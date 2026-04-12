Confira os palpites Corinthians x Palmeiras para o confronto em São Paulo, neste domingo (12), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neo Química Arena em mais um Dérbi Paulista com enorme peso no Brasileirão. O confronto coloca frente a frente um Timão pressionado, em início de trabalho com Fernando Diniz, e um Palmeiras extremamente sólido e líder da competição.

O contexto traz equilíbrio emocional, mas vantagem técnica para o visitante.

O Corinthians ocupa a 16ª posição, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe vem de derrota em casa para o Internacional por 1 a 0, resultado que culminou na saída de Dorival Júnior.

Agora, sob comando de Diniz, o time busca nova identidade, mas ainda deve oscilar neste início de processo.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com campanha dominante: oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos. A vitória recente sobre o Bahia, fora de casa, reforça a consistência da equipe, que consegue controlar jogos mesmo longe do Allianz.

Prováveis escalações de Corinthians x Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon, Jesse Lingard e Yuri Alberto;

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan e Jhon Arias, Flaco López.

Clássico pode terminar em empate

Mesmo com o Palmeiras em melhor momento, clássicos costumam equilibrar forças. O Corinthians, jogando em casa e sob novo comando, tende a ter postura mais intensa, tentando competir e reduzir a diferença técnica.

O Palmeiras é mais consistente, mas pode encontrar dificuldades diante de um rival que deve jogar no limite físico e emocional. Em jogos desse tipo, o controle costuma alternar.

O empate surge como cenário bastante plausível, dada principalmente a capacidade dos dois times.

Palpite 1 para Corinthians x Palmeiras: Empate, com odds de 3.25 na Betano

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Ambas equipes têm caminho para marcar

O Corinthians deve ter uma postura mais agressiva com Diniz, tentando propor mais o jogo, principalmente em casa. Isso pode gerar oportunidades ofensivas, mas também aumenta o risco defensivo.

O Palmeiras é extremamente eficiente e sabe aproveitar espaços como poucos no Brasil hoje. Mesmo em jogos equilibrados, costuma criar chances claras.

Com um cenário mais aberto do que o habitual para clássicos, os dois lados têm boas possibilidades de marcar.

Palpite 2 para Corinthians x Palmeiras: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.85 na Betano

Intensidade do clássico pode elevar escanteios

Dérbis costumam ter intensidade alta, com muitas disputas físicas e bolas jogadas na área. O Corinthians, empurrado pela torcida, deve buscar o ataque, principalmente pelos lados do campo.

O Palmeiras também utiliza bastante jogadas laterais e transições rápidas, o que gera cruzamentos e finalizações bloqueadas.

Esse tipo de jogo, com pressão dos dois lados, costuma aumentar o número de escanteios.

Com Fernando Diniz no comando, o Timão deve pressionar e ter a bola. O Palmeiras de Abel Ferreira deve buscar ser mais cirúrgico, como tem sido há anos.