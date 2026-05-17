Palpite Barcelona x Real Betis - La Liga - 17/05/2026

Como resultado, esperamos um espetáculo divertido. No entanto, o Barça ainda estará determinado a manter seu aproveitamento de 100% jogando no Camp Nou.

Dicas de apostas para Barcelona x Real Betis:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3x1 Real Betis

Palpite de artilheiros: Barcelona – Lewandowski, Rashford, Olmo; Real Betis – Antony.

O Barcelona encerra sua campanha em casa na La Liga 2025/26 contra o quinto colocado Real Betis, na noite de domingo.

Os campeões da La Liga perderam por 1x0 para o Alavés na noite de quarta-feira, provando que não são invencíveis. O Barça foi derrotado por pura e simples falta de motivação, contra um Alavés desesperado por pontos para escapar da zona de rebaixamento.

Os comandados de Hansi Flick têm 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. Muitos de seus jogadores agora estarão focados em evitar lesões para chegarem bem na fase final da Copa do Mundo deste verão.

O Barça tem sido eficiente nos jogos recentes, abrindo o placar em seis das últimas sete partidas para dominar desde o início. A equipe deve entrar em campo sem a estrela Lamine Yamal, cujo problema na coxa o deixará de fora neste fim de semana. Tanto Fermín López (pancada) quanto Frenkie de Jong (pancada) passarão por testes de condicionamento físico de última hora.

O Real Betis teve um desempenho admirável ao garantir o quinto lugar na La Liga nesta temporada, assegurando o futebol na Europa League em 2026/27. Em alguns momentos, faltou "bala na agulha" para incomodar seriamente times como o Atlético de Madrid e o Villarreal por uma vaga na Champions League. No entanto, eles competiram em alto nível do início ao fim.

O maior problema foi o desempenho fora de casa, com uma média de apenas 1,33 ponto por jogo como visitante, em comparação aos 1,83 por jogo em casa. O artilheiro Cucho Hernández está fora por suspensão, assim como o zagueiro Diego Llorente.

Escalações esperadas para Barcelona x Real Betis

Escalação esperada do Barcelona: Szczesny, Balde, Kounde, Cortes, Cubarsi, Casado, Bernal, Olmo, Bardghji, Rashford, Lewandowski;

Escalação esperada do Real Betis: Valles, Bellerin, Firpo, Gomez, Natan, Amrabat, Fornals, Antony, Ezzalzouli, Lo Celso, Hernandez.

Apostamos na invencibilidade do Barcelona no Camp Nou

Os campeões da La Liga venceram todos os jogos do campeonato diante de seus torcedores nesta temporada. Por outro lado, o Betis venceu apenas dois dos últimos 31 confrontos contra o Barcelona.

Podemos apostar na vitória dos homens de Flick sofrendo pelo menos um gol com uma probabilidade implícita de apenas 43,48%. Portanto, esta é a aposta de maior valor entre o nosso trio de palpites para Barcelona x Real Betis. Embora o Barça tenha sofrido apenas 0,50 gol por jogo em casa nesta temporada, eles superaram seu xGA (gols sofridos esperados) por uma margem considerável (0,87).

Ambas as equipes marcaram em mais de três quartos (78%) dos jogos do Betis fora de casa nesta temporada. Mesmo com Hernández fora, há poder de fogo suficiente para incomodar uma linha defensiva do Barça que deve estar mais relaxada e distraída.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Real Betis: 1X2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Real Betis nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols no primeiro tempo parecem prováveis com base nas estatísticas

Quase 57% dos gols nos jogos do Real Betis na La Liga acontecem na primeira etapa. O Barcelona também marcou no primeiro tempo em 89% dos seus jogos em casa nesta temporada.

Na verdade, o Barça teve uma média de 1,44 gol no primeiro tempo das partidas no Camp Nou em 2025/26. O Betis teve média de 0,5 gol no primeiro tempo fora de casa nesta temporada. Isso sugere que dois ou mais gols nos primeiros 45 minutos seria uma expectativa média realista.

Podemos apostar nesse cenário neste fim de semana com uma probabilidade de apenas 54,05%. Sem nada em jogo, ambas as equipes devem se apresentar de forma mais aberta e relaxada em suas estruturas ofensivas e defensivas.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Real Betis: Mais/Menos (1º tempo): mais de 1,5 gols, com odds de 1.85 na bet365.

É provável que Antony supra a ausência de Cucho

O artilheiro do Real Betis, Cucho Hernández, perde a viagem à capital catalã por suspensão. Cédric Bakambu ou Ezequiel Ávila devem ser os substitutos, mas parece que Antony tem mais chances de balançar as redes pelos visitantes no domingo. Antony marcou oito gols em 30 partidas na La Liga nesta temporada, uma taxa de acerto de 26,67%.

Podemos apostar no brasileiro para marcar a qualquer momento no domingo com uma porcentagem de apenas 21,05%. Com o Betis sem seu principal atacante, Antony terá uma responsabilidade maior para testar Szczesny. Ele também está brigando por uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo neste meio de ano.