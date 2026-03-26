Palpite Brasil x França - Amistosos da Copa do Mundo 2026 - 26/03/2026

Nosso especialista em apostas projeta que o Brasil de Carlo Ancelotti e a França de Didier Deschamps empatem o que será o 10º confronto da história entre as seleções.

Dicas de apostas para Brasil x França:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 2-2 França;

Palpite de artilheiros: Brasil - Endrick, Raphinha; França - Kylian Mbappé, Désiré Doué.

As preparações para a Copa do Mundo estão a todo vapor. Paralelamente às repescagens continentais, as seleções também medem forças em amistosos.

Dois gigantes se enfrentam na primeira partida internacional de futebol no Gillette Stadium em uma década. O duelo faz parte da série de exibições "Road to 26", que antecede o Mundial de 2024. Croácia, Egito, Escócia, Costa do Marfim e Colômbia também participam do ciclo.

O Brasil enfrentou uma campanha difícil nas Eliminatórias da Copa, em meio a trocas de comando e mudanças táticas. Apesar disso, garantiu a vaga na quinta colocação, terminando atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai pelo saldo de gols.

Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção em junho de 2025, deve rodar bastante o elenco e testar a fundo o seu vasto leque de talentos. Após manter a invencibilidade nos três primeiros jogos, o Brasil sucumbiu diante da Bolívia na rodada final das Eliminatórias. Seguiu-se uma fase experimental em quatro amistosos – com duas vitórias, um empate e uma derrota.

A França chega para este confronto invicta há sete partidas. Sua última derrota foi um 5x2 contra a Espanha, na Nations League, em junho passado. Os franceses passaram ilesos pelo Grupo D, perdendo pontos em apenas uma ocasião – um empate em 2x2 com a Islândia.

Didier Deschamps comandará os Les Bleus em seu primeiro amistoso desde o empate sem gols contra o Canadá em 2024. A expectativa é de que ele promova um rodízio completo no time titular, dada a abundância de craques à disposição no plantel.

Ambos os lados possuem elencos de elite, capazes de atuar em qualquer gigante do futebol mundial. Este encontro deve ditar o ritmo para os próximos compromissos. Brasil e França tendem a protagonizar um empate neste amistoso de dar água na boca, proporcionando a ambos os técnicos a chance de lapidar suas joias.

Escalações esperadas para Brasil x França

Escalação esperada do Brasil: Ederson, Henrique, Marquinhos, Bremer, Danilo, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Vinícius Jr., Cunha, Endrick.

Escalação esperada do França: Maignan, Hernandez, Upamecano, Saliba, Digne, Zaïre-Emery, Camavinga, Olise, Cherki, Doué, Mbappé.

Equilíbrio nos Estados Unidos

Brasil e França entram em campo após quatro meses de inatividade. A Seleção empatou em 1x1 com a Tunísia em seu último compromisso. Enquanto isso, a França encerrou um ciclo de qualificação quase perfeito com uma vitória por 3x1 sobre o Azerbaijão.

Ancelotti testou diferentes variações no 11 inicial nos últimos quatro jogos do Brasil. Após garantir a vaga no Mundial, a Amarelinha goleou a Coreia do Sul por 5x0 antes de ser surpreendida pelo Japão em um 3x2. Na sequência, venceu o Senegal por 2x0 antes de encarar a Tunísia. Ancelotti estará empenhado em testar novas táticas e formações contra os franceses.

Os Les Bleus chegam com moral após uma campanha impecável nas Eliminatórias. Estão com um conjunto mais "pronto" do que seus rivais sul-americanos. Deschamps deve dar minutos aos jogadores mais jovens para avaliar como se comportam contra um adversário de primeira linha.

Os dois gigantes empataram apenas duas vezes no tempo regulamentar nos últimos nove encontros. Um deles foi nas quartas de final da Copa de 1986, que a França acabou vencendo nos pênaltis. O Brasil venceu três e a França cinco. Uma coisa é certa: ambos os lados entrarão com intensidade total na preparação para o evento principal. O empate oferece um valor real aqui.

Dica de aposta 1 para Brasil x França: 1x2: empate, com odds de 2.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x França nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols desde cedo no horizonte

O Brasil balançou as redes em 15 amistosos internacionais consecutivos desde 2020. Em partidas oficiais a vida tem sido mais dura, passando em branco contra Bolívia e Equador nas Eliminatórias. No entanto, os comandados de Ancelotti estão reencontrando o caminho do gol.

Os últimos quatro jogos internacionais do Brasil produziram, cada um, exatamente dois gols no primeiro tempo, com a Seleção marcando sete desses oito tentos. Isso aponta para uma tendência de começar com o pé no acelerador. Liderados por Vinícius Júnior e Endrick, o objetivo será golpear cedo mais uma vez.

A França está longe de ser um adversário fácil. Os Les Bleus sofreram quatro gols nos últimos cinco jogos, mas, ao mesmo tempo, marcaram 14. Seis desses gols saíram antes do intervalo, incluindo os três na vitória final por 3x1 sobre o Azerbaijão.

O dado mais revelador é que apenas um dos últimos oito jogos internacionais da França teve um primeiro tempo sem gols. O talento ofensivo em exibição no Gillette Stadium é incomparável. Espere um início de jogo frenético e eletrizante.

Dica de aposta 2 para Brasil x França: Total de gols (1º tempo): mais de 2,5 gols, com odds de 5.50 na Betano.

A busca de Endrick por impressionar o "Don Carlo"

Endrick tem sido brilhante pelo Lyon desde sua transferência por empréstimo do Real Madrid na janela de janeiro. Em 14 partidas pelo gigante francês, o camisa 9 do Brasil soma seis gols e cinco assistências em todas as competições.

Ele estreou pela Seleção sob o comando do então técnico interino Fernando Diniz em novembro de 2023, com apenas 17 anos e três meses. Endrick tem três gols em 14 jogos pela equipe nacional.

Ancelotti não pôde contar com ele durante parte das Eliminatórias devido a uma lesão na coxa. O treinador também deixou o atacante fora dos quatro amistosos recentes do Brasil. No entanto, suas atuações no clube e a forma física atual finalmente mudaram a postura do técnico italiano.

Endrick estará motivado para provar seu valor a Ancelotti. A dupla já se conhece bem desde o tempo de Real Madrid. O jovem de 19 anos pode até começar como titular, à frente de João Pedro.

Ele não inicia uma partida pelo Brasil desde a eliminação nos pênaltis para o Uruguai nas quartas de final da Copa América de 2024. O garoto vive a melhor fase de sua carreira profissional. Apostar que o jovem marcará ou dará uma assistência contra a defesa de elite da França oferece um valor evidente.