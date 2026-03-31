Palpite Bósnia e Herzegovina x Itália - Repescagem da Copa do Mundo - 31/03/2026

Mesmo jogando fora de casa, estamos apostando que a Gli Azzurri carimbará o passaporte para a Copa do Mundo de 2026.

Dicas de apostas para Bósnia e Herzegovina x Itália:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bósnia e Herzegovina 1-3 Itália;

Palpite de artilheiros: Bósnia e Herzegovina - Edin Dzeko; Itália - Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito.

A Bósnia e Herzegovina ficou de fora das últimas duas Copas do Mundo, mas agora está a apenas um jogo de garantir o seu retorno. Os comandados de Sergej Barbarez despacharam o País de Gales nos pênaltis na última quinta-feira e tiveram um 2025 relativamente sólido, com apenas duas derrotas no ano e balançando as redes em todas as partidas que disputaram.

Já a Itália desembarca em Zenica com o objetivo de encerrar o seu hiato no cenário mundial. Embora ostente quatro títulos mundiais, a Squadra Azzurra se ausentou das últimas duas edições e está desesperada para corrigir esse percurso na próxima semana. Uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte nesta semana marcou o sétimo triunfo em 11 jogos. Os italianos chegam a este confronto no Estádio Bilino Polje como favoritos.

Escalações esperadas para Bósnia e Herzegovina x Itália

Escalação esperada da Bósnia e Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Tabakovic, Dzeko;

Escalação esperada da Itália: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Politano, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Kean, Retegui.

Os tetracampeões de volta à Copa do Mundo

A Bósnia e Herzegovina conta com o fator casa, mas a Itália entra como favorita neste embate decisivo. Os Zmajevi tiveram um desgaste enorme contra o País de Gales no meio da semana, indo até as penalidades após 120 minutos de futebol. Enquanto isso, a Gli Azzurri teve uma vida mais fácil contra a Irlanda do Norte e deve chegar com as pernas mais frescas para o confronto.

Nenhuma das equipes deve ser forçada a fazer alterações drásticas, embora Amar Dedić tenha saído de campo precocemente na quinta-feira à noite. Gennaro Gattuso ainda tem algumas dúvidas sobre o onze inicial, mas conta com o elenco mais qualificado, inegavelmente. Gianluca Scamacca pode retornar aos visitantes após ficar de fora da última partida.

A tendência é que os italianos se sobressaem, especialmente pela profundidade do banco de reservas. Os anfitriões não facilitarão a vida, mas o time visitante tem tudo para carimbar sua vaga na Copa do Mundo.

Dica de aposta 1 para Bósnia e Herzegovina x Itália: 1x2: Itália, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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A garra bósnia

Sergej Barbarez e seus comandados sabem que são os azarões diante da Itália, mas não vão entregar os pontos sem luta. O time mostrou resiliência ao buscar o empate no apagar das luzes antes de eliminar Gales. Além disso, apenas duas seleções conseguiram vencê-los no ano passado. A seleção da casa deve ser competitiva, mesmo que a expectativa seja de que batam na trave no final.

Por outro lado, os problemas defensivos são evidentes: foram apenas três jogos sem sofrer gols desde o início de 2025. Gattuso certamente encontrará caminhos para ferir os anfitriões. A Azzurra não tem tido dificuldades para marcar, porém, costuma ser vulnerável fora de casa, o que dá à Bósnia a esperança de também balançar as redes.

Prevemos ação de ambos os lados do campo, mas o ataque da Itália deve prevalecer. Eles venceram quatro dos últimos cinco confrontos diretos e devem manter a atual sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Dica de aposta 2 para Bósnia e Herzegovina x Itália: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Betano.

Gols garantidos em Zenica

Observando os resultados recentes de ambos os lados, é justo prever muita movimentação nas áreas. A Bósnia marcou em 12 partidas consecutivas, enquanto a Itália balançou as redes em suas últimas oito apresentações. Além disso, ambas estiveram envolvidas em jogos movimentados: 14 das partidas somadas das duas equipes em 2025 terminaram com mais de 2,5 gols.

Espera-se mais do mesmo nesta batalha pela vaga na Copa do Mundo. Ambos os times darão a vida em campo, o que pode resultar em um embate eletrizante. Nomes como Edin Dzeko, Moise Kean e Mateo Retegui são artilheiros provados e estarão famintos para deixar sua marca.

A Itália também possui excelentes opções ofensivas além do time titular, com muito poder de fogo no banco. Com isso, o jogo deve se abrir conforme o tempo passa, até que o resultado seja decidido e a vaga no Mundial assegurada.