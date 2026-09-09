Palpite Barcelona x Feyenoord - Champions League - 09/09/2026

O Barcelona de Hansi Flick venceu cinco jogos consecutivos em todas as competições, enquanto o adversário desta quarta-feira também está invicto no campeonato nacional.

Dicas de apostas para Barcelona x Feyenoord:

Mais/Menos: menos de 4,5 gols, com odds de 1.80 na bet365 ;

; Barcelona vence sem sofrer gols, com odds de 2.00 na bet365 ;

; Finalizações no alvo: Raphinha 3+, com odds de 2.60 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3x0 Feyenoord;

Palpite de artilheiros: Barcelona – Raphinha, López, Yamal.

A Champions League 2026/27 começa nesta semana. Na noite de quarta-feira, Barcelona e Feyenoord buscam confirmar seus bons começos de temporada no Camp Nou.

Este Barça vive um excelente momento. Os comandados de Flick venceram todos os quatro jogos da La Liga 2026/27 até agora, marcando 17 gols. Sofreram apenas dois, e a chegada de Rodri ao meio-campo deve tornar o time ainda mais difícil de superar.

A recente goleada por 5 a 0 sobre o Valencia marcou a quinta vitória consecutiva do Barça em todas as competições. Eric García é dúvida após sofrer um traumatismo na cabeça em Mestalla, e Gavi também é incerto. Frenkie de Jong, Roony Bardghji e Jesse Bisiwu continuam fora.

O Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst vive uma fase ainda melhor. A equipe não perde há 19 jogos em competições oficiais. Além disso, somou 11 pontos em seus primeiros cinco jogos na Eredivisie holandesa, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o NEC Nijmegen no sábado.

Van Bronckhorst também tem vários problemas de lesão para lidar. Jordan Bos, Gijs Smal, Bart Nieuwkoop e Jakub Moder ficarão de fora da viagem à capital catalã. Boa parte da responsabilidade recai sobre o em forma Gjivai Zechiël, que marcou quatro gols em seus últimos cinco jogos.

Escalações esperadas para Barcelona x Feyenoord

Escalação esperada do Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha;

Escalação esperada do Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, St. Juste, Marmol, Targhalline, Zechiël, Vanhoutte, Diarra, Ferri, Valente.

Quatro gols ou menos: uma aposta de valor no Camp Nou

O mercado sugere apenas 55,6% de probabilidade implícita de que esta partida tenha quatro gols ou menos. A razão para isso é bastante clara. O Barça marcou cinco gols em três de seus quatro primeiros jogos na La Liga.

No entanto, o Feyenoord representa uma proposta diferente de times como Elche e Rayo Vallecano. A equipe holandesa mantém uma respeitável sequência de 19 jogos sem perder em todas as competições. O time também é solidamente defensivo, com apenas sete gols sofridos em cinco partidas.

Van Bronckhorst provavelmente vai montar sua equipe num sistema compacto 4-3-3. O objetivo será lotar o meio-campo e tornar o jogo difícil. Eles não poderão jogar com o mesmo nível de risco que assumem no campeonato nacional. Um empate seria um excelente resultado para o clube de Roterdã. Apenas uma das cinco partidas do Feyenoord na Eredivisie teve cinco gols ou mais.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Feyenoord: Mais/Menos: menos de 4,5 gols, com odds de 1.80 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Feyenoord nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Zaga do Barça deve se manter forte

Esta aposta específica oferece uma forma melhor de apostar na vitória do Barcelona na noite de quarta-feira. No mercado de resultado da partida, a equipe de Flick tem 92,34% de probabilidade implícita de vitória. Isso significa que há pouco retorno em apostar apenas na vitória do Barça.

No entanto, podemos aumentar esse retorno potencial de pouco mais de 8% para 100% ao apostar na vitória deles sem sofrer gols. O time não sofreu gols em três de seus quatro primeiros jogos na La Liga. Os dois gols sofridos vieram na vitória sobre o Rayo Vallecano.

Cubarsí e Christensen devem começar juntos na frente de Joan García. Enquanto isso, Rodri vai ajudar a proteger a defesa do Barça. Embora o Feyenoord tenha marcado 13 gols em cinco jogos na Eredivisie, o time ainda não enfrentou uma oposição de alto nível nesta temporada. Nacho Ferri lidera o ataque com experiência limitada na Champions League. Esta parece ser a melhor aposta de valor do nosso trio de palpites para Barcelona x Feyenoord.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Feyenoord: Barcelona vence sem sofrer gols, com odds de 2.00 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Raphinha deve testar Ernst com frequência

Desde que assumiu a braçadeira de capitão no Camp Nou, Raphinha evoluiu significativamente. Ele começou a temporada 2026/27 de forma impressionante, marcando seis gols em quatro jogos da La Liga.

Hansi Flick vem utilizando o jogador mais centralizado, em vez de posicioná-lo como ponta aberto. Essa função tem permitido que ele finalize as jogadas de ataque, em vez de apenas criá-las.

Até aqui na temporada, ele registra uma média de 2,26 finalizações no alvo por 90 minutos. O Feyenoord dificilmente vai se posicionar tão recuado quanto os adversários da La Liga costumam fazer. Isso deve dar a Raphinha espaço suficiente para registrar três ou mais finalizações no gol.

Dica de aposta 3 para Barcelona x Feyenoord: Finalizações no alvo: Raphinha 3+, com odds de 2.60 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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