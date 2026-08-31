Palpite Barcelona x Rayo Vallecano - La Liga - 31/08/2026

O Barça ainda não sofreu gols na La Liga após vitórias sobre Elche e Athletic Club. O início de temporada do Rayo sugere que a equipe pode sofrer diante dos visitantes.

Dicas de apostas para Barcelona x Rayo Vallecano:

1X2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.05 na Brazino777 ;

; Barcelona vence sem sofrer gols (1º tempo), com odds de 1.77 na Brazino777 ;

; Finalizações no alvo: Raphinha 2+, com odds de 1.72 na Brazino777.

Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2x0 Rayo Vallecano;

Palpite de artilheiros: Barcelona – Raphinha, Yamal.

O Barcelona disputa seu terceiro jogo em um curto período nesta segunda-feira, quando o Rayo Vallecano visita o Camp Nou na última partida da rodada 3.

Os campeões de Hansi Flick começaram com uma vitória por 5-0 no Elche e emendaram uma vitória por 2-0 sobre o Athletic Club na quinta-feira. Raphinha recebeu um passe em profundidade de Pedri e superou Unai Simón para marcar. Fermín López então ampliou o placar do Barcelona no fim da partida. São agora 20 vitórias seguidas do time de Flick como mandante no campeonato.

Rodri, contratado do Manchester City por £65,4 milhões em um contrato de quatro anos, estreou saindo do banco contra o Athletic. Ele está ansioso para fazer sua primeira partida como titular diante do Rayo Vallecano na segunda-feira.

O Rayo tem apenas um ponto em dois jogos sob o comando do novo técnico Beñat San José. A equipe perdeu por 2-1 para o Sevilla antes de empatar por 1-1 com o Alavés. Aquele jogo foi transferido para Butarque, em Leganés, por questões de segurança em Vallecas. A disputa contínua do Rayo com a Comunidade de Madri em torno do estádio ameaça atrapalhar a temporada do clube antes mesmo dela começar.

O elenco também enfrenta diversos problemas. Augusto Batalla (perna), Isi Palazón (muscular) e Luiz Felipe (posterior de coxa) estão fora, enquanto o meio-campista Pathe Ciss avalia deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências. San José também ainda não conseguiu contratar o goleiro que deseja. Dani Cárdenas segue como titular no gol, enquanto o Rayo negocia a contratação de Aitor Fernández, do Osasuna.

Escalações esperadas para Barcelona x Rayo Vallecano

Escalação esperada do Barcelona: J. García, E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Fermín López, Yamal, Raphinha, Gordon;

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Pelayo Fernández, Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García, Camello.

Barça: aposta em vitória sem sofrer gols

O Barcelona não sofre gols do Rayo em casa há quatro confrontos consecutivos, vencendo três deles. Uma vitória por 3-0 veio em maio de 2024, e um pênalti de Robert Lewandowski definiu o 1-0 em fevereiro de 2025.

Já Ronald Araújo marcou de cabeça em cobrança de escanteio de João Cancelo na vitória por 1-0 em março passado. A exceção foi um empate sem gols em agosto de 2022.

A chegada de Rodri deve fortalecer o meio-campo do Barça, enquanto o time de Flick já manteve o gol invicto contra Elche e Athletic Club. Sem Isi Palazón, o Rayo pode não ter qualidade ofensiva suficiente para mudar esse padrão, com uma probabilidade implícita de 48,78%. Apostar nesse resultado, com odds superiores a 2,00, parece ser a principal aposta de valor entre nossos palpites para Barcelona x Rayo Vallecano.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Rayo Vallecano: 1X2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.05 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Rayo Vallecano nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor em liderança e gol invicto do Barça no intervalo

O Barcelona esteve à frente no intervalo em quatro dos últimos cinco confrontos. Todas essas vantagens foram exatamente de 1-0.

Araújo marcou aos 24 minutos em março passado, enquanto Yamal converteu um pênalti aos 39 minutos em Vallecas em agosto do ano anterior. Lewandowski marcou de pênalti aos 28 minutos em fevereiro de 2025 e colocou o Barcelona à frente com apenas três minutos de jogo em maio de 2024.

A única exceção foi em 2024, quando Unai López colocou o Rayo em vantagem logo cedo. Com o Rayo ainda utilizando o goleiro reserva Dani Cárdenas, a probabilidade implícita de 56,50% oferece valor no mesmo resultado.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Rayo Vallecano: Barcelona vence sem sofrer gols (1º tempo), com odds de 1.77 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Novo capitão deve balançar as redes contra o Rayo

Raphinha é o novo capitão do Barcelona e parece consolidado como centroavante titular nesta temporada, com três gols em seus dois primeiros jogos.

Ele marcou duas vezes na vitória por 5-0 no Elche antes de driblar Unai Simón para abrir o placar contra o Athletic.

Dados da Opta mostram uma média de duas finalizações no alvo por partida, com 0,47 xG (expectativa de gols) por finalização. Esses números refletem tanto o volume de finalizações quanto a qualidade das chances criadas por sua função central no ataque. Diante de um Rayo ainda instável, o brasileiro certamente tem mais do que 58,14% de chance de acertar o alvo em pelo menos duas ocasiões.

Dica de aposta 3 para Barcelona x Rayo Vallecano: Finalizações no alvo: Raphinha 2+, com odds de 1.72 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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