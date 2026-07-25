Palpite Celtic x AC Milan - Amistoso de clubes - 25/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que as equipes se anulem neste amistoso e fiquem no empate.

Dicas de apostas para Celtic x AC Milan:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Celtic 2 x 2 AC Milan;

Palpite de marcadores de gol: Celtic - Camilo Duran, Alex Oxlade-Chamberlain; AC Milan - Christopher Nkunku, Santiago Gimenez.

A defesa do título da Scottish Premiership pelo Celtic está logo ali na esquina. Os Hoops têm mais um amistoso pela frente antes do início das competições oficiais em 3 de agosto. Eles enfrentarão a gigante da Serie A, a AC Milan, no Celtic Park na tarde deste sábado.

Até agora, a pré-temporada não saiu como o planejado para a equipe de Martin O’Neill, que ainda não conquistou nenhuma vitória. O’Neill assinou um contrato de um ano recentemente, após uma passagem interina de sucesso no fim da última temporada. Ele guiou o clube de Glasgow a uma dramática dobradinha nacional, garantindo o título da liga na última rodada.

Os Hoops esperam por um resultado melhor contra o Milan para levarem essa confiança para a nova temporada. A AC Milan também está iniciando uma nova fase, com o novo técnico Rúben Amorim assumindo o lugar de Massimiliano Allegri. O treinador português foi contratado após o Milan não conseguir a vaga para a Champions League desta temporada.

No entanto, os italianos vão disputar a Europa League, e Amorim é o encarregado de comandar essa caminhada. A Serie A só começa no final de agosto, o que significa que a pré-temporada dos Rossoneri está apenas começando. O clube não contará com jogadores cruciais que disputaram a Copa do Mundo, dando espaço para os jovens da base mostrarem serviço.

Escalações esperadas para Celtic x AC Milan

Escalação esperada do Celtic: Sinisalo, Donavan, Carter-Vickers, Scales, Murray, McGregor, McCowan, Forrest, Oxlade-Chamberlain, Mcardle, Duran

Escalação esperada do AC Milan: Terracciano, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Gimenez, Nkunku

Ambos os times vêm pecando na defesa

O Celtic chega confiante para balançar as redes contra o Milan. A equipe vem mostrando eficiência no ataque recentemente, tendo marcado gols em cada uma das suas últimas 12 partidas. Nos últimos cinco jogos, foram nove gols marcados no total, registrando uma média de 1,8 gol por jogo.

O cenário do Milan é diferente, mas o time marcou em cada um dos seus últimos três confrontos. No fim de semana, Amorim comandou um jogo-treino interno contra o Milan Futuro, vencendo por 7 x 0. Embora não dê para tirar conclusões definitivas desse resultado, o ataque italiano costuma ser muito produtivo no último terço do campo.

Vale destacar que o Celtic vem de uma sequência de 10 jogos consecutivos no mercado de "ambas marcam". Tendo sofrido quatro gols recentemente contra o Sporting CP, o Milan confia em sua capacidade de furar a defesa da casa. Além disso, os últimos três jogos do Milan e os três confrontos mais recentes com o Celtic tiveram mais de dois gols, portanto, podemos ver esse cenário se repetir.

Dica de aposta 1 para Celtic x AC Milan: Total de Gols e Ambas Marcam - Mais de 2,5 e Sim com odds de 1.62 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Celtic x AC Milan nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mandantes chegam fortalecidos pela torcida local

Os donos da casa devem estar em melhor ritmo de jogo, já que disputaram mais amistosos de pré-temporada. No entanto, ainda não desencantaram antes do início da liga nacional. Dois empates e uma derrota não trazem tanta confiança de que possam superar um gigante europeu como o Milan.

Olhando para trás, o Celtic vinha de uma impressionante sequência de nove vitórias, interrompida recentemente por um empate sem gols contra o Shelbourne. Eles também não serão presas fáceis, especialmente com os visitantes chegando com um elenco reformulado. Os garotos de Amorim devem sentir a pressão da atmosfera do Celtic Park, o que pode favorecer a equipe da casa.

Desconsiderando o jogo-treino do Milan, a equipe venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Na verdade, os Rossoneri perderam três dos seus quatro confrontos recentes, algo que dá esperanças aos comandados de O'Neill. Apesar de os italianos terem levado a melhor nos últimos cinco confrontos diretos, este elenco é muito diferente dos anteriores, motivo pelo qual o empate se desenha como um resultado bastante viável.

Dica de aposta 2 para Celtic x AC Milan: 1X2 - Empate com odds de 3.40 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Expectativa de jogo de pouca intensidade

Embora a nossa expectativa seja de empate no placar final, a igualdade também pode prevalecer ao fim do primeiro tempo. A realidade é que ambas as equipes ainda buscam o ritmo de jogo ideal e a forma física para o início de suas respectivas temporadas. Por se tratar de um amistoso, não devemos ver tanta intensidade ou pegada física como em uma partida oficial.

Além disso, ambos os treinadores devem fazer muitas substituições durante o confronto para evitar lesões e dar rodagem aos jogadores reservas. Dois dos últimos três jogos do Celtic terminaram empatados tanto no intervalo quanto no apito final. Já nas últimas duas partidas dos Hoops, o time empatou em pelo menos um dos tempos.

Nas últimas duas apresentações do Milan, a equipe foi para o intervalo em igualdade no placar. O mesmo aconteceu em dois dos últimos quatro embates entre os clubes. O duelo mais recente, em 2020, terminou em 2 x 2 após os primeiros 45 minutos, indicando que este confronto pode caminhar na mesma direção.

Dica de aposta 3 para Celtic x AC Milan: Intervalo/Final do jogo - Empate/Empate com odds de 6.20 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.