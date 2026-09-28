Palpite Bélgica x França - Liga das Nações - 28/09/2026

O confronto de segunda-feira reúne dois novos técnicos em Bruxelas, com a França mantendo um domínio histórico firme neste duelo.

Dicas de apostas para Bélgica x França:

1X2: França, com odds de 1.85 na Betboom ;

; Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betboom ;

; Mais/Menos: França, mais de 1,5 gols, com odds de 1.77 naBetboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bélgica 1x2 França;

Bélgica 1x2 França; Palpite de artilheiros: Bélgica – Lukaku; França – Mbappé, Dembélé.

A Bélgica recebe a França no King Baudouin Stadium nesta segunda-feira. A partida marca a Rodada 2 do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. As duas equipes estrearam fora de casa na sexta-feira.

A Bélgica viajou a Roma para enfrentar a Itália. Enquanto isso, a França visitou Kocaeli para jogar contra a Turquia. Cada seleção tem apenas três dias para se recuperar antes deste confronto.

Mark van Bommel comanda a Bélgica pela primeira vez. Ele substituiu Rudi Garcia após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. A Espanha venceu aquele confronto por 2 a 1, com um gol tardio de Mikel Merino. Antes disso, a Bélgica havia batido os Estados Unidos por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2.

Thibaut Courtois está de fora por acordo, e Jérémy Doku está lesionado. Youri Tielemans usa a braçadeira de capitão.

Zinedine Zidane comanda a França em sua segunda partida à frente da seleção. A França terminou em quarto lugar na América do Norte após perder por 2 a 0 para a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Depois, foi derrotada por 6 a 4 pela Inglaterra. Kylian Mbappé segue como capitão, enquanto o artilheiro em grande fase Michael Olise deve começar como titular.

Escalações esperadas para Bélgica x França

Escalação esperada da Bélgica: Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana;

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé.

Les Bleus dominam este confronto ao longo dos anos

A França tem dominado este duelo na era moderna, vencendo 7 dos últimos 10 confrontos diretos com a Bélgica e perdendo apenas 1. Os franceses venceram 3 dos últimos 4 jogos, com o outro terminando empatado em 1x1.

Seus confrontos nos maiores palcos só tiveram um resultado. A França venceu a semifinal da Copa do Mundo de 2018 em São Petersburgo por um apertado 1 a 0. O mesmo placar se repetiu diante dos belgas nas oitavas de final da Eurocopa de 2024.

Enquanto a França inicia uma nova era sob Zinedine Zidane, a Bélgica passa por uma reconstrução ainda maior com Mark van Bommel. Neste mês, os belgas também estão sem Thibaut Courtois e Jeremy Doku, o que afeta a equipe nos dois setores do campo.

Com uma probabilidade implícita de 54,1%, apostar na vitória da França é a aposta de valor do nosso palpite Bélgica x França. Os visitantes também venceram sete dos últimos 10 confrontos diretos com seus vizinhos.

Dica de aposta 1 para Bélgica x França: 1X2: França, com odds de 1.85 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bélgica x França nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bélgica esteve envolvida em jogos caóticos neste verão

Os belgas estiveram envolvidos em diversos jogos caóticos em 2026. Ambas as equipes marcaram em 4 dos últimos 5 jogos. O mesmo número de partidas teve 3 gols ou mais.

O retrospecto defensivo deixa muito a desejar. Os belgas não conseguiram manter o gol invicto nos últimos 4 jogos. Além disso, sofreram gols diante de seleções como Nova Zelândia e Egito durante os amistosos de preparação para a Copa do Mundo.

Os adversários da Bélgica nesta segunda-feira trazem muito poder de fogo em seu arsenal. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise são três dos atacantes mais temidos do futebol mundial atualmente. Embora os últimos 4 confrontos diretos tenham tido 2 gols ou menos, as condições estão favoráveis para um jogo mais aberto nesta segunda-feira.

Dica de aposta 2 para Bélgica x França: Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Aposta de valor no ataque de Zidane para balançar as redes

Os franceses marcaram no mínimo 2 gols ou mais em 6 de seus últimos 8 jogos. Eles goleraram Iraque, Noruega e Senegal com 10 gols na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Bélgica é o adversário ideal para Les Bleus neste momento. Os belgas estão longe de ser sólidos defensivamente, sem conseguir manter o gol invicto nos últimos 4 jogos. Mark van Bommel também está sem o goleiro titular Thibaut Courtois nesta janela de jogos da Liga das Nações.

O jogo desta segunda-feira chega com uma volta curta de apenas três dias após a viagem da Bélgica à Itália. As pernas certamente estarão pesadas em Bruxelas. Com uma probabilidade implícita de 56,50%, a cotação parece subestimar o ritmo recente de gols da França.

Dica de aposta 3 para Bélgica x França: Mais/Menos: França, mais de 1,5 gols, com odds de 1.77 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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