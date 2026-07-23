Palpite Bolívar x Grêmio

Veja os palpites para a partida entre Bolívar x Grêmio, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (23), às 19h.

Palpites para Bolívar x Grêmio

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024

Nossa análise: Momentos das equipes

Eliminado da Copa Libertadores da América na fase de grupos, o Bolívar tenta a sua sorte na Sul-Americana.

Os Celestes venceram seu compromisso mais recente por 4-0 contra o Guabirá, assim colocando-se como o melhor ataque do Campeonato Boliviano com 24 gols em 10 partidas.

O Grêmio realizará o segundo jogo fora de casa consecutivo após a parada para a Copa do Mundo, vindo de uma derrota para o Mirassol no interior paulista pelo placar de 2-1 em um jogo no qual todos os gols foram marcados na etapa inicial.

Essa derrota deixou o Grêmio somente um ponto acima da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações de Bolívar e Grêmio

Bolívar: Lampe, Rivero, Echeverria, Arreaga, Sagredo, Cauteruccio, Matheus, Justiniano, Rodríguez, Chávez e Romero;

Grêmio: Weverton, Pavón, W. Leonardo, G. Martins, C. Paulista, Villasanti, Nardoni, G. Mec, Enamorado, Tetê e Braithwaite.

Grêmio joga para minimizar danos na ida

Equipes brasileiras superiores ao Grêmio já tiveram de visitar o Bolívar em temporadas recentes sem grande sucesso. O Fluminense foi a última delas a passar por isso, sofrendo uma derrota por 2-0 em solo boliviano na fase de grupos da atual edição da Copa Libertadores da América.

A derrota para o Independiente Rivadavia, que resultou na eliminação do time boliviano na Libertadores, certamente foi uma surpresa. Todavia, o Grêmio não apresenta um nível de desempenho tão consistente para projetar um sucesso similar neste primeiro jogo, até por conta de suas próprias vulnerabilidades como visitante.

Palpite 1 Bolívar x Grêmio: Vitória do Bolívar, com odds de 1.66 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Donos da casa atacam com confiança

Claro que o nível de adversários do Bolívar no seu campeonato nacional não se compara ao que enfrenta em torneios continentais. Ainda assim, seria pretensioso da parte de qualquer adversário minimizar a média de 2,4 gols por partida que o Bolívar tem no Campeonato Boliviano, especificamente o dano que pode causar quando atua diante do seu torcedor, contra um oponente não acostumado com a altitude.

Por si só, o Grêmio já lida com questões defensivas que só foram acentuadas após a derrota por 2-1 para o Mirassol. O resultado no último final de semana trouxe ao Grêmio o seu quarto jogo consecutivo sendo vazado múltiplas vezes em todas as competições.

Palpite 2 Bolívar x Grêmio: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.72 na BetBoom

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Perigo dos dois lados

Balançar as redes não foi um problema em basicamente nenhum momento e, se o Bolívar tivesse se apresentado com uma estrutura defensiva mais confiável, talvez ainda estivesse vivo na Copa Libertadores em vez de cair para a Sul-Americana como terceiro de seu grupo. O Bolívar foi vazado quatro vezes em três partidas como mandante na fase de grupos da Libertadores.

Embora não tenha sido o suficiente para fugir da derrota fora de casa, o Grêmio não passou em branco no seu compromisso mais recente, caindo por 2-1 diante do Mirassol no Campeonato Brasileiro. A ausência do suspenso Carlos Vinícius tem o seu peso, só não deve limitar inteiramente a capacidade ofensiva da equipe visitante.

Palpite 3 Bolívar x Grêmio: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.73 na BetBoom

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