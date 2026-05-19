Palpite Bournemouth x Manchester City - Premier League - 19/05/2026

O City venceu 16 dos seus 17 confrontos contra os Cherries na Premier League e perdeu apenas dois de seus últimos jogos fora de casa nas últimas 16 temporadas.

Dicas de apostas para Bournemouth x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bournemouth 1x2 Man City;

Palpite de artilheiros: Bournemouth – Kroupi; Man City – Semenyo, Haaland.

Os donos da casa precisam dos três pontos para continuar na caça por uma vaga na Champions League. Se o Aston Villa vencer a Europa League, uma vaga extra no G-6 será aberta para quem terminar na sexta posição. Com o tropeço de última hora do Brighton contra o Leeds, os Cherries podem carimbar o passaporte para a Champions League com uma vitória sobre o Manchester City.

Porém, o Bournemouth não vai entregar o jogo fácil para um City que precisa desesperadamente dos três pontos para não deixar o Arsenal desgarrar na liderança. Os Cherries perderam apenas 7 de seus 36 jogos na Premier League até aqui. É o mesmo número de derrotas do Manchester United, terceiro colocado, e apenas duas a mais que City e Arsenal.

Embora o Bournemouth venha fazendo uma campanha fantástica, o momento do City é ainda melhor, vindo de cinco vitórias nos últimos seis jogos pela Premier League. Os comandados de Pep Guardiola sabem muito bem que qualquer tropeço nesta semana praticamente entrega o título da Premier League de bandeja para o Arsenal.

Felizmente para os visitantes, o retrospecto do City contra o Bournemouth é avassalador. Na verdade, o aproveitamento de vitórias dele sobre os Cherries (94,1%) é o maior da história da Premier League em confrontos diretos entre duas equipes. Além disso, o time de Guardiola só saiu de campo derrotado em seu último jogo fora de casa na temporada em duas das últimas 16 campanhas, o que enche o torcedor de otimismo.

Escalações esperadas para Bournemouth x Manchester City

Escalação esperada do Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Hill, Senesi, Adams, Scott, Tavernier, Rayan, Kroupi, Evanilson;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Gonzalez, Silva, Semenyo, Doku, Cherki, Haaland.

O City deve impor o ritmo cedo e controlar a partida

O City abriu o placar em 80% dos últimos dez confrontos contra os Cherries. O time também foi para o intervalo em vantagem em 75% dos últimos oito jogos contra a equipe de Dorset. Os comandados de Guardiola precisam da vitória a todo custo nesta terça-feira.

Uma aposta para que eles vençam o primeiro tempo e segurem o resultado tem uma probabilidade estimada de 38,46%. Essa parece ser a aposta de maior valor evidente entre o nosso trio de palpites para Bournemouth x Man City.

É bem verdade que o Bournemouth também precisa se atirar com tudo em busca da vitória nesta terça-feira. Um empate deixaria os Cherries três pontos à frente do Brighton, mas com um saldo de gols inferior. Isso os deixaria expostos a um desastre na última rodada caso percam para o Forest. Contudo, o peso da camisa e a motivação do City são muito maiores e devem fazer a diferença.

Dica de aposta 1 para Bournemouth x Manchester City: Intervalo/Final do jogo: Manchester City/Manchester City, com odds de 2.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bournemouth x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Semenyo vai entrar motivado contra seu “ex”

Antoine Semenyo entrará em campo com sangue nos olhos para mostrar serviço contra seu antigo clube. Ele certamente vai querer provar que evoluiu como jogador desde que se transferiu para o Manchester City. Da mesma forma, estará focado em manter o time firme na briga pelo título da liga.

A média de gols do atacante ganês com a camisa do City é de 40%. No entanto, o mercado de apostas indica apenas 36,36% de probabilidade implícita para ele balançar as redes nesta terça-feira.

Isso significa que já temos mais de 3% de valor estimado nesta linha. Com aquele gás extra que todo jogador tem ao enfrentar o ex-clube, a tendência é que ele supere sua média habitual.

Dica de aposta 2 para Bournemouth x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Antoine Semenyo, com odds de 2.75 na Betano.

Ficamos de olho no valor de um mercado de poucos gols

As casas de apostas sugerem um jogo de muitos gols. No entanto, finais de campeonato costumam quebrar esse padrão, especialmente quando o resultado é de vida ou morte para os dois lados. Para se ter uma ideia, apenas três dos nove confrontos entre eles pela Premier League no Vitality Stadium tiveram quatro ou mais gols.

Além do mais, menos de um quarto (22%) dos jogos do City fora de casa nesta temporada terminaram com quatro ou mais gols no placar. Ainda assim, podemos apostar em um jogo com três gols ou menos com uma probabilidade de apenas 58,82%.

O City deve iniciar o jogo com uma postura tática mais cautelosa e estudada. Como eles têm um histórico sólido de sair na frente — marcando o primeiro gol em oito dos últimos dez confrontos —, caso abram o placar, a tendência é que o time de Guardiola cozinhe o jogo com o profissionalismo de sempre.