a maior ameaça de gol em campo, e a defesa marfinense terá muito trabalho para segurá-lo. Projetamos um início avassalador do ex-atacante do Borussia Dortmund.

Solbakken confia plenamente que seu camisa 9 vai fazer as honras da casa. A probabilidade é alta de que ele seja o responsável por inaugurar o marcador neste que promete ser um eletrizante confronto de 16 avos de final.